（岸田首相動静 2024年5月8日）

09:58 徒歩で公邸発

09:59 官邸着

10:05 加藤鮎子こども政策担当大臣と面会（～10:29）

10:30 小里泰弘首相補佐官と面会（～10:50）

10:51 神田真人財務官と面会（～11:07）

11:44 関口昌一自民党参院議員会長と面会（～12:18）

14:04 茨城県鉾田市の「ほこたブランド大使」の金井智子さん、岸田一夫市長によるメロンの贈呈。上月良祐同党参院議員同席（～14:20）

14:35 市川恵一官房副長官補、外務省の岡野正敬事務次官、安藤俊英中東アフリカ局長と面会（～14:48）

14:49 市川官房副長官補、外務省の岡野事務次官、鯰博行アジア大洋州局長と面会（～15:05）

15:51 上川陽子外相、外務省の中村亮南部アジア部長、中込正志欧州局長と面会（～16:15）

16:16 松山政司自民党参院幹事長と面会（～16:43）

16:44 森田敏夫日本証券業協会会長、山道裕己日本取引所グループ最高経営責任者（CEO）、松下浩一投資信託協会会長と面会。同党の金田勝年、宮下一郎両衆院議員同席（～17:02）

17:47 新藤義孝新しい資本主義担当大臣、村井英樹官房副長官、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局の新原浩朗事務局長代理、河西康之事務局長代理補と面会（～18:09）

18:29 報道各社のインタビュー開始

18:31 インタビュー終了、徒歩で官邸発

18:33 公邸着

18:34 同党の浜田靖一国対委員長、西村明宏国対委員長代行、御法川信英国対委員長代理らと会食。林芳正官房長官、村井正副官房長官同席（～20:04）