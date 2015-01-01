2023年11月24日（金）～11月26日（日）

宇野昌磨 : Getty Images長岡柚奈／森口澄士 : 西村尚己/アフロスポーツ

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NHK杯フィギュアの楽しみ方

フィギュアスケートはジャンプがかっこいいし滑っている姿もきれいだけど、ルールが複雑でよく分からない…そんなあなたに、NHK杯を楽しむための基礎知識をお教えします！難しく考えずに、まずは美しい演技を楽しみながら、少しずつフィギュアスケートを知っていきましょう。

写真で振り返るNHK杯フィギュア

2023年11月24日(金)～11月26日(日)に行われるNHK杯国際フィギュアスケートは今年で45回目。そんな歴史ある大会の第1回から2022年の44回大会までの間で、優勝した日本人選手を写真とともに振り返ります。

大会概要

種目 男子シングル／女子シングル／ペア／アイスダンス
競技日程 11月24日(金)
午後0:25　アイスダンス リズムダンス
午後2:15　女子シングル ショートプログラム
午後4:15　ペア ショートプログラム
午後7:00　男子シングル ショートプログラム
11月25日(土)
午前11:50　アイスダンス フリーダンス
午後1:50　女子シングル フリー
午後5:10　ペア フリー
午後7:30　男子シングル フリー
11月26日(日)
午後1:20　エキシビション
大会名 国際スケート連盟公認グランプリシリーズ2023/24
2023NHK杯国際フィギュアスケート競技大会
主催 公益財団法人 日本スケート連盟
共催 NHK
会場 東和薬品RACTABドーム
（大阪府門真市三ツ島3丁目7-16）
会場へのアクセス方法はこちら※NHKサイトを離れます
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