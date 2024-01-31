【石川 給水支援】輪島市など8市町で実施（31日）

《給水予定》

▽午前9時～午後5時

宇出津港いやさか広場、崎山 能都体育館前、小木支所

▽午前10時～午後3時

柳田総合支所、旧鵜川駅前、内浦総合支所、上町公民館、三波公民館、瑞穂公民館、高倉公民館、白丸公民館

▽24時間給水ができる無人の給水栓設置

旧鵜川駅前、柳田公民館前、内浦総合支所前