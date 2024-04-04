（岸田首相動静 4月3日）

08:54 徒歩で公邸発

08:55 官邸着

09:15 インドネシアのプラボウォ次期大統領の表敬（～09:50）

10:05 秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官と面会（～10:15）

10:16 原内閣情報官と面会（～10:23）

10:30 林芳正、村井英樹、森屋宏、栗生俊一正副官房長官、小島裕史内閣危機管理監、鯰博行外務省アジア大洋州局長、森隆志気象庁長官と面会（～10:38）

10:49 「年収の壁」対策について経営者や従業員と意見交換（～11:22）

12:04 自民党政治刷新本部の法整備に関する作業部会の鈴木馨祐座長、大野敬太郎事務局長と面会（～12:37）

13:31 産経新聞のインタビュー（～14:40）

14:28 秋葉国家安全保障局長、三村淳財務省国際局長、外務省の船越健裕、小野啓一両外務審議官、有馬裕北米局長、中込正志欧州局長、片平聡経済局長、保坂伸経済産業審議官、芹沢清防衛審議官と面会（～15:15）

15:35 アメリカの金融大手、モルガン・スタンレーのテッド・ピック最高経営責任者（CEO）と面会。村井官房副長官、秋葉国家安全保障局長、金融庁の栗田照久長官、有泉秀金融国際審議官、堀本善雄政策立案総括審議官同席（～16:05）

16:17 コーポレートガバナンス改革について金融業界関係者と意見交換（～16:36）

16:46 ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談（～17:16）

17:20 木原稔防衛大臣、岡野正敬外務事務次官、増田和夫防衛事務次官と面会（～18:00）

18:44 徒歩で官邸発

18:46 公邸着