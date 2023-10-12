プロ入りを希望する大学生や高校生に提出が義務づけられている「プロ野球志望届」は12日が締め切りです。
全日本大学野球連盟によりますと、大学生は去年より15人少ない172人が提出しました。
このうち、東洋大の細野投手は最速158キロのストレートとスライダーやチェンジアップなど多彩な変化球が持ち味の左ピッチャーで1位指名が予想されています。また、大学野球の日本一を決める全日本大学選手権で最高殊勲選手賞に選ばれた青山学院大の常廣羽也斗投手にも注目が集まっていて、ことしは東都大学野球から多くの選手が提出しています。
一方、日本高校野球連盟によりますと、高校生は去年より15人少ない139人が提出しました。このうち、大阪桐蔭の前田投手は去年のセンバツ高校野球で優勝を経験しているほか、先月台湾で行われた18歳以下のワールドカップに日本代表として出場し、防御率0.42の活躍で日本の初優勝に大きく貢献しました。
一方、高校通算で140本のホームランを打ち、進路が注目されていた岩手の花巻東高校の佐々木麟太郎選手はアメリカの大学に進学する意向を明らかにしプロ野球志望届を提出しませんでした。
ことしのドラフト会議は今月26日に行われます。
プロ野球志望届【全名簿】大阪桐蔭の前田悠伍投手ら311人提出
今月26日に行われるプロ野球のドラフト会議を前に、「プロ野球志望届」の提出が12日に締め切られ、最速158キロの速球が持ち味の東洋大のサウスポー、細野晴希投手や18歳以下のワールドカップで日本の初優勝に貢献した大阪桐蔭高校の前田悠伍投手などあわせて311人が提出しました。
プロ入りを希望する大学生や高校生に提出が義務づけられている「プロ野球志望届」は12日が締め切りです。
- 注目
高校生＝139人（高野連のデータより）
《北海道》
札幌新陽 村野 唯斗
札幌新陽 細野 龍之介
東海大札幌 大塚 渉夢
旭川明成 千葉 隆広
白樺学園 西村 昴浩
旭川志峯 伊知地 晴
函館大有斗 川下 将勲
帯広農 後藤 龍
北海道栄 新木 祥生
クラーク国際 麻原 草太
《青森》
弘前工 成田 晴風
青森山田 三浦 遼大
八戸学院光星 中澤 恒貴
東奥義塾 外崎 隼仁
《岩手》
専大北上 近藤 大雅
《山形》
山形中央 武田 陸玖
東海大山形 高橋 楓真
酒田南 中 圭佑
《宮城》
日本ウェルネス宮城 大内 誠弥
古川学園 今野 一成
東北 ハッブス 大起
東北 日隈 翔弥
仙台育英 仁田 陽翔
仙台育英 山田 脩也
《福島》
会津北嶺 富山 紘之進
小名浜海星 藁谷 怜桜
学法石川 根本 剛希
《茨城》
霞ケ浦 木村 優人
明秀日立 陽 柏翔
土浦湖北 富施 賢太
《群馬》
前橋工 星野 ひので
関東学園大付 須永 峻亮
関東学園大付 高橋 空大
桐生第一 ドミンゴス マルセロ キヨシ
桐生第一 相塲 星七
樹徳 清水 麻成
桐生市商 周東 龍輝
桐生工 吉沢 永遠
《埼玉》
庄和 宮本 史恩
花咲徳栄 高橋 一英
花咲徳栄 小野 勝利
春日部東 矢治 陸久斗
《山梨》
甲府城西 末木 賢也
帝京三 山崎 治彦
都留 佐藤 海斗
《千葉》
幕張総合 早坂 響
拓大紅陵 菰田 朝陽
茂原北陵 和泉 咲人
千葉黎明 辻井 佑弥
《東京》
日本ウェルネス 辻口 輝
日本ウェルネス 関 壮一朗
日大鶴ケ丘 木嶋 康太
日大鶴ケ丘 佐々木 大雅
東海大菅生 日當 直喜
板橋 堀口 健人
修徳 篠崎 国忠
《神奈川》
三浦学苑 原田 京雅
日大藤沢 田上 優弥
川崎総合科学 田中 都羽
横浜 杉山 遙希
横浜学園 太田 隆輔
上矢部 齊木 龍之介
《長野》
上田西 横山 聖哉
ウェルネス長野 三原田 京成
《新潟》
帝京長岡 浮ケ谷 航平
関根学園 山田 龍青
東京学館新潟 八幡 康生
