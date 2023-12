再生可能エネルギーの最大限の導入に加え、省エネに次ぐ省エネ。

それでも二酸化炭素を削減し切れなかったらどうするのか。

いま、脱炭素の切り札として期待されているのが、二酸化炭素を回収して地下深くに貯留する、『CCS』という技術だ(Carbon dioxide Capture and Storage)。

海外では200件近いプロジェクトが立ち上がり、日本でも2030年までの事業開始に向けた取り組みが各地で始まっている。

その現在地を取材した。