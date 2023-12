150人の学生に対し、経営思想家、ピーター・ドラッカーの“The best way to predict the future is to create it”(未来を予測する最もよい方法は、未来を創ることだ)という言葉を引用し、未来を創るという意識をもって人生に挑んでほしいとエールを送ったという。



私が太田氏に最後に会ったのもこのころだ。



10月にグループで新たに30代の新社長が誕生したことについて話題を振ると、「生意気なことを言う、クソガキだよ」と言って、笑っていた。



それが太田氏と2人で会ったときの、最後の会話だった。