ニューイヤー駅伝2024【速報中】ホンダ3連覇なるか

※選手は左から1区→7区の順

1 ホンダ

小袖英人 中山顕 伊藤達彦 イェゴン・ヴィンセント 青木涼真 小山直城 木村慎

2 富士通

坂東悠汰 浦野雄平 塩尻和也 キメリ・べナード 横手健 伊豫田達弥 中村匠吾

3 トヨタ自動車

大石港与 太田智樹 田澤廉 コリル・フェリックス 田中秀幸 西山雄介 服部勇馬

4 三菱重工

松倉唯斗 井上大仁 林田洋翔 キプラガット・エマヌエル 山下一貴 定方俊樹 的野遼大

5 SGホールディングス

川端千都 近藤幸太郎 鈴木塁人 イマヌエル・キプチルチル 橋本大輝 竹村拓真 關颯人

6 SUBARU

森田佳祐 清水歓太 梶谷瑠哉 キプランガット・ベンソン 口町亮 長田駿佑 鈴木勝彦

7 中電工

三ッ星翔 相葉直紀 井上亮真 アモス・クルガト 二岡康平 尾関大成 岡原仁志

8 トヨタ紡織

大池達也 小野寺悠 服部大暉 マル・イマニエル 聞谷賢人 下史典 西澤侑真

9 トヨタ自動車九州

右田綺羅 横田玖磨 牧瀬圭斗 アントニー・マイナ 藤曲寛人 河野琉威 山口賢助

10 ロジスティード

小松陽平 藤本珠輝 富田峻平 ギデオン・ロノ 牟田祐樹 細谷翔馬 横山徹

11 Kao

松岡竜矢 池田耀平 長谷川柊 キサイサ・レダマ 杉山魁声 平和真 青木優

12 黒崎播磨

前田義弘 細谷恭平 田村友佑 シトニック・キプロノ 福谷颯太 田村友伸 土井大輔

13 サンベルクス

三田眞司 市山翼 高木登志夫 ギルバート・キプロティッチ 大津顕杜 渡邉奏太 折居卓哉

14 旭化成

長嶋幸宝 大六野秀畝 相澤晃 井川龍人 葛西潤 齋藤椋 市田孝

15 中国電力

清野太成 菊地駿弥 大森太楽 コスマス・ムワンギ 岡本直己 池田勘汰 藤川拓也

16 NTT西日本

服部弾馬 一色恭志 小林歩 ダニエル・ディリツ 北崎拓矢 松崎咲人 小松巧弥

17 九電工

中村信一郎 赤崎暁 山野力 べナード・コエチ 大塚祥平 東遊馬 福本真大

18 愛三工業

西方大珠 富安央 藤井寛之 フィレモン・キプラガット 新家裕太郎 東瑞基 中西玄気

19 マツダ

定方駿 延藤潤 向晃平 ディエマ・アイザック 木山達哉 扇育 山本憲二

20 大塚製薬

清水颯大 橋本尚斗 宮木快盛 千守倫央 國行麗生 金橋佳佑 相馬崇史

21 住友電工

吉田圭太 高田康暉 田村和希 阿部弘輝 村本一樹 上田颯汰 岩見秀哉

22 トーエネック

竹内大地 難波天 河合代二 河村一輝 蝦夷森章太 小山裕太 中西亮貴

23 愛知製鋼

児玉悠輔 住田優範 松村和樹 マチャリア・ディアング 寺内將人 坂本佳太 秋山清仁

24 ヤクルト

太田直希 小椋裕介 高久龍 スタンネリー・ワイザカ 鎌田航生 宮坂大器 中村大聖

25 NTN

谷口辰煕 小森稜太 ※はげ下拓斗 ワンガリ・ピーター・キプイ 横澤清己 齋田直輝 坂田昌駿 ※山へんに「亥」

26 埼玉医科大学グループ

川田啓仁 内田健太 中園慎太朗 ワンブア・タイタス 長山瑞季 松井尚希 木榑杏祐

27 JFEスチール

岩崎大洋 斉藤翔太 風岡永吉 キプランガット・ダン 大野陽人 大森樹 岩田拓海

28 コモディイイダ

松村陣之助 金子晃裕 稲田翔威 べナード・キマニ 杉本将太 工藤颯 横田佳介

29 中央発條

冨田直樹 樋口大介 橋本崚 サイディムサイモン・ムシオ 吉岡幸輝 町田康誠 米田智哉

30 西鉄

伊東大暉 設楽悠太 設楽啓太 ニクソン・レシア 津田将希 太田黒卓 甲斐翔太

31 YKK

森山真伍 細森大輔 鈴木大貴 ロロット・アンドリュー 綱島辰弥 荻原陸斗 丸山幸輝

32 プレス工業

滋野聖也 橋本龍一 坂本健悟 ローレンス・グレ 熊谷真澄 砂田晟弥 落合葵斗

33 富士山の銘水

才記壮人 篠原楓 小林竜也 キサルサク エドウィン 佐藤颯 吉村陸 竹内颯

34 NDソフト

竹内竜真 鈴木太基 下條乃將 ボニフェイス ムルア 江口清洋 大倉秀太 厚浦大地

35 大阪府警

永信明人 谷原先嘉 比夫見将吾 大坂祐輝 川田信 源康介 藤山悠斗

36 安川電機

岡田浩平 古賀淳紫 漆畑瑠人 マゴマ べヌエル・モゲニ 合田椋 大畑和真 鈴木創士

37 ひらまつ病院

永戸聖 栃木渡 荻久保寛也 イェネブロ・ビヤゼン 福田穣 上村直也 上田結也

38 コニカミノルタ

砂岡拓磨 柏優吾 名取燎太 ジェームス・ムオキ 宮下隼人 廣澤優斗 米満怜

39 JR東日本

米井翔也 其田健也 中山雄太 ムトゥク・デニス 竹井祐貴 武藤健太 作田将希

40 GMOインターネットグループ

村山紘太 今江勇人 吉田裕也 クロップ・ジャコブ 岸本大紀 大迫傑 嶋津雄大

41 大阪ガス

目片将大 坂東剛 西研人 中村友哉 辻村公佑 高畑凌太 堀畑佳吾