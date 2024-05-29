（岸田首相動静 2024年5月28日）

07:05 徒歩で公邸発

07:07 官邸着

07:09 森屋宏官房副長官と面会（～07:45）

08:02 林芳正、村井英樹、森屋、栗生俊一正副官房長官、小島裕史内閣危機管理監、市川恵一、鈴木敦夫両国家安全保障局次長、原和也内閣情報官、河辺賢裕外務省総合外交政策局長、加野幸司防衛省防衛政策局長と面会（～08:17）

08:21 閣議（～08:30）

08:37 森屋官房副長官と面会（～09:14）

09:52 官邸発

09:54 国会着

09:55 参議院第32委員会室に入る

10:00 参議院農林水産委員会開会

11:07 参議院農水委途中退席

11:08 国会発

11:16 皇居着

11:24 皇居発

11:32 官邸着。帰国の記帳

11:37 林正夫修道学園理事長と面会（～12:10）

13:12 官邸発

13:16 自民党本部着

13:17 日本鳶工業連合会決起大会に出席し、あいさつ（～13:28）

13:29 沖縄物産展で買い物。かりゆしウエアを購入（～13:37）

13:38 同所発

13:41 官邸着

14:01 官邸発

14:03 東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急着。宴会場「鳳凰」で伝統的工芸品産業振興法制定50周年記念式典に出席し、あいさつ。工芸品展示ブースを視察

14:32 同所発

14:34 官邸着

15:04 木原稔防衛大臣、秋葉剛男国家安全保障局長、鯰博行外務省アジア大洋州局長、増田和夫防衛事務次官と面会（～15:19）

15:47 盛山正仁文部科学大臣と面会（～15:57）

16:26 武見敬三厚生労働大臣、自見英子消費者・食品安全担当大臣、林、村井、森屋、栗生正副官房長官、藤井健志官房副長官補、新井ゆたか消費者庁長官、大坪寛子厚労省健康・生活衛生局長と面会（～16:53）

17:00 秋葉国家安全保障局長、原内閣情報官と面会（～17:11）

17:12 原内閣情報官（～17:20）

17:28 消費者支援功労者表彰式（～17:51）

18:32 官邸発

18:34 ザ・キャピトルホテル東急着。宴会場「鳳凰」で自民党と各種団体の懇談会に出席し、あいさつ

19:17 同所発

19:18 公邸着