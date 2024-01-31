《給水予定》
34か所で予定されています。
▽午前9時
輪島中学校、鳳至小学校
▽午前9時半
大屋小学校
▽午前10時
三井公民館
▽午前10時半
ふれあい健康センター、港公民館、、河原田公民館、河原田小学校
▽午前11時
市ノ坂集会所
▽午前11時半
河井小学校、河井地区のJAのと、輪島地方合同庁舎、大屋公民館、輪島消防署、河原田地区のJAのと
▽午後0時半
鳳至公民館、ふれあいプラザ二勢、鵠巣小学校。
▽午後1時
輪島水泳プール
▽午後2時
東陽中学校
▽常時設置
剱地公民館、諸岡公民館、門前中学校、診療所別館、阿岸公民館、門前西小学校、門前東小学校、浦上公民館、黒島公民館、門前公民館、下本郷の宝建設付近、七浦公民館、門前分署、健民体育館
【石川 給水支援】輪島市など8市町で実施（31日）
石川県で31日に予定されている給水支援の情報です。
●輪島市
《給水予定》
●珠洲市
《給水予定》
▽24時間給水可能
宝立小中学校、上戸小学校、若山小学校、飯田高校、正院小学校、旧蛸島保育所生涯学習センター、三崎中学校
いずれも水がなくなれば翌日に補給されるということです。
▽午前10時～正午、午後1時～3時
緑丘中学校
●能登町
《給水予定》
▽午前9時～午後5時
宇出津港いやさか広場、崎山 能都体育館前、小木支所
▽午前10時～午後3時
柳田総合支所、旧鵜川駅前、内浦総合支所、上町公民館、三波公民館、瑞穂公民館、高倉公民館、白丸公民館
▽24時間給水ができる無人の給水栓設置
旧鵜川駅前、柳田公民館前、内浦総合支所前
●穴水町
《給水予定》
▽午前8時～午後4時
B＆G海洋センター、JAのと、穴水町保健センター、根木ポケットパーク、住吉公民館、諸橋公民館、旧兜小学校
●羽咋市
《給水予定》
▽午前9時～午後5時
すこやかセンター、大川会館、北新会館
●かほく市
《給水予定》
▽24時間
大崎区民会館
●内灘町
《給水予定》
▽24時間
保健センター、宮坂公民館、西荒屋小学校、西荒屋公民館、久島工務店前、河北潟酪農団地管理センター
●七尾市
《給水予定》
▽午前9時半～午後5時半
南大呑地区コミュニティセンター
▽午前9時半～午後6時
和倉温泉お祭り会館駐車場、七尾城登山口駐車場
▽午前10時～午後3時
崎山地区コミュニティセンター、能登島地区コミュニティセンター
▽午前10時～午後5時
岸端定置網組合駐車場
▽午前10時～午後6時
田鶴浜体育館、中島小学校