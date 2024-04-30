岸田首相動静 2024年4月26日～29日

（岸田首相動静 2024年4月29日）

00:00 終日、公邸で過ごす



（岸田首相動静 2024年4月28日）

00:00 終日、公邸で過ごす



（岸田首相動静 2024年4月27日）

10:12 公邸発

10:23 東京 神南の代々木公園着。芳野友子連合会長出迎え

10:30 連合の第95回メーデー中央大会に出席し、あいさつ（～10:46）

10:47 同所発

11:02 公邸着

12:04 公邸発

12:28 羽田空港着

12:56 全日空1087便で同空港発

13:54 米子空港着

14:10 同空港発

14:47 松江市の島根県警松江署東出雲交番前着。住民と交流

15:13 同所発

15:21 同市の武内神社前着。街頭演説

15:53 同所発

16:01 同市のJAしまね津田支店前着。街頭演説

16:30 同所発

16:51 同市のホテル一畑着

17:00 宴会場「松の間」で自民党の地元職域支部代表者らと懇談（～17:40）

17:41 宴会場「ラマージュ」で同党県連役員らと夕食（～18:15）

18:16 控室で三谷英弘同党遊説局長と面会（～18:35）

18:36 同所発

18:37 一畑電車松江しんじ湖温泉駅前着。街頭演説

19:20 同所発

20:02 米子空港着

20:04 同党の小渕優子選対委員長、三谷遊説局長、糸原徳康県連幹事長と面会（～20:13）

20:31 全日空390便で同空港発

21:34 羽田空港着

21:50 同空港発

22:11 公邸着



（岸田首相動静 2024年4月26日）

07:48 徒歩で公邸発

07:49 官邸着

07:51 森屋宏官房副長官と面会（～08:19）

08:25 閣議（～08:35）

08:36 林芳正官房長官と面会（～08:40）

08:41 森屋官房副長官と面会（～09:35）

09:50 官邸発

09:52 国会着

09:53 参議院議長応接室に入る

09:57 同室出る。参議院本会議場に入る

10:01 参議院本会議開会

12:16 参議院本会議途中退席

12:17 国会発

12:21 東京 虎ノ門のホテル「The Okura Tokyo」着。日本料理店「山里」で自民党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、林官房長官と昼食

13:20 同所発

13:27 官邸着

13:35 福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長と面会（～13:50）

14:00 原和也内閣情報官と面会（～14:12）

14:13 麻生同党副総裁と面会（～14:33）

14:34 森屋官房副長官、市川恵一官房副長官補、四方敬之内閣広報官、吉田博史総務審議官、外務省の船越健裕、小野啓一両外務審議官、小林麻紀外務報道官、野口泰中南米局長、石月英雄国際協力局長、小川良介農林水産審議官、保坂伸経済産業審議官と面会（～15:15）

15:24 官邸発

15:34 東京 丸の内のパレスホテル東京着

16:21 みどりの式典に出席。あいさつ（～16:41）

16:50 記念撮影（～16:55）

16:58 受賞者と面会（～17:05）

17:09 同所発

17:16 東京 内幸町の帝国ホテル着。宴会場「孔雀の間」で経済同友会の懇談会に出席し、あいさつ

17:52 同所発

17:56 官邸着

18:31 産経新聞社企画用に同社の阿比留瑠比論説委員兼政治部編集委員と対談（～18:54）

19:11 官邸発

19:20 東京 九段北の中国料理店「中国飯店 市ケ谷店」着。官邸職員の送別会

21:09 同所発

21:19 公邸着