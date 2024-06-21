岸田首相動静 2024年6月20日

09：20 徒歩で公邸発

09：21 官邸着

09：31 スリカント・ダタール米ハーバード大経営大学院学長と面会（～10：01）

10：16 官邸発

10：24 皇居着。帰国の記帳

10：32 皇居発

10：41 官邸着

11：02 増田和夫防衛事務次官と面会（～11：13）

11：20 秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の岡野正敬事務次官、鯰博行アジア大洋州局長と面会（～11：49）

11：50 秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、北川克郎軍縮不拡散・科学部長と面会（～12：00）

13：51 官邸発

13：52 国会着

13：54 衆院議長応接室に入る

14：00 同室出る。衆院本会議場に入る

14：02 衆院本会議開会

16：14 衆院本会議散会。衆院本会議場出る

16：15 国会発

16：17 官邸着

17：14 新藤義孝新しい資本主義担当大臣、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局の新原浩朗事務局長代理、河西康之事務局長代理補、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、木村聡、林幸宏両政策統括官と面会（～17：34）

17：35 斎藤健経済産業大臣、秋葉国家安全保障局長、福永哲郎経産省貿易経済協力局長と面会（～17：49）

17：50 秋葉国家安全保障局長と面会（～17：59）

19：18 報道各社のインタビュー（～19：20）

19：21 徒歩で官邸発

19：22 公邸着