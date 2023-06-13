▽グループA:ニュージーランド 対 ノルウェー
▽グループB:オーストラリア 対 アイルランド
サッカー女子ワールドカップ 【全日程 紹介】なでしこは？
サッカー女子ワールドカップオーストラリア＆ニュージーランド大会は、7月20日に開幕し、地元のニュージーランドがノルウェーとの開幕戦に臨むほか、オーストラリアがアイルランドとの初戦です。1次リーグは4チームずつAからHまでの8つのグループに分かれ、各グループ上位2位までが決勝トーナメントに進みます。
日本代表、なでしこジャパンは1次リーグのグループCに入り
▽22日にザンビア
▽26日にコスタリカ
▽31日にスペインと対戦します。
今大会のすべての日程を紹介します。
《1次リーグ》
7月20日（木）
7月21日（金）
▽グループB:ナイジェリア 対 カナダ
▽グループA:フィリピン 対 スイス
▽グループC:スペイン 対 コスタリカ
▽グループA:フィリピン 対 スイス
▽グループC:スペイン 対 コスタリカ
7月22日（土）
▽グループE:アメリカ 対 ベトナム
★グループC:ザンビア 対 日本
▽グループD:イングランド 対 ハイチ
▽グループD:デンマーク 対 中国
★グループC:ザンビア 対 日本
▽グループD:イングランド 対 ハイチ
▽グループD:デンマーク 対 中国
7月23日（日）
▽グループG:スウェーデン 対 南アフリカ
▽グループE:オランダ 対 ポルトガル
▽グループF:フランス 対 ジャマイカ
▽グループE:オランダ 対 ポルトガル
▽グループF:フランス 対 ジャマイカ
7月24日（月）
▽グループG:イタリア 対 アルゼンチン
▽グループH:ドイツ 対 モロッコ
▽グループF:ブラジル 対 パナマ
▽グループH:ドイツ 対 モロッコ
▽グループF:ブラジル 対 パナマ
7月25日（火）
▽グループH:コロンビア 対 韓国
▽グループA:ニュージーランド 対 フィリピン
▽グループA:スイス 対 ノルウェー
▽グループA:ニュージーランド 対 フィリピン
▽グループA:スイス 対 ノルウェー
7月26日（水）
★グループC:日本 対 コスタリカ
▽グループC:スペイン 対 ザンビア
▽グループB:カナダ 対 アイルランド
▽グループC:スペイン 対 ザンビア
▽グループB:カナダ 対 アイルランド
7月27日（木）
▽グループE:アメリカ 対 オランダ
▽グループE:ポルトガル 対 ベトナム
▽グループB:オーストラリア 対 ナイジェリア
▽グループE:ポルトガル 対 ベトナム
▽グループB:オーストラリア 対 ナイジェリア
7月28日（金）
▽グループG:アルゼンチン 対 南アフリカ
▽グループD:イングランド 対 デンマーク
▽グループD:中国 対 ハイチ
▽グループD:イングランド 対 デンマーク
▽グループD:中国 対 ハイチ
7月29日（土）
▽グループG:スウェーデン 対 イタリア
▽グループF:フランス 対 ブラジル
▽グループF:パナマ 対 ジャマイカ
▽グループF:フランス 対 ブラジル
▽グループF:パナマ 対 ジャマイカ
7月30日（日）
▽グループH:韓国 対 モロッコ
▽グループA:ノルウェー 対 フィリピン
▽グループA:スイス 対 ニュージーランド
▽グループH:ドイツ 対 コロンビア
▽グループA:ノルウェー 対 フィリピン
▽グループA:スイス 対 ニュージーランド
▽グループH:ドイツ 対 コロンビア
7月31日（月）
▽グループC:コスタリカ 対 ザンビア
★グループC:日本 対 スペイン
▽グループB:アイルランド 対 ナイジェリア
▽グループB:カナダ 対 オーストラリア
★グループC:日本 対 スペイン
▽グループB:アイルランド 対 ナイジェリア
▽グループB:カナダ 対 オーストラリア
8月1日（火）
▽グループE:ベトナム 対 オランダ
▽グループE:ポルトガル 対 アメリカ
▽グループD:ハイチ 対 デンマーク
▽グループD:中国 対 イングランド
▽グループE:ポルトガル 対 アメリカ
▽グループD:ハイチ 対 デンマーク
▽グループD:中国 対 イングランド
8月2日（水）
▽グループG:南アフリカ 対 イタリア
▽グループG:アルゼンチン 対 スウェーデン
▽グループF:ジャマイカ 対 ブラジル
▽グループF:パナマ 対 フランス
▽グループG:アルゼンチン 対 スウェーデン
▽グループF:ジャマイカ 対 ブラジル
▽グループF:パナマ 対 フランス
8月3日（木）
▽グループH:韓国 対 ドイツ
▽グループH:モロッコ 対 コロンビア
▽グループH:モロッコ 対 コロンビア
《決勝トーナメント》
8月5日（土）
▽決勝トーナメント1回戦(1):グループA1位 対 グループC2位
▽決勝トーナメント1回戦(2):グループC1位 対 グループA2位
▽決勝トーナメント1回戦(2):グループC1位 対 グループA2位
8月6日（日）
▽決勝トーナメント1回戦(3):グループE1位 対 グループG2位
▽決勝トーナメント1回戦(4):グループG1位 対 グループE2位
▽決勝トーナメント1回戦(4):グループG1位 対 グループE2位
8月7日（月）
▽決勝トーナメント1回戦(5):グループD1位 対 グループB2位
▽決勝トーナメント1回戦(6):グループB1位 対 グループD2位
▽決勝トーナメント1回戦(6):グループB1位 対 グループD2位
8月8日（火）
▽決勝トーナメント1回戦(7):グループH1位 対 グループF2位
▽決勝トーナメント1回戦(8):グループF1位 対 グループH2位
▽決勝トーナメント1回戦(8):グループF1位 対 グループH2位
8月11日（金）
▽準々決勝(1):決勝T1回戦(1)勝者 対 決勝T1回戦(3)勝者
▽準々決勝(2):決勝T1回戦(2)勝者 対 決勝T1回戦(4)勝者
▽準々決勝(2):決勝T1回戦(2)勝者 対 決勝T1回戦(4)勝者
8月12日（土）
▽準々決勝(3):決勝T1回戦(6)勝者 対 決勝T1回戦(8)勝者
▽準々決勝(4):決勝T1回戦(5)勝者 対 決勝T1回戦(7)勝者
▽準々決勝(4):決勝T1回戦(5)勝者 対 決勝T1回戦(7)勝者
8月15日（火）
▽準決勝(1):準々決勝(1)勝者 対 準々決勝(2)勝者
8月16日（水）
▽準決勝(2):準々決勝(3)勝者 対 準々決勝(4)勝者
8月19日(土）
▽3位決定戦:準決勝(1)敗者 対 準決勝(2)敗者
8月20日（日）
▽決勝:準決勝(1)勝者 対 準決勝(2)勝者