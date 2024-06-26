岸田首相動静 2024年6月25日

09:27 公邸発

09:30 自民党本部着

09:32 党役員会（～09:45）

09:47 同所発

09:51 官邸着

10:02 閣議（～10:14）

10:24 同党「シェルター（堅固な避難施設）および地下利用促進議員連盟」の古屋圭司代表から提言書受け取り（～10:46）

10:47 同党の武井俊輔、国場幸之助両衆院議員と面会（～11:21）

11:24 山口那津男公明党代表と与党党首会談（～11:54）

13:57 今井雅則全国建設業協会会長と面会（～14:12）

14:20 自民党四国新幹線プロジェクトチームの山本有二座長と面会（～14:51）

14:57 官邸発

14:59 同党本部着

15:00 同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長と面会（～15:46）

15:47 同所発

15:50 官邸着

16:00 秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の岡野正敬事務次官、鯰博行アジア大洋州局長、中込正志欧州局長、石瀬素行国際情報統括官と面会（～16:31）

17:02 秋葉国家安全保障局長、原和也内閣情報官、平光信隆公安調査庁次長と面会（～17:10）

17:11 秋葉国家安全保障局長、原内閣情報官と面会（～17:22）

17:23 原内閣情報官と面会（～17:30）

18:34 官邸発

18:40 東京・内幸町の帝国ホテル着。鉄板焼き店「嘉門」で麻生副総裁と会食

21:45 同所発

21:52 公邸着