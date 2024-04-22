岸田首相動静 2024年4月19日～21日

（岸田首相動静 2024年4月21日）

06:28 公邸発

06:49 羽田空港着

07:12 全日空381便で同空港発

08:18 米子空港着

08:28 同空港発

08:45 松江市のコンビニエンスストア「セブン―イレブン松江大根島店」前着、自民党衆院島根1区補欠選挙立候補者の支援者らとあいさつ

08:46 同所発

09:54 島根県安来市の湯田山荘着

09:55 同党員や地元有権者と政治刷新に関する車座対話（～11:16）

11:24 同立候補者の支援者らとあいさつ（～11:25）

11:26 同所発

11:50 同県奥出雲町のショッピングセンター「横田蔵市」の駐車場着、街頭演説

12:13 同所発

12:16 同町の八川公民館着、同県選出の青木一彦自民党参院議員らと昼食

12:38 同所発

13:44 松江市のホテル一畑着

13:45 宴会場「松の間」で細田重雄同党県連会長ら県連役員と意見交換（～13:57）

13:58 同宴会場で丸山達也知事、田部長右衛門松江商工会議所会頭と意見交換（～14:03）

14:10 同所発

14:17 同市のスーパー「Aコープふるえ店」の駐車場着。街頭演説

14:41 同所発

15:08 同県出雲市のJAしまね平田中央支店前着。街頭演説

15:40 同所発

15:58 出雲空港着

16:01 同党の青木参院議員、細田県連会長と面会（～16:15）

16:27 日本航空284便で同空港発

17:44 羽田空港着

17:57 同空港発

18:16 公邸着

18:30 村井英樹官房副長官と面会

20:16 村井氏出る



（岸田首相動静 2024年4月20日）

08:48 公邸発

09:00 東京 鍛冶町の「ヘアモードキクチ神田日銀通り店」着。散髪

10:38 同所発

10:50 公邸着

11:19 公邸発

11:27 東京 紀尾井町のホテルニューオータニ着。宴会場「芙蓉の間」で盛山正仁文部科学大臣の3女の結婚披露宴に出席。あいさつ。妻の裕子さん同席

13:11 同所発

13:16 公邸着

14:00 村井英樹官房副長官と公邸で面会（～18:10）



（岸田首相動静 2024年4月19日）

07:05 徒歩で公邸発

07:06 官邸着

07:08 森屋宏官房副長官と面会（～07:58）

08:03 孤独・孤立対策推進本部（～08:12）

08:21 閣議（～08:31）

08:35 森屋官房副長官と面会（～09:31）

09:40 アメリカ・トーマスグリーンフィールド国連大使の表敬（～10:00）

10:03 森屋官房副長官と面会（～10:17）

10:20 官邸発

10:29 皇居着。内奏

11:06 皇居発

11:14 官邸着

11:21 日本国際賞受賞者 アメリカ ソーク研究所のロナルド・エバンス教授らの表敬（～11:35）

11:40 熊本県「八代市本部女性消防隊」の笠田佳子隊長らの表敬（～11:56）

12:51 官邸発

12:52 国会着

12:54 参議院議長応接室入る

12:57 同室出る。参議院本会議場入る

13:01 参議院本会議再開

15:12 参議院本会議散会

15:13 参議院本会議場出る

15:15 国会発

15:17 官邸着

15:22 林芳正、村井英樹、森屋、栗生俊一正副官房長官、河野太郎デジタル行財政改革担当大臣、藤井健志官房副長官補、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局の阪田渉事務局長、小川康則次長、内閣府の井上裕之内閣府審議官、林幸宏政策統括官と面会（～15:34）

15:35 茂木敏充自民党幹事長と面会（～15:54）

16:38 石井準一同党参院国対委員長と面会（～17:01）

17:40 経済財政諮問会議（～18:35）

19:06 徒歩で官邸発

19:07 公邸着