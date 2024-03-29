（岸田首相動静 3月28日）

06:04 公邸で森屋宏官房副長官と面会（～07:28）

07:29 徒歩で公邸発

07:30 官邸着

07:36 森屋官房副長官と面会（～08:16）

08:51 官邸発

08:52 国会着

08:53 参院第1委員会室に入る

08:54 森屋官房副長官と会話（～08:55）

09:02 鈴木俊一財務大臣と会話（～09:05）

09:30 同室出る

09:32 院内大臣室に入る

10:50 同室出る

10:52 参院第1委員会室に入る

11:02 参院予算委員会開会

12:05 参院予算委が休憩

12:13 鈴木財務大臣と会話（～12:14）

12:15 林芳正官房長官と会話（～12:16）

12:21 林、森屋正副官房長官と会話（～12:24）

12:32 参院予算委の櫻井充委員長、中西祐介与党筆頭理事らと会話（～12:33）

12:44 参院予算委が再開

15:15 参院予算委が休憩

15:19 松本剛明総務大臣、林官房長官と会話（～15:22）

15:23 林官房長官と会話（～15:26）

15:27 参院予算委が再開

15:57 参院予算委が散会

15:58 同室出る

16:00 国会発

16:02 官邸着

17:11 官邸発

17:12 国会着

17:13 参院議長応接室に入る

17:17 同室出る。参院本会議場に入る

17:21 参院本会議が開会

18:41 参院本会議を途中退席。参院議長応接室に入る

18:55 同室出る

18:56 参院の尾辻秀久、長浜博行正副議長、浅尾慶一郎議院運営委員長、与野党各会派にあいさつ回り。鈴木財務大臣、林、森屋正副官房長官、自民党の石井準一、公明党の竹谷とし子両参院国対委員長が同行（～19:16）

19:18 国会発

19:20 官邸着

19:23 齋藤健経済産業大臣、飯田祐二経済産業事務次官、村瀬佳史資源エネルギー庁長官と面会（～19:28）

20:45 記者会見（～21:40）

21:54 徒歩で官邸発

21:56 公邸着