大相撲 九州場所2日目 大関 貴景勝が2連勝

中入り後の勝敗

▽平戸海に十両の千代丸は平戸海が「突き出し」で勝ちました。



▽照強に輝は輝が「押し出し」。



▽新入幕の熱海富士に一山本は一山本が「はたき込み」で勝ちました。



▽王鵬に東龍は王鵬が「押し出し」。



▽千代大龍に琴恵光は千代大龍が「押し出し」。



▽琴勝峰に隠岐の海は琴勝峰が「引き落とし」。



▽阿武咲に碧山は阿武咲が「押し出し」。



▽阿炎に千代翔馬は阿炎が「押し出し」。



▽隆の勝に宝富士は隆の勝が「押し出し」。



▽妙義龍に栃ノ心は栃ノ心が「はたき込み」。



▽遠藤に錦木は錦木が「寄り切り」で勝ちました。



▽錦富士に竜電は錦富士が「突き出し」。



▽北勝富士に若元春は北勝富士が「寄り切り」で勝ちました。



▽翠富士に佐田の海は翠富士が「肩透かし」。



▽大栄翔に宇良は大栄翔が「押し出し」。



▽明生に新小結の翔猿は翔猿が「はたき込み」で勝って2連勝です。



▽霧馬山に若隆景は若隆景が「寄り切り」。



▽御嶽海に逸ノ城は御嶽海が「押し出し」。



▽豊昇龍に玉鷲は豊昇龍が「引っ掛け」で勝ちました。



▽琴ノ若に大関 貴景勝は貴景勝が「押し出し」で勝って2連勝です。



▽大関 正代に高安は正代が「寄り切り」で勝ちました。



角番の正代は2日目に初白星を挙げました。