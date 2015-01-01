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大会概要
種目 男子シングル／女子シングル／ペア／アイスダンス
競技日程 11月24日(金)
午後0:25 アイスダンス リズムダンス
午後2:15 女子シングル ショートプログラム
午後4:15 ペア ショートプログラム
午後7:00 男子シングル ショートプログラム
11月25日(土)
午前11:50 アイスダンス フリーダンス
午後1:50 女子シングル フリー
午後5:10 ペア フリー
午後7:30 男子シングル フリー
11月26日(日)
午後1:20 エキシビション
午後0:25 アイスダンス リズムダンス
午後2:15 女子シングル ショートプログラム
午後4:15 ペア ショートプログラム
午後7:00 男子シングル ショートプログラム
11月25日(土)
午前11:50 アイスダンス フリーダンス
午後1:50 女子シングル フリー
午後5:10 ペア フリー
午後7:30 男子シングル フリー
11月26日(日)
午後1:20 エキシビション
大会名 国際スケート連盟公認グランプリシリーズ2023/24
2023NHK杯国際フィギュアスケート競技大会
2023NHK杯国際フィギュアスケート競技大会
主催 公益財団法人 日本スケート連盟
共催 NHK
会場 東和薬品RACTABドーム
（大阪府門真市三ツ島3丁目7-16）
会場へのアクセス方法はこちら※NHKサイトを離れます
（大阪府門真市三ツ島3丁目7-16）
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