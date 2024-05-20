岸田首相動静 5月17～19日

（岸田首相動静 2024年5月19日）

10:29 公邸発

10:50 羽田空港着

11:16 全日空395便で同空港発

11:59 庄内空港着

12:10 同空港発

12:24 山形県酒田市の日本海総合病院着。地域医療連携推進法人「日本海ヘルスケアネット」の取り組み視察。病院関係者と意見交換。加藤鮎子こども政策担当大臣、吉村美栄子同県知事同行

13:18 報道各社のインタビュー（～13:26）

13:30 同所発

15:07 山形市の山形県建設会館着。自民党山形県連の会合に出席し、あいさつ

15:15 山形新聞のインタビュー（～15:37）

15:39 徒歩で同所発

15:40 山形自由民主会館着

15:41 加藤こども政策担当大臣、遠藤利明同党前総務会長らと面会（～15:47）

15:54 党員や地元有権者と政治刷新に関する車座対話（～17:25）

17:32 徒歩で同所発

17:33 同会館前で地域住民らと握手

17:34 山形県建設会館着

17:36 県連役員と政治刷新に関する車座対話（～18:05）

18:08 同所発

18:34 山形空港着、同空港内のレストラン「エアポートキッチン欅」で加藤こども政策担当大臣らと夕食

19:33 日本航空178便で同空港発

20:19 羽田空港着

20:35 同空港発

20:55 公邸着



（2024年5月18日）

09:32 公邸発

09:46 東京・関口のホテル椿山荘東京着。宴会場「雅」で親族の結婚披露宴に出席。妻裕子さん同席

14:40 同所発

14:57 公邸着



（2024年5月17日）

07:35 徒歩で公邸発

07:36 官邸着

07:38 森屋宏官房副長官と面会（～08:18）

08:22 閣議（～08:29）

08:31 森屋官房副長官と面会（～09:31）

09:51 官邸発

09:53 国会着

09:54 参院議長応接室に入る

09:57 同室出る。参院本会議場に入る

10:01 参院本会議開会

12:13 参院本会議途中退席

12:14 国会発

12:16 官邸着

12:27 官邸発

12:30 自民党本部着

12:32 同党女性局全国女性議員政策研究会に出席。あいさつ。記念撮影（～12:51）

12:54 同所発

12:56 官邸着

13:22 遠藤利明同党中央政治大学院長と面会（～13:53）

14:05 保坂伸経済産業審議官と面会（～14:30）

15:02 栗生俊一官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官と面会（～15:15）

15:16 栗生官房副長官、原内閣情報官と面会（～15:33）

15:40 最高裁の石兼公博判事、長嶺安政前判事と面会（～15:50）

16:00 増田和夫防衛事務次官、深沢雅貴防衛装備庁長官と面会（～16:25）

16:45 野出孝一日本高血圧学会理事長らと面会（～16:59）

17:20 福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長と面会（～17:50）

17:55 秋葉国家安全保障局長、岡野正敬外務事務次官と面会（～17:58）

18:18 報道各社のインタビュー（～18:21）

18:22 官邸発

18:30 東京・赤坂の東京ミッドタウン着。フランス料理店「フィリップ・ミル 東京」で妻裕子さんらと食事

20:58 同所発

21:07 公邸着