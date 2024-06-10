（岸田首相動静 2024年6月7日～9日）

（岸田首相動静 2024年6月7日）

08:13 徒歩で公邸発

08:14 官邸着

08:22 閣議（～08:30）

08:36 サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議（～08:42）

09:05 斉藤鉄夫国土交通大臣、森昌文総理大臣補佐官、国土交通省の水嶋智国土交通審議官、村田茂樹鉄道局長と面会（～09:27）

09:29 松村祥史防災担当大臣、村井英樹、森屋宏、栗生俊一各官房副長官、長橋和久内閣官房復旧・復興支援総括官、高橋謙司内閣府政策統括官、村上敬亮デジタル庁国民向けサービスグループ長、角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長と面会（～09:44）

09:45 小林鷹之自民党日・グローバルサウス連携本部長らから提言書受け取り（～10:05）

11:00 防衛省の増田和夫事務次官、吉田圭秀統合幕僚長、森下泰臣陸上幕僚長と面会（～11:26）

13:47 石破茂同党水産総合調査会長から提言書受け取り（～13:59）

14:02 光石衛日本学術会議会長らから先進7か国首脳会議（G7サミット）に向けた各国学術会議「Gサイエンス学術会議2024」の共同声明受け取り（～14:09）

14:10 西田昌司同党財政政策検討本部長から提言書受け取り（～14:30）

14:31 古川禎久同党財政健全化推進本部長から提言書受け取り（～14:42）

14:58 秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の船越健裕、小野啓一両外務審議官、中込正志欧州局長、片平聡経済局長、三村淳財務省国際局長、保坂伸経済産業審議官と面会（～15:39）

15:40 秋葉国家安全保障局長、外務省の船越、小野両外務審議官、中込欧州局長、三村財務省国際局長、保坂経済産業審議官と面会（～16:00）

16:04 外務省の岡野正敬事務次官、鯰博行アジア大洋州局長、村瀬佳史資源エネルギー庁長官と面会（～16:21）

16:22 リニア中央新幹線建設促進期成同盟会会長の大村秀章愛知県知事らから要望書受け取り（～16:39）

16:47 秋葉国家安全保障局長、原和也内閣情報官、福永哲郎経済産業省貿易経済協力局長と面会（～16:57）

16:58 秋葉国家安全保障局長、原内閣情報官と面会（～17:07）

17:08 原内閣情報官と面会（～17:12）

17:35 新しい資本主義実現会議（～18:25）

18:31 秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、有馬裕北米局長、増田防衛事務次官と面会（～18:37）

19:31 徒歩で官邸発

19:32 公邸着