《富山》
不二越工 下司 凱世
氷見 青野 拓海
《石川》
野々市明倫 山崎 嵩大
星稜 武内 涼太
輪島 山市 暖乃心
《福井》
敦賀気比 田中 悠希矢
敦賀気比 佐伯 大優
敦賀気比 高見澤 郁魅
《静岡》
静清 佐山 蒼空
浜松学院 加茂 昇真
常葉大菊川 鈴木 叶
田方農 大城 貫太
《愛知》
享栄 東松 快征
愛産大工 天野 京介
誉 黒野 颯太
愛知啓成 清水 凰史
東邦 宮國 凌空
《岐阜》
帝京大可児 加藤 大和
《三重》
高田 中山 勝暁
白山 石川 創大
《滋賀》
瀬田工 平田 大樹
瀬田工 吉田 翔湧
《京都》
鳥羽 福井 仁
京都翔英 小笠原 蒼
立命館宇治 北川 陸翔
京都国際 杉原 望来
京都国際 長水 啓眞
京都国際 濱田 泰希
北嵯峨 木瀬 翔太
《大阪》
成美 西 礼恩
大阪偕星 石田 一心
堺 杉元 翔輝
信太 橋本 翔輝
履正社 福田 幸之介
履正社 森田 大翔
大阪桐蔭 前田 悠伍
《兵庫》
滝川二 坂井 陽翔
神戸国際大付 日置 悠斗
報徳学園 堀 柊那
報徳学園 竹内 颯平
《岡山》
倉敷 坂本 大和
《広島》
武田 梶山 暖
広陵 真鍋 慧
吉田 平川 高誠
並木学院 中森 匠望
《島根》
三刀屋 高野 颯太
《香川》
英明 寿賀 弘都
多度津 高橋 快秀
《愛媛》
聖カタリナ 河内 康介
宇和島東 善家 朗
《徳島》
生光学園 渡邊 隼輔
城西 阿部 大輔
《高知》
明徳義塾 寺地 隆成
《福岡》
九州国際大付 佐倉 侠史朗
福岡工大城東 園田 純規
西日本短大付 江口 翔人
北九州 上野 辰悟
福岡大大濠 藤田 悠太郎
飯塚 藤原 大翔
《熊本》
東海大熊本星翔 百崎 蒼生
《大分》
藤蔭 松石 信八
柳ケ浦 大生 虎史
《宮崎》
延岡学園 藤田 和樹
《鹿児島》
鹿児島城西 明瀬 諒介
鹿児島城西 内田 祭人
鹿屋中央 村山 源
神村学園 黒木 陽琉
樟南 小峰 康矢
《沖縄》
沖縄尚学 仲田 侑仁
沖縄尚学 東恩納 蒼
ウェルネス沖縄 新城 琉愛
ウェルネス沖縄 ワォーターズ 璃海 ジュミル
※一部選手の氏名を平易な漢字で表記しています
- 注目
大学生＝172人（全日本大学野球連盟のデータより）
《北海道学生野球連盟》
東京農業大学北海道オホーツク 石澤 大和
旭川市立大学 斉藤 淳斗
《札幌学生野球連盟》
星槎道都大学 伊東 佳希
星槎道都大学 滝田 一希
北海学園大学 帯川 瑠生
札幌大学 杉木 優斗
札幌大学 阿曽 伊吹
《北東北大学野球連盟》
青森大学 庄司 陽斗
青森中央学院大学 平間 優希
青森中央学院大学 林下 玲
富士大学 中岡 大河
《仙台六大学野球連盟》
仙台大学 辻本 倫太郎
東北学院大学 古谷 龍之介
東北福祉大学 北畑 玲央
東北福祉大学 和田 康平
東北福祉大学 後藤 凌寿
東北福祉大学 笹浪 竜
仙台大学 三原 力亞
《南東北大学野球連盟》
東日本国際大学 大山 凌
《千葉県大学野球連盟》
中央学院大学 下山 昂大
城西国際大学 中村 太耀
清和大学 小原 海翔
《関甲新学生野球連盟》
松本大学 石神 悠樹
平成国際大学 宮平 陸
平成国際大学 黒澤 颯斗
平成国際大学 木村 樹生
平成国際大学 冨士 隼斗
新潟医療福祉大学 目黒 宏也
新潟医療福祉大学 大久保 翔太
山梨学院大学 宮崎 一樹
白鴎大学 福島 圭音
上武大学 進藤 勇也
山梨学院大学 小林 寛大
山梨学院大学 海辺 眺
群馬大学 茶木 遼太
《東京新大学野球連盟》
流通経済大学 萩原 義輝
東京国際大学 荒木 隆之介
東京国際大学 工藤 泰成
東京国際大学 三浦 克也
東京国際大学 青木 蓮太朗
東京国際大学 小林 幸之助
東京国際大学 張 為瀚
東京国際大学 西上 光樹
東京国際大学 堀岡 俊人
創価大学 安城 健汰
東洋学園大学 寺内 達哉
共栄大学 武井 嵐矢
共栄大学 崎村 太陽
《東京六大学野球連盟》
慶應義塾大学 廣瀬 隆太
早稲田大学 熊田 任洋
