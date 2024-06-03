（岸田首相動静 2024年5月31日～6月2日）

（岸田首相動静 2024年5月31日）

07:30 徒歩で公邸発

07:32 官邸着

07:36 こども政策推進会議（～07:45）

07:55 能登半島地震復旧・復興支援本部（～08:12）

08:22 閣議（～08:28）

08:35 宇宙開発戦略本部（～08:42）

09:28 新田八朗富山県知事と面会（～09:39）

10:31 山口那津男公明党代表と与党党首会談（～11:04）

11:06 官邸発

11:07 国会着

11:09 常任委員長室に入る

11:13 馬場伸幸日本維新の会代表と党首会談（～11:20）

11:21 同室出る

11:22 国会発

11:23 官邸着

11:25 鈴木直道北海道知事、小池百合子東京都知事、吉村洋文大阪府知事、服部誠太郎福岡県知事らと「金融・資産運用特区」の指定について意見交換（～11:32）

13:58 官邸発

14:10 東京 大手町の経団連会館着。経団連定時総会に出席し、あいさつ

14:22 同所発

14:33 国会着

14:35 院内大臣室に入る

14:38 超党派の「国による昭和100年記念式典の実現を目指す議員連盟」の麻生太郎会長らから要望書受け取り（～14:50）

14:57 「超党派・ライドシェア勉強会」の小泉進次郎会長らから提言書受け取り（～15:06）

15:07 同室出る

15:08 国会発

15:09 官邸着

16:03 規制改革推進会議（～16:48）

17:27 官邸発

17:37 東京 新橋の第一ホテル東京着。宴会場「プリマヴェーラ」で全国商工会連合会通常総会懇親パーティーに出席し、あいさつ

17:47 同所発

17:58 官邸着

18:07 金花芳則川崎重工業取締役会長らと賃金と物価の好循環に向けた懇談（～18:23）

18:24 市川恵一官房副長官補、外務省の船越健裕、小野啓一両外務審議官、中込正志欧州局長、神田真人財務官と面会（～18:55）

19:35 報道各社のインタビュー（～19:38）

19:39 徒歩で官邸発

19:40 公邸着