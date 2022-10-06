滋賀の近江高校の山田陽翔投手は、エースで4番、キャプテンとして活躍し、甲子園ではことしのセンバツで準優勝、夏はベスト4の成績を残しました。
18歳以下の日本代表でもキャプテンを務め、プロ野球のスカウトから高く評価されています。
このほか、熊本の九州学院の村上慶太選手はプロ野球で今シーズン、日本選手のシーズン最多記録を更新する56本のホームランを打ち、史上最年少で三冠王に輝いたヤクルトの村上宗隆選手の弟で、ことし夏の全国高校野球に出場しました。
ドラフト会議へ 高校生154人大学生187人プロ志望届 【全名簿】
今月20日に行われるプロ野球ドラフト会議に向けて、プロ野球志望届の提出が6日、締め切られ、高校生では、ことし夏の全国高校野球で3本のホームランを打った香川の高松商業の浅野翔吾選手など154人が提出しました。
また大学生では、投打の二刀流で注目を集める日本体育大学の矢澤宏太選手など、187人が提出しました。
【高校生154人 大学生187人 志望届提出 全名簿あり】
プロ入りを希望する高校生と大学生に義務づけられている「プロ野球志望届」の提出は6日、締め切られました。
高野連＝日本高校野球連盟によりますと、高校生は去年より5人少ない154人が提出しました。
このうち、香川の高松商業の浅野翔吾選手は、ことし夏の全国高校野球で3本のホームランを打った力強いバッティングが持ち味で、巨人が1位指名する方針を固めています。
また、大阪桐蔭高校のキャッチャー、松尾汐恩選手は、ことしのセンバツ高校野球で中心打者としてチームを優勝に導き、春夏の甲子園で通算5本のホームランを打っています。
大学生は187人がプロ志望届提出
一方、全日本大学野球連盟によりますと、大学生は6日午後5時の時点で提出が確認できたのは合わせて187人です。
このうち投打の二刀流で注目を集め、1位指名が予想される日本体育大学の矢澤選手が提出しています。
このうち投打の二刀流で注目を集め、1位指名が予想される日本体育大学の矢澤選手が提出しています。
矢澤選手は投手としては最速152キロのストレートと切れのあるスライダーを使って三振を奪うほか、打者としては、俊足と鋭いスイングで力のある打撃を見せ、リーグのベストナインを2回受賞するなど、投打ともにレベルの高いプレーを見せる二刀流として、プロのスカウトから注目されています。
このほか、東京六大学野球で6日までに通算12本のホームランを打っている早稲田大学の蛭間拓哉選手や、左投げでしなやかな腕の振りから最速151キロのストレートを投げる白鴎大学の曽谷龍平投手など、ことしの大学日本代表に選ばれた注目選手も提出しています。
プロ野球のドラフト会議は今月20日に都内で行われます。
このほか、東京六大学野球で6日までに通算12本のホームランを打っている早稲田大学の蛭間拓哉選手や、左投げでしなやかな腕の振りから最速151キロのストレートを投げる白鴎大学の曽谷龍平投手など、ことしの大学日本代表に選ばれた注目選手も提出しています。
プロ野球のドラフト会議は今月20日に都内で行われます。
高校生154人の全名簿（高野連のHPより）
▽苫小牧中央（北海道）斉藤 優汰選手
▽知内（北海道）坂本 拓己選手
▽知内（北海道）田中 隆貴選手
▽白樺学園（北海道）大宮 悠真選手
▽檜山北（北海道）細川 悠哉選手
▽東海大札幌（北海道）門別 啓人選手
