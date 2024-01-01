石川県能登地方で震度7の地震 新潟県でも震度6弱 M7.6

1日午後4時10分ごろ地震がありました。

震源地は石川県能登地方で震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定されます。

各市町村の震度は以下のとおりです。



▼震度7が、石川県志賀町。

▼震度6強が、石川県七尾市、石川県輪島市、石川県珠洲市、石川県穴水町。

▼震度6弱が、新潟県長岡市、石川県中能登町、石川県能登町。



▼震度5強が、新潟市中央区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、新潟県三条市、新潟県柏崎市、新潟県見附市、新潟県燕市、新潟県糸魚川市、新潟県妙高市、新潟県上越市、新潟県佐渡市、新潟県南魚沼市、新潟県阿賀町、新潟県刈羽村、富山市、富山県高岡市、富山県氷見市、富山県小矢部市、富山県南砺市、富山県射水市、富山県舟橋村、石川県金沢市、石川県小松市、石川県加賀市、石川県羽咋市、石川県かほく市、石川県能美市、石川県宝達志水町、福井県あわら市。



▼震度5弱が、新潟市北区、新潟市東区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、新潟県小千谷市、新潟県加茂市、新潟県十日町市、新潟県五泉市、新潟県阿賀野市、新潟県出雲崎町、富山県滑川市、富山県黒部市、富山県砺波市、富山県上市町、富山県立山町、富山県朝日町、石川県輪島市の舳倉島、石川県白山市、石川県津幡町、石川県内灘町、福井市、福井県坂井市、長野市、長野県信濃町、長野県栄村、岐阜県高山市、岐阜県飛騨市。



▼震度4が、山形県米沢市、山形県鶴岡市、山形県酒田市、山形県村山市、山形県南陽市、山形県中山町、山形県河北町、山形県西川町、山形県川西町、山形県小国町、山形県白鷹町、山形県飯豊町、山形県三川町、福島県郡山市、福島県喜多方市、福島県国見町、福島県只見町、福島県南会津町、福島県西会津町、福島県猪苗代町、福島県会津坂下町、福島県湯川村、福島県柳津町、福島県金山町、福島県会津美里町、茨城県常陸太田市、栃木県那須塩原市、群馬県沼田市、埼玉県加須市、埼玉県久喜市、新潟県新発田市、新潟県村上市、新潟県魚沼市、新潟県胎内市、新潟県聖籠町、新潟県弥彦村、新潟県田上町、新潟県湯沢町、新潟県津南町、新潟県関川村、富山県魚津市、富山県入善町、石川県野々市市、石川県川北町、福井県敦賀市、福井県小浜市、福井県大野市、福井県勝山市、福井県鯖江市、福井県越前市、福井県永平寺町、福井県越前町、福井県高浜町、福井県おおい町、福井県若狭町、長野県松本市、長野県上田市、長野県諏訪市、長野県小諸市、長野県中野市、長野県大町市、長野県飯山市、長野県茅野市、長野県佐久市、長野県千曲市、長野県軽井沢町、長野県御代田町、長野県立科町、長野県木曽町、長野県麻績村、長野県白馬村、長野県小谷村、長野県小布施町、長野県木島平村、長野県野沢温泉村、長野県小川村、長野県飯綱町、岐阜県大垣市、岐阜県中津川市、岐阜県瑞穂市、岐阜県郡上市、岐阜県下呂市、岐阜県海津市、岐阜県輪之内町、岐阜県白川村、静岡県袋井市、名古屋市千種区、名古屋市瑞穂区、名古屋市熱田区、名古屋市港区、名古屋市南区、愛知県半田市、愛知県春日井市、愛知県津島市、愛知県刈谷市、愛知県豊田市、愛知県西尾市、愛知県知立市、愛知県高浜市、愛知県日進市、愛知県愛西市、愛知県清須市、愛知県弥富市、愛知県みよし市、愛知県あま市、愛知県東郷町、愛知県大治町、愛知県蟹江町、愛知県飛島村、愛知県美浜町、三重県桑名市、三重県木曽岬町、滋賀県彦根市、滋賀県長浜市、滋賀県近江八幡市、滋賀県野洲市、滋賀県湖南市、滋賀県高島市、滋賀県東近江市、滋賀県米原市、滋賀県日野町、滋賀県竜王町、京都府長岡京市、大阪此花区、大阪西淀川区、大阪淀川区、大阪府豊中市、大阪府大東市、大阪府箕面市、大阪府門真市、兵庫県豊岡市、奈良県大和郡山市、奈良県川西町、鳥取市。

NHKのニュースを同時提供しています 震度7の揺れ観測は2018年以来 気象庁によりますと国内で震度7の揺れを観測したのは2018年9月6日に北海道胆振地方中東部を震源とするマグニチュード6.7の地震以来です。



このときは北海道厚真町で震度7の揺れを観測したほか、東北や関東などの各地で揺れを観測しました。