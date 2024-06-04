（岸田首相動静 2024年6月3日）

08:31 木原誠二自民党幹事長代理と面会（～09:03）

09:04 徒歩で公邸発

09:05 官邸着

10:00 市川篤志内閣府地方創生推進事務局長、油布志行金融庁総合政策局長と面会（～10:09）

10:23 盛山正仁文部科学大臣、自見英子地方創生担当大臣、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、林幸宏政策統括官、茂里毅スポーツ庁次長と面会（～10:41）

11:00 古賀篤内閣府副大臣と面会（～11:20）

11:30 太田誠一元農林水産大臣と面会（～12:04）

12:55 自民党の大野敬太郎科学技術・イノベーション戦略調査会長から決議文、平将明同調査会フュージョンエネルギープロジェクトチーム座長から提言書受け取り（～13:07）

13:08 甘利明同党経済安全保障推進本部長から提言書受け取り（～13:23）

13:24 同党の伊藤達也中小企業・小規模事業者政策調査会長、山際大志郎競争政策調査会長から提言書受け取り（～13:34）

13:35 伊藤同党中小企業・小規模事業者政策調査会長から提言書受け取り（～13:43）

13:45 片山さつき同党金融調査会長から提言書受け取り（～14:00）

14:01 松村祥史国家公安委員長と面会（～14:15）

14:20 古屋圭司同党社会機能移転分散型国づくり推進本部長から提言書受け取り（～14:30）

14:35 平井卓也同党著名人にせ広告・なりすまし等問題対策ワーキングチーム座長から提言書受け取り（～14:45）

14:49 高市早苗科学技術担当大臣、内閣府の奈須野太知的財産戦略推進事務局長、松尾泰樹科学技術・イノベーション推進事務局長と面会（～14:52）

15:12 民間資金等活用事業推進会議（～15:26）

15:34 木原稔防衛大臣、加野幸司防衛省防衛政策局長と面会（～15:50）

16:00 新藤義孝経済再生担当大臣、内閣府の田和事務次官、井上内閣府審議官、木村聡、林両政策統括官と面会（～16:20）

16:25 官邸発

16:27 国会着

16:28 同党幹事長会議室に入る

16:29 同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長と面会（～16:58）

17:00 同室出る、党総裁室に入る

17:01 党役員会（～17:15）

17:16 同室出る

17:18 国会発

17:20 官邸着

17:51 総合科学技術・イノベーション会議（～18:15）

18:29 日・欧州連合の水素関連企業の幹部らと写真撮影、意見交換会。齋藤健経済産業大臣同席（～18:55）

19:20 官邸発

19:21 公邸着