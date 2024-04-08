バイデン
大統領
大統領
トランプ
前大統領
前大統領
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経済・産業
・半導体など巨額の政府支援
・中間層底上げで活性化
・新たな減税策
・自動車排ガス規制は撤廃
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対日政策
・グローバルなパートナーシップ
・当時の安倍総理と良好な関係
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エネルギー
・気候変動が政権の最重要課題
・在任時に「パリ協定」から離脱
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通商6月26日更新
・トランプ前政権路線一部踏襲
・半導体など中国向け輸出規制
・アメリカ第一主義
・在任時にTPPから離脱
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中東情勢
・イスラエル支持も政策見直す可能性
・“歴代最も親イスラエルの大統領”
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ウクライナ・ロシア・NATO6月26日更新
・ウクライナ支援継続の必要性強調
・ウクライナ支援で微妙に変化
・NATOのあり方を見直す考え
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中国・インド太平洋
・ミニラテラルで競争
・『あいまい戦略』から踏み込んだとの受け止めも
・最恵国待遇の見直し
・台湾防衛への関与重視しないとの見方も
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北朝鮮
・無条件対話呼びかけ
・日米韓で抑止力強化
・首脳同士の直接対話
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国境管理6月26日更新
・“移民に寛容”から“厳格な国境管理”に
・“壁の建設”実績アピール
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人工妊娠中絶
・中絶の権利擁護
・“最もプロ・ライフな大統領だ”