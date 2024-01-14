【ライフライン 14日】給水予定 いつ どこで 詳細情報
1日に石川県能登地方で震度7の揺れを観測した地震により、断水の影響が続いています。
14日、予定されている給水支援の情報です。
《給水》
14日の給水予定（13日21時現在）
【七尾市】水がなくなるまで行います。
▽田鶴浜体育館で、午前9時半から
▽南大呑地区コミュニティセンターで、午前9時半から
▽和倉温泉お祭り会館駐車場で、午前10時から
▽七尾城登山口駐車場で、午前10時から
▽崎山地区コミュニティセンターで、午前10時から
▽中島小学校で、午前10時半から
▽旧能登島市民センター跡地で、午前10時半から
【輪島市】
▽輪島中学校で、午前9時から
▽鳳至小学校で、午前9時から
▽大屋小学校で、午前9時半から
▽三井公民館で、午前10時から
▽剱地公民館で、午前10時から
▽門前中学校で、午前10時から
▽諸岡公民館で、午前10時から
▽診療所別館で、午前10時から
▽能登空港で、午前10時半から
▽市ノ坂集会所で、午前11時から
▽河井小学校で、午前11時半から
▽輪島地方合同庁舎で、午前11時半から
▽大屋公民館で、午前11時半から
▽輪島消防署で、午前11時半から
▽河井地区のおおぞら農協で、午後0時半から
▽鳳至公民館で、午後0時半から
▽ふれあいプラザ二勢で、午後0時半から
▽河原田地区のおおぞら農協で、午後0時半から
▽阿岸公民館で、午後1時から
▽門前西小学校で、午後1時から
▽門前東小学校で、午後1時から
▽浦上公民館で、午後1時から
▽石川県輪島水泳プールで、午後1時から
▽ふれあい健康センターで、午後1時半から
▽港公民館で、午後1時半から
▽河原田公民館で、午後1時半から
▽東陽中学校で、午後2時から
▽河原田小学校で、午後2時半から
▽黒島公民館で、午後3時から
▽門前公民館で、午後3時から
▽下本郷の宝建設付近で、午後3時から
【志賀町】
▽志賀町文化ホールで、午前9時から午後6時まで
▽富来活性化センターで、午前9時から午後6時まで
▽能登中核工業団地コミュニティ施設で、午前9時から午後6時まで
【能登町】
▽宇出津港いやさか広場で、午前9時から午後5時まで
▽崎山能都体育館前で、午前9時から午後5時まで
▽柳田総合支所で、午前9時から午後5時まで
▽旧鵜川駅前で、午前9時から午後5時まで
▽内浦総合支所で、午前9時から午後5時まで
▽小木支所で、午前9時から午後5時まで
▽上町公民館で、午前10時から午後3時まで
▽三波公民館で、午前10時から午後3時まで
▽瑞穂公民館で、午前10時から午後3時まで
▽高倉公民館で、午前10時から午後3時まで
▽白丸公民館で、午前10時から午後3時まで
※雪の影響などで時間が変更になる可能性もあるとしています。
【珠洲市】
▽宝立小中学校で、24時間給水が可能
▽飯田高校で、24時間給水が可能
▽正院小学校で、24時間給水が可能
▽旧蛸島保育所で、24時間給水が可能
▽上戸小学校で、24時間給水が可能
▽若山小学校で、24時間給水が可能
※水がなくなれば翌日の午前中に補給されるということです。
▽緑丘中学校で、午前10時から正午、また午後1時から3時まで
【穴水町】
▽B＆G海洋センターで、午前8時から午後4時まで
▽JAのとで、午前8時から午後4時まで
▽穴水町保健センターで、午前8時から午後4時まで
▽根木ポケットパークで、午前8時から午後4時まで
▽住吉公民館で、午前8時から午後4時まで
▽諸橋公民館で、午前8時から午後4時まで
▽旧兜小学校で、午前8時から午後4時まで
【羽咋市】
▽余喜公民館で、午前9時から午後5時まで
▽すこやかセンターで、午前9時から午後5時まで
【中能登町】
▽道の駅織姫の里なかのとで、午前9時から午後5時まで
【内灘町】
▽保健センターで、24時間
▽宮坂公民館で、24時間
▽久島工務店前で、午前10時から午後2時まで
▽西荒屋小学校で、午前10時から午後2時まで
【かほく市】
▽大崎区民会館で、24時間
【宝達志水町】
▽町役場庁舎前の駐車場で、午前9時から午後5時まで
※庁舎前での給水はあすで終了するということです。
《電気》
停電 能登地方の1万800戸（午前5時時点）
北陸電力送配電によりますと、今回の地震の影響で石川県の能登地方では14日午前5時の時点でおよそ1万800戸が停電しています。
自治体別
▼輪島市でおよそ5600戸
▼珠洲市でおよそ3300戸
▼能登町でおよそ1600戸
▼穴水町でおよそ230戸