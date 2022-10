聞くだけで痛そうだが、治療法としての可能性を指摘した論文(Epipharyngeal Abrasive Therapy (EAT) Has Potential as a Novel Method for Long COVID Treatment)が、ことし出ていることを確認して、試すことにした。 ネットで検索し、県内でこの治療を実施している耳鼻科にかかった。診察ではマイクロスコープで上咽頭が腫れていることを確認してもらった。 上咽頭炎の治療として効果が見込まれると判断され、保険適用で治療が受けられた。治療は週に1回。最初の3回は、治療を受けたことを後悔するレベルの痛さに悶え、1時間ほど血の混じった痰がでた。しかし治療を重ねるにつれて痛みや出血は少なくなり、9回目には出血はなくなった。

It took 79 days,on average,for their resting heart rates to return to normal,compared with just four days for those in the non-Covid group.

(ニューヨーク・タイムスの記事より)