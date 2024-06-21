岸田首相動静 2024年6月20日

首相動静

岸田首相動静 2024年6月20日

09：20　徒歩で公邸発
09：21　官邸着
09：31　スリカント・ダタール米ハーバード大経営大学院学長と面会（～10：01）
10：16　官邸発
10：24　皇居着。帰国の記帳
10：32　皇居発
10：41　官邸着
11：02　増田和夫防衛事務次官と面会（～11：13）
11：20　秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の岡野正敬事務次官、鯰博行アジア大洋州局長と面会（～11：49）
11：50　秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、北川克郎軍縮不拡散・科学部長と面会（～12：00）
13：51　官邸発
13：52　国会着
13：54　衆院議長応接室に入る
14：00　同室出る。衆院本会議場に入る
14：02　衆院本会議開会
16：14　衆院本会議散会。衆院本会議場出る
16：15　国会発
16：17　官邸着
17：14　新藤義孝新しい資本主義担当大臣、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局の新原浩朗事務局長代理、河西康之事務局長代理補、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、木村聡、林幸宏両政策統括官と面会（～17：34）
17：35　斎藤健経済産業大臣、秋葉国家安全保障局長、福永哲郎経産省貿易経済協力局長と面会（～17：49）
17：50　秋葉国家安全保障局長と面会（～17：59）
19：18　報道各社のインタビュー（～19：20）
19：21　徒歩で官邸発
19：22　公邸着