プロ野球志望届【全名簿】大阪桐蔭の前田悠伍投手ら311人提出

《北海道学生野球連盟》

東京農業大学北海道オホーツク 石澤 大和

旭川市立大学 斉藤 淳斗

《札幌学生野球連盟》

星槎道都大学 伊東 佳希

星槎道都大学 滝田 一希

北海学園大学 帯川 瑠生

札幌大学 杉木 優斗

札幌大学 阿曽 伊吹

《北東北大学野球連盟》

青森大学 庄司 陽斗

青森中央学院大学 平間 優希

青森中央学院大学 林下 玲

富士大学 中岡 大河

《仙台六大学野球連盟》

仙台大学 辻本 倫太郎

東北学院大学 古谷 龍之介

東北福祉大学 北畑 玲央

東北福祉大学 和田 康平

東北福祉大学 後藤 凌寿

東北福祉大学 笹浪 竜

仙台大学 三原 力亞

《南東北大学野球連盟》

東日本国際大学 大山 凌

《千葉県大学野球連盟》

中央学院大学 下山 昂大

城西国際大学 中村 太耀

清和大学 小原 海翔

《関甲新学生野球連盟》

松本大学 石神 悠樹

平成国際大学 宮平 陸

平成国際大学 黒澤 颯斗

平成国際大学 木村 樹生

平成国際大学 冨士 隼斗

新潟医療福祉大学 目黒 宏也

新潟医療福祉大学 大久保 翔太

山梨学院大学 宮崎 一樹

白鴎大学 福島 圭音

上武大学 進藤 勇也

山梨学院大学 小林 寛大

山梨学院大学 海辺 眺

群馬大学 茶木 遼太

《東京新大学野球連盟》

流通経済大学 萩原 義輝

東京国際大学 荒木 隆之介

東京国際大学 工藤 泰成

東京国際大学 三浦 克也

東京国際大学 青木 蓮太朗

東京国際大学 小林 幸之助

東京国際大学 張 為瀚

東京国際大学 西上 光樹

東京国際大学 堀岡 俊人

創価大学 安城 健汰

東洋学園大学 寺内 達哉

共栄大学 武井 嵐矢

共栄大学 崎村 太陽

《東京六大学野球連盟》

慶應義塾大学 廣瀬 隆太

早稲田大学 熊田 任洋

立教大学 池田 陽佑

法政大学 尾崎 完太

明治大学 石原 勇輝

明治大学 蒔田 稔

明治大学 村田 賢一

明治大学 上田 希由翔

早稲田大学 加藤 孝太郎

立教大学 三沢 大成

早稲田大学 東海林 碧波

《東都大学野球連盟》

専修大学 西村 進之介

専修大学 西舘 昂汰

青山学院大学 中島 大輔

青山学院大学 常廣 羽也斗

青山学院大学 下村 海翔

國學院大學 武内 夏暉

東京農業大学 宮里 優吾

拓殖大学 児島 由伸

国士舘大学 重吉 翼

国士舘大学 岡田 大響

日本大学 友田 佑卓

中央大学 西舘 勇陽

中央大学 石田 裕太郎

中央大学 高橋 隆慶

中央大学 石井 巧

中央大学 中前 祐也

東洋大学 細野 晴希

東洋大学 後藤 聖基

東洋大学 水谷 祥平

東洋大学 石上 泰輝

亜細亜大学 草加 勝

帝京平成大学 西本 力

駒澤大学 星野 恒太朗

日本大学 上本 周之介

日本大学 伴在 汰文

日本大学 比嘉 天佑

日本大学 福本 光希

東京農業大学 森下 尋水

《首都大学野球連盟》

桜美林大学 小出 修平

城西大学 中川 響

筑波大学 山田 拓朗

大東文化大学 小栗 武尊

大東文化大学 大澤 優人

玉川大学 上田 大誠

玉川大学 冨樫 康介

玉川大学 中山 侑大

玉川大学 廣木 幹彩

明星大学 杉内 太一

日本体育大学 松浦 佑星

日本体育大学 田中 力

日本体育大学 澤 遼太郎

城西大学 板垣 蓮

《神奈川大学野球連盟》

桐蔭横浜大学 古謝 樹

桐蔭横浜大学 生長 蓮

桐蔭横浜大学 伊禮 海斗

桐蔭横浜大学 能登 嵩都

神奈川工科大学 谷本 智

松蔭大学 内山 拓夢

《愛知大学野球連盟》

愛知学院大学 渡邊 蒼

東海学園大学 杉山 晴都

名城大学 岩井 俊介

名城大学 塩崎 栄多

名城大学 松本 凌人

愛知東邦大学 上田 空大

愛知東邦大学 富田 綱希

名古屋経済大学 水野 広大

愛知大学 北田 雅也

名古屋商科大学 塚本 浩平

中部大学 佐野 大陽

日本福祉大学 岡田 子騰

日本福祉大学 窪田 翔太

日本福祉大学 山田 夢大

《東海地区大学野球連盟》

皇學館大学 奥田 回

皇學館大学 村田 怜音

皇學館大学 中川 聖也

中京学院大学 赤塚 健利

静岡大学 佐藤 啓介

日本大学国際関係学部 杉田 健

静岡理工科大学 稲垣 喜紀

常葉大学浜松キャンパス 大橋 宥斗

常葉大学浜松キャンパス 山口 悠

日本大学国際関係学部 伊藤 駿

日本大学国際関係学部 伊部 直彦

東海大学静岡キャンパス 佐藤 真拓

《北陸大学野球連盟》

金沢学院大学 菅原 大奨

《関西学生野球連盟》

近畿大学 坂下 翔馬

近畿大学 梅元 直哉

関西大学 有馬 諒

立命館大学 谷脇 弘起

立命館大学 桃谷 惟吹

同志社大学 真野 凜風

京都大学 川渕 有真

《関西六大学野球連盟》

大阪商業大学 上田 大河

大阪商業大学 高 太一

大阪経済大学 津田 淳哉

神戸学院大学 桐島 愛斗

神戸学院大学 野田 永久

《阪神大学野球連盟》

大阪産業大学 松田 啄磨

大阪産業大学 星野 隆成

大阪電気通信大学 東 晴登

《近畿学生野球連盟》

阪南大学 千代 舞世

太成学院大学 田中 大聖

奈良学園大学 三好 辰弥

大阪観光大学 竹本 徹

奈良教育大学 木谷 祥之

大阪公立大学 正中 敦士

大阪大谷大学 岡本 啓

《京滋大学野球連盟》

佛教大学 竹田 貴行

花園大学 奥田 貫太

《四国地区大学野球連盟》

愛媛大学 永山 裕清

聖カタリナ大学 窪田 寛之

《九州六大学野球連盟》

北九州市立大学 生田 惇一郎

西南学院大学 吹上 奨

九州国際大学 實松 慎太郎

福岡大学 園田 恵大

《福岡六大学野球連盟》

九州産業大学 楠本 宏武

九州共立大学 木村 仁

九州共立大学 梁瀬 慶次郎

日本経済大学 今村 虎楠

福岡教育大学 宮原 滉希

《九州地区大学野球連盟》

西日本工業大学 高橋 駿介

鹿屋体育大学 松尾 駿

日本文理大学 東門 寿哉



※一部選手の氏名を平易な漢字で表記しています