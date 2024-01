航空機 衝突事故はなぜ起きたのか その時パイロットは

【公表された交信記録より ※英語が原文ママ】 17:45:11 ・JA722A(海保機)発信 タワー(管制官)、JA722A C誘導路上です。 (TOWER JA722A C.) ・東京タワー(管制官)発信 JA722A、東京タワー こんばんは。1番目。 C5上の滑走路停止位置まで地上走行してください。 (JA722A Tokyo TOWER good evening,No1,taxi to holding point C5.) 17:45:19 ・JA722A(海保機)発信 滑走路停止位置C5に向かいます。1番目。ありがとう。 (Taxi to holding point C5 JA722A No.1,Thank you.)

(1)「離陸支障ありません(Cleared for takeーoff)」

(2)「滑走路横断支障ありません(Cross runway)」

(3)「滑走路に入って待機してください(Line up and wait)」

(4)「滑走路を地上走行してください(Taxi via runway)」

「滑走路を離着陸方向と反対に地上走行してください(Backtrack runway)」