▽東海大札幌（北海道）唐川 侑大選手
▽八戸工大一（青森）葛西 凜選手
▽東奥義塾（青森）中田 歩夢選手
▽八戸学院光星（青森）佐藤 航太選手
▽盛岡中央（岩手）齋藤 響介選手
▽明桜（秋田）野中 天翔選手
▽秋田南（秋田）塚田 将正選手
▽湯沢翔北（秋田）武藤 栄昇選手
▽酒田南（山形）田村 朋輝選手
▽東海大山形（山形）松本 龍之介選手
▽東北（宮城）伊藤 千浩選手
▽いわき光洋（福島）鈴木 拓斗選手
▽東日本大昌平（福島）草野 陽斗選手
▽光南（福島）小林 貫大選手
▽聖光学院（福島）山浅 龍之介選手
▽学法石川（福島）黒川 凱星選手
▽学法福島（福島）佐々木 明都選手
▽鹿島学園（茨城）大川 塁選手
▽つくば秀英（茨城）棚井 悠斗選手
▽つくば秀英（茨城）塚越 伊織選手
▽常総学院（茨城）バルザー ブライアン選手
▽守谷（茨城）寺嶋 祐太選手
▽霞ケ浦（茨城）日渡 騰輝選手
▽霞ケ浦（茨城）赤羽 蓮選手
▽宇都宮短大付（栃木）中村 拓馬選手
▽利根商（群馬）内田 湘大選手
▽健大高崎（群馬）清水 叶人選手
▽桐生第一（群馬）北村 流音選手
▽桐生第一（群馬）三塚 琉生選手
▽高崎商大付（群馬）馬場 悠吏選手
▽山村学園（埼玉）坪井 蒼汰選手
▽浦和麗明（埼玉）吉川 悠斗選手
▽浦和学院（埼玉）金田 優太選手
▽浦和学院（埼玉）高山 維月選手
▽国際学院（埼玉）田村 剛大選手
▽八潮南（埼玉）新野 諒弥選手
▽花咲徳栄（埼玉）金子 翔柾選手
▽花咲徳栄（埼玉）藤田 大清選手
▽花咲徳栄（埼玉）守田 善選手
▽花咲徳栄（埼玉）熊倉 柚選手
▽富士見（埼玉）吉田 空虎選手
▽宮代（埼玉）田中 義貴選手
▽山梨学院（山梨）榎谷 礼央選手
▽山梨学院（山梨）山本 和輝選手
▽駿台甲府（山梨）森本 耕志郎選手
▽市立船橋（千葉）森本 哲星選手
▽市立船橋（千葉）片野 優羽選手
▽茂原北陵（千葉）川嶋 大夢選手
▽銚子商（千葉）石毛 陽己選手
▽光丘（東京）石元 宣成選手
▽関東第一（東京）井坪 陽生選手
▽国士舘（東京）小笠原 天汰選手
▽八王子実践（東京）矢口 丈一郎選手
▽帝京（東京）小島 慎也選手
▽二松学舎大付（東京）辻 大雅選手
▽駿台学園（東京）桑島 天選手
▽国士舘（東京）澤村 英二選手
▽大東大一（東京）菅原 凌選手
▽日大鶴ヶ丘（東京）水野 雄仁選手
▽足立新田（東京）大脇 颯太選手
▽豊多摩（東京）藤曲 眞平選手
▽立野（神奈川）三好 大地選手
▽桐蔭学園（神奈川）相澤 白虎選手
▽横須賀工（神奈川）星野 翼選手
▽日大藤沢（神奈川）五十嵐 良太選手
▽平塚学園（神奈川）篠崎 叶多選手
▽大師（神奈川）澤田 寛太選手
▽上矢部（神奈川）清水 泰貴選手
▽寒川（神奈川）小松 羅加選手
▽寒川（神奈川）佐々木 一成選手
▽金沢（神奈川）飛田 悠成選手
▽東京都市大塩尻（長野）今野 瑠斗選手
▽松商学園（長野）石田 憲成選手
▽日本文理（新潟）田中 晴也選手
▽帝京長岡（新潟）茨木 秀俊選手
▽富山第一（富山）小林 路春選手
▽新湊（富山）石灰 一晴選手
▽未来富山（富山）笠井 遵和選手
▽未来富山（富山）山岡 孔明選手
▽日本航空石川（石川）内藤 鵬選手
▽日本航空石川（石川）殿田 大和選手
▽金沢龍谷（石川）大角 隼士選手
▽福井工大福井（福井）向嶋 大輔選手
▽富士宮東（静岡）勝又 琉偉選手
▽常葉大菊川（静岡）安西 叶翔選手
▽誉（愛知）イヒネ イツア選手
▽愛工大名電（愛知）伊藤 基佑選手
▽愛工大名電（愛知）山田 空暉選手
▽滋賀学園（滋賀）鈴木 蓮選手
▽近江（滋賀）山田 陽翔選手
