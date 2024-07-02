（岸田首相動静 2024年7月1日）



08:21 公邸発

08:46 羽田空港着

09:18 全日空747便で同空港発

09:58 能登空港着

10:19 同空港内の会議室で能登半島地震の復興を支援する「能登創造的復興タスクフォース」発足式に出席。あいさつ（～10:48）

10:53 被災地支援者向け仮設宿泊所を視察（～11:00）

11:01 同空港発

11:59 石川県七尾市の和倉温泉・旅館「あえの風」着。被災状況を視察

12:25 報道各社のインタビュー（～12:32）

12:35 同所発

13:03 能越県境パーキングエリア着。休憩

13:08 同所発

13:45 JR新高岡駅着

13:46 新田八朗富山県知事と面会（～14:04）

14:12 はくたか566号で同駅発

16:52 JR東京駅着

16:56 同駅発

17:07 官邸着

17:10 小林麻紀内閣広報官に辞令交付。林芳正官房長官、四方敬之前内閣広報官同席（～17:15）

17:22 浮島智子公明党教育改革推進本部長から提言書受け取り（～17:42）

17:53 官邸発

17:59 東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。日本料理店「千羽鶴」で榊原定征経団連名誉会長、冨田哲郎JR東日本相談役ら財界人と会食

20:35 同所発

20:41 公邸着