立教大学 池田 陽佑
法政大学 尾崎 完太
明治大学 石原 勇輝
明治大学 蒔田 稔
明治大学 村田 賢一
明治大学 上田 希由翔
早稲田大学 加藤 孝太郎
立教大学 三沢 大成
早稲田大学 東海林 碧波
《東都大学野球連盟》
専修大学 西村 進之介
専修大学 西舘 昂汰
青山学院大学 中島 大輔
青山学院大学 常廣 羽也斗
青山学院大学 下村 海翔
國學院大學 武内 夏暉
東京農業大学 宮里 優吾
拓殖大学 児島 由伸
国士舘大学 重吉 翼
国士舘大学 岡田 大響
日本大学 友田 佑卓
中央大学 西舘 勇陽
中央大学 石田 裕太郎
中央大学 高橋 隆慶
中央大学 石井 巧
中央大学 中前 祐也
東洋大学 細野 晴希
東洋大学 後藤 聖基
東洋大学 水谷 祥平
東洋大学 石上 泰輝
亜細亜大学 草加 勝
帝京平成大学 西本 力
駒澤大学 星野 恒太朗
日本大学 上本 周之介
日本大学 伴在 汰文
日本大学 比嘉 天佑
日本大学 福本 光希
東京農業大学 森下 尋水
《首都大学野球連盟》
桜美林大学 小出 修平
城西大学 中川 響
筑波大学 山田 拓朗
大東文化大学 小栗 武尊
大東文化大学 大澤 優人
玉川大学 上田 大誠
玉川大学 冨樫 康介
玉川大学 中山 侑大
玉川大学 廣木 幹彩
明星大学 杉内 太一
日本体育大学 松浦 佑星
日本体育大学 田中 力
日本体育大学 澤 遼太郎
城西大学 板垣 蓮
《神奈川大学野球連盟》
桐蔭横浜大学 古謝 樹
桐蔭横浜大学 生長 蓮
桐蔭横浜大学 伊禮 海斗
桐蔭横浜大学 能登 嵩都
神奈川工科大学 谷本 智
松蔭大学 内山 拓夢
《愛知大学野球連盟》
愛知学院大学 渡邊 蒼
東海学園大学 杉山 晴都
名城大学 岩井 俊介
名城大学 塩崎 栄多
名城大学 松本 凌人
愛知東邦大学 上田 空大
愛知東邦大学 富田 綱希
名古屋経済大学 水野 広大
愛知大学 北田 雅也
名古屋商科大学 塚本 浩平
中部大学 佐野 大陽
日本福祉大学 岡田 子騰
日本福祉大学 窪田 翔太
日本福祉大学 山田 夢大
《東海地区大学野球連盟》
皇學館大学 奥田 回
皇學館大学 村田 怜音
皇學館大学 中川 聖也
中京学院大学 赤塚 健利
静岡大学 佐藤 啓介
日本大学国際関係学部 杉田 健
静岡理工科大学 稲垣 喜紀
常葉大学浜松キャンパス 大橋 宥斗
常葉大学浜松キャンパス 山口 悠
日本大学国際関係学部 伊藤 駿
日本大学国際関係学部 伊部 直彦
東海大学静岡キャンパス 佐藤 真拓
《北陸大学野球連盟》
金沢学院大学 菅原 大奨
《関西学生野球連盟》
近畿大学 坂下 翔馬
近畿大学 梅元 直哉
関西大学 有馬 諒
立命館大学 谷脇 弘起
立命館大学 桃谷 惟吹
同志社大学 真野 凜風
京都大学 川渕 有真
《関西六大学野球連盟》
大阪商業大学 上田 大河
大阪商業大学 高 太一
大阪経済大学 津田 淳哉
神戸学院大学 桐島 愛斗
神戸学院大学 野田 永久
《阪神大学野球連盟》
大阪産業大学 松田 啄磨
大阪産業大学 星野 隆成
大阪電気通信大学 東 晴登
《近畿学生野球連盟》
阪南大学 千代 舞世
太成学院大学 田中 大聖
奈良学園大学 三好 辰弥
大阪観光大学 竹本 徹
奈良教育大学 木谷 祥之
大阪公立大学 正中 敦士
大阪大谷大学 岡本 啓
《京滋大学野球連盟》
佛教大学 竹田 貴行
花園大学 奥田 貫太
《四国地区大学野球連盟》
愛媛大学 永山 裕清
聖カタリナ大学 窪田 寛之
《九州六大学野球連盟》
北九州市立大学 生田 惇一郎
西南学院大学 吹上 奨
九州国際大学 實松 慎太郎
福岡大学 園田 恵大
《福岡六大学野球連盟》
九州産業大学 楠本 宏武
九州共立大学 木村 仁
九州共立大学 梁瀬 慶次郎
日本経済大学 今村 虎楠
福岡教育大学 宮原 滉希
《九州地区大学野球連盟》
西日本工業大学 高橋 駿介
鹿屋体育大学 松尾 駿
日本文理大学 東門 寿哉
※一部選手の氏名を平易な漢字で表記しています