▽京都外大西（京都）西村 瑠伊斗選手
▽京都外大西（京都）中村 友哉選手
▽塔南（京都）野原 元気選手
▽日星（京都）坂根 楓河選手
▽京都国際（京都）森下 瑠大選手
▽京都翔英（京都）小崎 雅斗選手
▽天理（奈良）戸井 零士選手
▽智弁和歌山（和歌山）武元 一輝選手
▽市立和歌山（和歌山）米田 天翼選手
▽和歌山東（和歌山）麻田 一誠選手
▽信太（大阪）小櫻 康成選手
▽大阪産大付（大阪）川口 咲斗選手
▽関西大倉（大阪）門脇 直希選手
▽関西創価（大阪）高 義博選手
▽大阪桐蔭（大阪）川原 嗣貴選手
▽大阪桐蔭（大阪）松尾 汐恩選手
▽大阪桐蔭（大阪）海老根 優大選手
▽大阪偕星（大阪）久保 雄亮選手
▽飾磨工（兵庫）岡植 純平選手
▽芦屋学園（兵庫）花田 拓斗選手
▽倉敷商（岡山）西川 恭輔選手
▽関西（岡山）高橋 佑輔選手
▽鳥取城北（鳥取）梅澤 纏選手
▽呉港（広島）田中 多聞選手
▽並木学院（広島）黒田 優斗選手
▽広陵（広島）谷口 朝陽選手
▽盈進（広島）佐々木 大和選手
▽武田（広島）内野 海斗選手
▽下関国際（山口）古賀 康誠選手
▽高水（山口）三分一 天斗選手
▽高水（山口）藤嶋 康介選手
▽高水（山口）中川 悠希選手
▽高松商（香川）浅野 翔吾選手
▽四国学院大香川西（香川）浅見 翔選手
▽済美（愛媛）三上 愛介選手
▽松山工（愛媛）宇都宮 葵星選手
▽阿南光（徳島）森山 暁生選手
▽池田（徳島）高野 光海選手
▽鳴門（徳島）前田 一輝選手
▽海部（徳島）川添 大輝選手
▽明徳義塾（高知）吉村 優聖歩選手
▽明徳義塾（高知）本田 凪汐選手
▽福岡大大濠（福岡）山下 恭吾選手
▽沖学園（福岡）竹下 優英選手
▽飯塚（福岡）白濱 快起選手
▽小倉（福岡）吉川 雅崇選手
▽九州国際大付（福岡）野田 海人選手
▽九州国際大付（福岡）黒田 義信選手
▽九州学院（熊本）村上 慶太選手
▽佐伯鶴城（大分）古川 雄大選手
▽富島（宮崎）日高 暖己選手
▽宮崎日大（宮崎）日高響太選手
▽大島（鹿児島）大野 稼頭央選手
▽川内商工（鹿児島）岩田 羽瑠選手
▽未来沖縄（沖縄）大城 元選手
▽興南（沖縄）盛島 稜大選手
▽宮古（沖縄）沖 勇作選手
▽北山（沖縄）知念 夢翔選手
以上154人
▽知内（北海道）坂本 拓己選手
▽知内（北海道）田中 隆貴選手
▽白樺学園（北海道）大宮 悠真選手
▽檜山北（北海道）細川 悠哉選手
▽東海大札幌（北海道）門別 啓人選手
▽東海大札幌（北海道）唐川 侑大選手
▽八戸工大一（青森）葛西 凜選手
▽東奥義塾（青森）中田 歩夢選手
▽八戸学院光星（青森）佐藤 航太選手
▽盛岡中央（岩手）齋藤 響介選手
▽明桜（秋田）野中 天翔選手
▽秋田南（秋田）塚田 将正選手
▽湯沢翔北（秋田）武藤 栄昇選手
▽酒田南（山形）田村 朋輝選手
▽東海大山形（山形）松本 龍之介選手
▽東北（宮城）伊藤 千浩選手
▽いわき光洋（福島）鈴木 拓斗選手
▽東日本大昌平（福島）草野 陽斗選手
▽光南（福島）小林 貫大選手
▽聖光学院（福島）山浅 龍之介選手
▽学法石川（福島）黒川 凱星選手
▽学法福島（福島）佐々木 明都選手
▽鹿島学園（茨城）大川 塁選手
▽つくば秀英（茨城）棚井 悠斗選手
▽つくば秀英（茨城）塚越 伊織選手
▽常総学院（茨城）バルザー ブライアン選手
▽守谷（茨城）寺嶋 祐太選手
▽霞ケ浦（茨城）日渡 騰輝選手
▽霞ケ浦（茨城）赤羽 蓮選手
▽宇都宮短大付（栃木）中村 拓馬選手
▽利根商（群馬）内田 湘大選手
▽健大高崎（群馬）清水 叶人選手
▽桐生第一（群馬）北村 流音選手
▽桐生第一（群馬）三塚 琉生選手
