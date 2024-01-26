【石川県 給水・入浴支援】輪島市など9市町で実施(26日予定)

午前9時～午後6時

▽志賀町文化ホール

▽能登中核工業団地コミュニティ施設

▽富来活性化センター



24時間給水可能（無人給水所・水がなくなれば27日以降補給）

▽下甘田公民館

▽加茂交流センター

▽旧土田小学校

▽上熊野公民館

▽福浦公民館

▽熊野交流センター

▽稗造スポーツセンター

▽西海公民館

▽西浦防災センター