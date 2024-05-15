岸田首相動静 2024年5月14日

08:15 徒歩で公邸発

08:16 官邸着

08:22 閣議（～08:31）

11:23 秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の岡野正敬事務次官、船越健裕外務審議官と面会（～11:45）

11:46 秋葉国家安全保障局長、外務省の岡事務次官、小野啓一外務審議官と面会（～11:49）

11:50 秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、北川克郎軍縮不拡散・科学部長と面会（～11:55）

12:05 山口那津男公明党代表と与党党首会談（～12:55）

13:59 鈴木直道北海道知事から北方領土に関する要望書受け取り。上川陽子外務大臣、自見英子沖縄北方担当大臣同席（～14:19）

16:00 秋葉国家安全保障局長、原和也内閣情報官、河辺賢裕外務省総合外交政策局長、防衛省の加野幸司防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長と面会（～16:20）

16:30 水嶋光一、相星孝一新旧駐韓国大使と面会（～16:50）

16:59 秋葉国家安全保障局長、原内閣情報官と面会（～17:16）

17:17 原内閣情報官と面会（～17:24）

18:21 官邸発

18:27 東京・六本木の会員制社交クラブ「東京倶楽部」着、関根正裕商工中金社長らと会食

19:43 同所発

19:50 公邸着