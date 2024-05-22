（岸田首相動静 2024年5月21日）



08:13 徒歩で公邸発

08:14 官邸着

08:21 閣議（～08:32）

10:35 根本匠自民党衆院議員と面会（～11:15）

11:20 秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の小野啓一外務審議官、中込正志欧州局長入る

11:35 鯰博行アジア大洋州局長加わる

11:50 全員出る

13:28 官邸発

13:29 国会着

13:30 衆院本会議場に入る、衆院本会議出席

13:44 衆院本会議途中退席

13:45 国会発

13:46 官邸着

14:01 池田竹州沖縄県副知事らによる「かりゆしウエア」の贈呈。林芳正官房長官、自見英子沖縄北方担当大臣同席（～14:09）

14:20 国場幸之助自民党衆院議員と面会（～14:26）

14:27 自民党の「孤独・孤立対策特命委員会」の小倉将信委員長らから提言書受け取り（～14:45）

15:38 甘利明同党前幹事長と面会（～16:14）

17:00 秋葉国家安全保障局長、原和也内閣情報官と面会（～17:13）

17:14 原内閣情報官と面会（～17:20）

18:45 サウジアラビアのムハンマド皇太子とテレビ会談（～19:21）

19:33 徒歩で官邸発

19:34 公邸着