政策比較バイデン氏、トランプ氏
2期目それぞれどうなる？

バイデン氏が再選したら？トランプ氏が返り咲いたら？それぞれの2期目はどうなる？事実上の公約やこれまでの発言から政策を読み解きます。

注目の政策一覧

バイデン
大統領
トランプ
前大統領

  • 経済・産業

    ・半導体など巨額の政府支援
    ・中間層底上げで活性化

    ・新たな減税策
    ・自動車排ガス規制は撤廃

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  • 対日政策

    ・グローバルなパートナーシップ

    ・当時の安倍総理と良好な関係

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  • エネルギー

    ・気候変動が政権の最重要課題

    ・在任時に「パリ協定」から離脱

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  • 通商6月26日更新

    ・トランプ前政権路線一部踏襲
    ・半導体など中国向け輸出規制

    ・アメリカ第一主義
    ・在任時にTPPから離脱

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  • 中東情勢

    ・イスラエル支持も政策見直す可能性

    ・“歴代最も親イスラエルの大統領”

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  • ウクライナ・ロシア・NATO6月26日更新

    ・ウクライナ支援継続の必要性強調

    ・ウクライナ支援で微妙に変化
    ・NATOのあり方を見直す考え

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  • 中国・インド太平洋

    ・ミニラテラルで競争
    ・『あいまい戦略』から踏み込んだとの受け止めも

    ・最恵国待遇の見直し
    ・台湾防衛への関与重視しないとの見方も

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  • 北朝鮮

    ・無条件対話呼びかけ
    ・日米韓で抑止力強化

    ・首脳同士の直接対話

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  • 国境管理6月26日更新

    ・“移民に寛容”から“厳格な国境管理”に

    ・“壁の建設”実績アピール

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  • 人工妊娠中絶

    ・中絶の権利擁護

    ・“最もプロ・ライフな大統領だ”

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