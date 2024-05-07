岸田首相動静 2024年5月2日～6日

岸田首相動静 2024年5月2日



（以下、すべて日本時間）

00:30 フランスのオルリー空港着

02:05 フランス首相府でアタル首相と会談（～02:37）

ホテル「ル・ロイヤル・モンソー・ラッフルズ・パリ」に宿泊

16:29 パリの経済協力開発機構（OECD）本部でコーマン事務総長が出迎え

16:33 コーマンOCED事務総長と懇談（～16:47）

16:50 炭素緩和アプローチに関する包摂的フォーラム（IFCMA）閣僚対話に出席（～17:08）

17:11 国際エネルギー機関（IEA）のビロル事務局長と懇談（～17:28）

17:55 生成人工知能（AI）に関する会合に出席（～18:21）

18:33 OECD閣僚理事会開会式で基調演説（～18:48）

19:32 東南アジア地域プログラム10周年記念式典に出席（～20:18）

20:24 写真撮影（～20:25）

20:41 大統領府でマクロン大統領と首脳会談（～22:27）

22:40 パリ日本文化会館で観光レセプションに出席（～22:59）



岸田首相動静 2024年5月3日



（以下、すべて日本時間）

00:05 フランスのオルリー空港発

10:40 ブラジルのブラジリア空軍基地着

ホテル「ロイヤル・チューリップ・ブラジリア・アルボラーダ」に宿泊

20:38 同ホテルで日系人と懇談（～20:55）

21:35 大統領府で歓迎行事（～21:42）

21:45 ブラジルのルラ大統領と首脳会談（～23:42）

23:43 経済ミッションの大統領への紹介（～23:52）



岸田首相動静 2024年5月4日



（以下、すべて日本時間）

00:03 覚書等発表式（～00:13）

00:13 共同記者発表（～00:36）

01:10 ブラジリアの外務省でルラ大統領主催昼食会

02:42 ブラジルのブラジリア空軍基地発

04:57 パラグアイのシルビオ・ペッティロッシ国際空港着

05:58 大統領府で歓迎式典（～06:08）

06:09 パラグアイのペニャ大統領と首脳会談（～07:15）

07:20 共同記者発表（～07:40）

08:15 日・パラグアイ・ビジネスフォーラムおよびMOU発表式（～08:45）

09:03 中央銀行で日系人と懇談（～09:44）

10:03 大統領府で叙勲授与式（～10:18）

10:23 ペニャ大統領主催夕食会（～11:52）

ホテル「グラン・ブルボン・アスンシオン」に宿泊

21:50 パラグアイのシルビオ・ペッティロッシ国際空港発

23:50 ブラジルのグアルリョス国際空港着



岸田首相動静 2024年5月5日



（以下、すべて日本時間）

01:03 サンパウロのブラジル日本文化福祉協会で歓迎式典（～01:23）

02:04 日系人と昼食会（～02:25）

02:43 イビラプエラ公園で開拓先没者慰霊碑に献花（～03:12）

03:26 日本文化発信拠点「ジャパン・ハウス」を視察（～03:47）

04:09 サンパウロ大で中南米政策に関する演説（～04:43）

05:10 ホテル「インターコンチネンタル」でアルキミン副大統領と懇談（～05:40）

05:43 ビジネスフォーラムに出席（～06:15）

07:30 ホテル「チボリ・モハレジュ・サンパウロ」で内外記者会見（～08:00）

11:54 ブラジルのグアルリョス国際空港発



岸田首相動静 2024年5月6日



14:50 フランス、ブラジル、パラグアイ歴訪を終え、政府専用機で羽田空港着

15:09 同空港発

15:35 公邸着

16:00 自民党政治刷新本部の法整備に関する作業部会の鈴木馨祐座長、大野敬太郎事務局長と面会（～16:56）