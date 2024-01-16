【ライフライン 16日】石川県内の給水 いつ どこで

【輪島市】29か所で予定

▽輪島中学校で、午前9時から

▽鳳至小学校で、午前9時から

▽大屋小学校で、午前9時半から

▽三井公民館で、午前10時から

▽剱地公民館で、午前10時から

▽門前中学校で、午前10時から

▽諸岡公民館で、午前10時から

▽診療所別館で、午前10時から

▽能登空港で、午前10時半から

▽市ノ坂集会所で、午前11時から

▽河井小学校で、午前11時半から

▽輪島地方合同庁舎で、午前11時半から

▽大屋公民館で、午前11時半から

▽輪島消防署で、午前11時半から

▽河井地区のおおぞら農協で、午後0時半から

▽鳳至公民館で、午後0時半から

▽ふれあいプラザ二勢で、午後0時半から

▽河原田地区のおおぞら農協で、午後0時半から

▽阿岸公民館で、午後1時から

▽門前西小学校で、午後1時から

▽門前東小学校で、午後1時から

▽浦上公民館で、午後1時から

▽ふれあい健康センターで、午後1時半から

▽港公民館で、午後1時半から

▽河原田公民館で、午後1時半から

▽河原田小学校で、午後2時半から

▽黒島公民館で、午後3時から

▽下本郷の宝建設付近で、午後3時から

▽門前公民館で、午後3時から



【珠洲市】

▽宝立小中学校で、24時間給水が可能

▽飯田高校で、24時間給水が可能

▽正院小学校で、24時間給水が可能

▽旧蛸島保育所で、24時間給水が可能

▽上戸小学校で、24時間給水が可能

▽若山小学校で、24時間給水が可能

※水がなくなれば翌日の午前中に補給されるということです。



▽緑丘中学校で午前10時から正午、それと午後1時から3時まで



【能登町】

▽宇出津港いやさか広場で、午前9時から午後5時まで

▽崎山 能都体育館前で、午前9時から午後5時まで

▽柳田総合支所で、午前9時から午後5時まで

▽旧鵜川駅前で、午前9時から午後5時まで

▽内浦総合支所で、午前9時から午後5時まで

▽小木支所で、午前9時から午後5時まで

▽上町公民館で、午前10時から午後3時まで

▽三波公民館で、午前10時から午後3時まで

▽瑞穂公民館で、午前10時から午後3時まで

▽高倉公民館で、午前10時から午後3時まで

▽白丸公民館で、午前10時から午後3時まで



【志賀町】

▽志賀町文化ホールで、午前9時から午後6時まで

▽富来活性化センターで、午前9時から午後6時まで

▽能登中核工業団地コミュニティ施設で、午前9時から午後6時まで



【穴水町】

▽B＆G海洋センターで、午前8時から午後4時まで

▽JAのとで、午前8時から午後4時まで

▽穴水町保健センターで、午前8時から午後4時まで

▽根木ポケットパークで、午前8時から午後4時まで

▽住吉公民館で、午前8時から午後4時まで

▽諸橋公民館で、午前8時から午後4時まで

▽旧兜小学校で、午前8時から午後4時まで



【中能登町】

▽道の駅織姫の里なかのとで、午前9時から午後5時まで



【羽咋市】

▽すこやかセンターで、午前9時から午後5時まで



【かほく市】

▽大崎区民会館で、24時間



【内灘町】

▽保健センターで、24時間

▽宮坂公民館で、24時間

▽久島工務店前で、午前10時から午後2時まで

▽西荒屋小学校で、午前10時から午後2時まで

▽西荒屋公民館で、午後3時から午後6時まで

▽河北潟酪農団地管理センターで、午後3時から午後6時まで



【七尾市】

※水がなくなるまで行います。

▽田鶴浜体育館で、午前9時半から

▽南大呑地区コミュニティセンターで、午前9時半から

▽和倉温泉お祭り会館駐車場で、午前10時から

▽七尾城登山口駐車場で、午前10時から

▽崎山地区コミュニティセンターで、午前10時から

▽中島小学校で、午前10時半から

▽旧能登島市民センター跡地で、午前10時半から



▽岸端定置網組合駐車場で午前10時から午後5時まで