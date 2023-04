先行き不透明な日本経済、新入社員への期待

三井住友銀行 福留朗裕頭取

「われわれ自身が素早く変化に対応し、成長を実現していくためには、居心地の良い現状を抜け出し、新しいことにチャレンジし続ける、つまり、”Get out of your comfort zone”という意識を常に持って、変革に取り組んでいく必要がある。非難されるべきは、失敗することではなく現状に安住することだ。皆さんには失敗を恐れて挑戦しないのではなく、たとえ失敗したとしても挑戦することをやめないでいただきたい」