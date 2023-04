紹介者の入隊で階級アップ!?

大胆な取り組みを進めているのは警察だけではありません。



アメリカ国防総省は2023年に入り、入隊を呼びかけるコマーシャル映像を新たに公開しました。



「BE ALL YOU CAN BE(あなたのベストを目指せ)」をキャッチフレーズに軍隊でのやりがいなどを訴え、採用に結びつけようという取り組みです。