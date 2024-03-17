【データ】高校野球 センバツ 投打で成績上位のチームは？
「今大会、どこが強いのか？」
「打力は？投手を中心とした守備力は？」
18日に甲子園球場で開幕するセンバツ高校野球、出場する32校について去年秋の地区大会など公式戦の成績上位を部門ごとにまとめました。
【詳しくはこちら】センバツ 組み合わせ決定
【全校紹介】高校野球 センバツ出場32校 チームの特徴は？
《打撃成績》
◇得点（1試合平均）
▽1.関東第一（東京） 9.82
▽2.健大高崎（群馬） 9.44
▽3.北海（北海道） 9.13
▽4.豊川（愛知） 9.00
▽4.神村学園（鹿児島）9.00
◇チーム打率
▽1.健大高崎（群馬） .397
▽2.豊川（愛知） .395
▽3.愛工大名電（愛知）.393
▽4.関東第一（東京） .386
▽5.神村学園（鹿児島）.380
◇ホームラン
▽1.青森山田（青森）7
▽1.関東第一（東京）7
▽1.豊川（愛知） 7
▽4.大阪桐蔭（大阪）6
▽4.星稜（石川） 6
◇犠打・犠飛（1試合平均）
▽1.宇治山田商（三重）3.55
▽2.敦賀気比（福井） 3.44
▽3.京都外大西（京都）3.40
▽4.創始学園（岡山） 3.36
▽5.神村学園（鹿児島）3.25
◇盗塁（1試合平均）
▽1.山梨学院（山梨）3.67
▽2.中央学院（千葉）3.23
▽3.健大高崎（群馬）2.89
▽4.京都外大西（京都）2.80
▽5.明豊（大分） 2.78
《投手・守備成績》
◇失点（1試合平均）
▽1.京都国際（京都）0.90
▽2.報徳学園（兵庫）1.00
▽3.近江（滋賀） 1.29
▽4.創志学園（岡山）1.36
▽5.八戸学院光星（青森）1.56
◇失策（1試合平均）
▽1.八戸学院光星（青森）0.33
▽2.報徳学園（兵庫） 0.40
▽3.明豊（大分） 0.44
▽4.高知（高知） 0.50
▽5.星稜（石川） 0.54