岸田首相動静 5月17～19日
（岸田首相動静 2024年5月19日）
10:29 公邸発
10:50 羽田空港着
11:16 全日空395便で同空港発
11:59 庄内空港着
12:10 同空港発
12:24 山形県酒田市の日本海総合病院着。地域医療連携推進法人「日本海ヘルスケアネット」の取り組み視察。病院関係者と意見交換。加藤鮎子こども政策担当大臣、吉村美栄子同県知事同行
13:18 報道各社のインタビュー（～13:26）
13:30 同所発
15:07 山形市の山形県建設会館着。自民党山形県連の会合に出席し、あいさつ
15:15 山形新聞のインタビュー（～15:37）
15:39 徒歩で同所発
15:40 山形自由民主会館着
15:41 加藤こども政策担当大臣、遠藤利明同党前総務会長らと面会（～15:47）
15:54 党員や地元有権者と政治刷新に関する車座対話（～17:25）
17:32 徒歩で同所発
17:33 同会館前で地域住民らと握手
17:34 山形県建設会館着
17:36 県連役員と政治刷新に関する車座対話（～18:05）
18:08 同所発
18:34 山形空港着、同空港内のレストラン「エアポートキッチン欅」で加藤こども政策担当大臣らと夕食
19:33 日本航空178便で同空港発
20:19 羽田空港着
20:35 同空港発
20:55 公邸着
（2024年5月18日）
09:32 公邸発
09:46 東京・関口のホテル椿山荘東京着。宴会場「雅」で親族の結婚披露宴に出席。妻裕子さん同席
14:40 同所発
14:57 公邸着
（2024年5月17日）
07:35 徒歩で公邸発
07:36 官邸着
07:38 森屋宏官房副長官と面会（～08:18）
08:22 閣議（～08:29）
08:31 森屋官房副長官と面会（～09:31）
09:51 官邸発
09:53 国会着
09:54 参院議長応接室に入る
09:57 同室出る。参院本会議場に入る
10:01 参院本会議開会
12:13 参院本会議途中退席
12:14 国会発
12:16 官邸着
12:27 官邸発
12:30 自民党本部着
12:32 同党女性局全国女性議員政策研究会に出席。あいさつ。記念撮影（～12:51）
12:54 同所発
12:56 官邸着
13:22 遠藤利明同党中央政治大学院長と面会（～13:53）
14:05 保坂伸経済産業審議官と面会（～14:30）
15:02 栗生俊一官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官と面会（～15:15）
15:16 栗生官房副長官、原内閣情報官と面会（～15:33）
15:40 最高裁の石兼公博判事、長嶺安政前判事と面会（～15:50）
16:00 増田和夫防衛事務次官、深沢雅貴防衛装備庁長官と面会（～16:25）
16:45 野出孝一日本高血圧学会理事長らと面会（～16:59）
17:20 福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長と面会（～17:50）
17:55 秋葉国家安全保障局長、岡野正敬外務事務次官と面会（～17:58）
18:18 報道各社のインタビュー（～18:21）
18:22 官邸発
18:30 東京・赤坂の東京ミッドタウン着。フランス料理店「フィリップ・ミル 東京」で妻裕子さんらと食事
20:58 同所発
21:07 公邸着