▽高崎商大付（群馬）馬場 悠吏選手
▽山村学園（埼玉）坪井 蒼汰選手
▽浦和麗明（埼玉）吉川 悠斗選手
▽浦和学院（埼玉）金田 優太選手
▽浦和学院（埼玉）高山 維月選手
▽国際学院（埼玉）田村 剛大選手
▽八潮南（埼玉）新野 諒弥選手
▽花咲徳栄（埼玉）金子 翔柾選手
▽花咲徳栄（埼玉）藤田 大清選手
▽花咲徳栄（埼玉）守田 善選手
▽花咲徳栄（埼玉）熊倉 柚選手
▽富士見（埼玉）吉田 空虎選手
▽宮代（埼玉）田中 義貴選手
▽山梨学院（山梨）榎谷 礼央選手
▽山梨学院（山梨）山本 和輝選手
▽駿台甲府（山梨）森本 耕志郎選手
▽市立船橋（千葉）森本 哲星選手
▽市立船橋（千葉）片野 優羽選手
▽茂原北陵（千葉）川嶋 大夢選手
▽銚子商（千葉）石毛 陽己選手
▽光丘（東京）石元 宣成選手
▽関東第一（東京）井坪 陽生選手
▽国士舘（東京）小笠原 天汰選手
▽八王子実践（東京）矢口 丈一郎選手
▽帝京（東京）小島 慎也選手
▽二松学舎大付（東京）辻 大雅選手
▽駿台学園（東京）桑島 天選手
▽国士舘（東京）澤村 英二選手
▽大東大一（東京）菅原 凌選手
▽日大鶴ヶ丘（東京）水野 雄仁選手
▽足立新田（東京）大脇 颯太選手
▽豊多摩（東京）藤曲 眞平選手
▽立野（神奈川）三好 大地選手
▽桐蔭学園（神奈川）相澤 白虎選手
▽横須賀工（神奈川）星野 翼選手
▽日大藤沢（神奈川）五十嵐 良太選手
▽平塚学園（神奈川）篠崎 叶多選手
▽大師（神奈川）澤田 寛太選手
▽上矢部（神奈川）清水 泰貴選手
▽寒川（神奈川）小松 羅加選手
▽寒川（神奈川）佐々木 一成選手
▽金沢（神奈川）飛田 悠成選手
▽東京都市大塩尻（長野）今野 瑠斗選手
▽松商学園（長野）石田 憲成選手
▽日本文理（新潟）田中 晴也選手
▽帝京長岡（新潟）茨木 秀俊選手
▽富山第一（富山）小林 路春選手
▽新湊（富山）石灰 一晴選手
▽未来富山（富山）笠井 遵和選手
▽未来富山（富山）山岡 孔明選手
▽日本航空石川（石川）内藤 鵬選手
▽日本航空石川（石川）殿田 大和選手
▽金沢龍谷（石川）大角 隼士選手
▽福井工大福井（福井）向嶋 大輔選手
▽富士宮東（静岡）勝又 琉偉選手
▽常葉大菊川（静岡）安西 叶翔選手
▽誉（愛知）イヒネ イツア選手
▽愛工大名電（愛知）伊藤 基佑選手
▽愛工大名電（愛知）山田 空暉選手
▽滋賀学園（滋賀）鈴木 蓮選手
▽近江（滋賀）山田 陽翔選手
▽京都外大西（京都）西村 瑠伊斗選手
▽京都外大西（京都）中村 友哉選手
▽塔南（京都）野原 元気選手
▽日星（京都）坂根 楓河選手
▽京都国際（京都）森下 瑠大選手
▽京都翔英（京都）小崎 雅斗選手
▽天理（奈良）戸井 零士選手
▽智弁和歌山（和歌山）武元 一輝選手
▽市立和歌山（和歌山）米田 天翼選手
▽和歌山東（和歌山）麻田 一誠選手
▽信太（大阪）小櫻 康成選手
▽大阪産大付（大阪）川口 咲斗選手
▽関西大倉（大阪）門脇 直希選手
▽関西創価（大阪）高 義博選手
▽大阪桐蔭（大阪）川原 嗣貴選手
▽大阪桐蔭（大阪）松尾 汐恩選手
▽大阪桐蔭（大阪）海老根 優大選手
▽大阪偕星（大阪）久保 雄亮選手
▽飾磨工（兵庫）岡植 純平選手
▽芦屋学園（兵庫）花田 拓斗選手
▽倉敷商（岡山）西川 恭輔選手
▽関西（岡山）高橋 佑輔選手
▽鳥取城北（鳥取）梅澤 纏選手
▽呉港（広島）田中 多聞選手
▽並木学院（広島）黒田 優斗選手
▽広陵（広島）谷口 朝陽選手
▽盈進（広島）佐々木 大和選手
▽武田（広島）内野 海斗選手
▽下関国際（山口）古賀 康誠選手
▽高水（山口）三分一 天斗選手
