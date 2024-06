広がる“ポルノ依存” 「リスク」と「防ぐために大切なこと」

【“ポルノ依存”の人はどれぐらいいる?】

オーストラリアの研究チームが2017年に発表した論文では、16歳~69歳の男女2万94人を対象に“ポルノ依存”のリスクを調査したところ、 男性の4%、女性の1%が“ポルノ依存”である可能性が判明 した。