▽高水（山口）藤嶋 康介選手
▽高水（山口）中川 悠希選手
▽高松商（香川）浅野 翔吾選手
▽四国学院大香川西（香川）浅見 翔選手
▽済美（愛媛）三上 愛介選手
▽松山工（愛媛）宇都宮 葵星選手
▽阿南光（徳島）森山 暁生選手
▽池田（徳島）高野 光海選手
▽鳴門（徳島）前田 一輝選手
▽海部（徳島）川添 大輝選手
▽明徳義塾（高知）吉村 優聖歩選手
▽明徳義塾（高知）本田 凪汐選手
▽福岡大大濠（福岡）山下 恭吾選手
▽沖学園（福岡）竹下 優英選手
▽飯塚（福岡）白濱 快起選手
▽小倉（福岡）吉川 雅崇選手
▽九州国際大付（福岡）野田 海人選手
▽九州国際大付（福岡）黒田 義信選手
▽九州学院（熊本）村上 慶太選手
▽佐伯鶴城（大分）古川 雄大選手
▽富島（宮崎）日高 暖己選手
▽宮崎日大（宮崎）日高響太選手
▽大島（鹿児島）大野 稼頭央選手
▽川内商工（鹿児島）岩田 羽瑠選手
▽未来沖縄（沖縄）大城 元選手
▽興南（沖縄）盛島 稜大選手
▽宮古（沖縄）沖 勇作選手
▽北山（沖縄）知念 夢翔選手
以上154人
大学生187人の全名簿（全日本大学野球連盟のHPより）
東京農業大学北海道オホーツク 伊藤 茉央選手
東京農業大学北海道オホーツク 中村 壮宗選手
函館大学 竹下 瑛広選手
札幌国際大学 笹森 雄大選手
東海大学札幌C 渡部 雄大選手
小樽商科大学 山保 健太郎選手
札幌学院大学 若松 尚輝選手
八戸学院大学 松山 晋也選手
青森大学 名原 典彦選手
富士大学 金村 尚真選手
富士大学 川村 怜史選手
盛岡大学 田山 雄大選手
東北福祉大学 甲斐 生海選手
東北福祉大学 坂根 佑真選手
東北福祉大学 杉澤 龍選手
東北福祉大学 入山 海斗選手
東日本国際大学 上崎 彰吾選手
石巻専修大学 庄司 魁選手
千葉商科大学 石川 颯選手
国際武道大学 原田 桂吾選手
敬愛大学 三浦 ジェスヨロボ 大颯選手
千葉経済大学 高坂 綾選手
中央学院大学 上原 諒大選手
中央学院大学 橋本 星哉選手
山梨学院大学 星野 健太選手
新潟医療福祉大学 林 悠太選手
白鴎大学 曽谷 龍平選手
山梨学院大学 宮川 隼人選手
作新学院大学 嶋田 航選手
創価大学 門脇 誠選手
創価大学 篠田 大聖選手
創価大学 内田 健太選手
創価大学 鈴木 颯人選手
東京国際大学 関野 柊人選手
東京国際大学 蒲原 尚紀選手
淑徳大学埼玉C 國弘 愛斗選手
駿河台大学 加藤 大樹選手
駿河台大学 河原崎 達哉選手
駿河台大学 大西 龍聖選手
駿河台大学 田中 裕也選手
駿河台大学 風間 球星選手
駿河台大学 武内 勇賢選手
共栄大学 熊谷 凌選手
流通経済大学 藤田 祐哉選手
早稲田大学 中川 卓也選手
早稲田大学 蛭間 拓哉選手
立教大学 荘司 康誠選手
立教大学 宮 海土選手
立教大学 山田 健太選手
立教大学 道原 慧選手
法政大学 是澤 涼輔選手
法政大学 村上 喬一朗選手
法政大学 齊藤 大輝選手
法政大学 木下 将吾選手
法政大学 野尻 幸輝選手
東京大学 井澤 駿介選手
東京大学 阿久津 怜生選手
慶應義塾大学 橋本 達弥選手
慶應義塾大学 増居 翔太選手
慶應義塾大学 朝日 晴人選手
慶應義塾大学 下山 悠介選手
慶應義塾大学 萩尾 匡也選手
慶應義塾大学 山本 晃大選手
明治大学 村松 開人選手
明治大学 蓑尾 海斗選手
明治大学 岡本 伊織選手
明治大学 明新 大地選手
早稲田大学 菅原 宗一郎選手
専修大学 菊地 吏玖選手
専修大学 荒川 亮太選手
國學院大学 田中 千晴選手
日本大学 杉本 幸基選手
東京農業大学 宮崎 颯選手
立正大学 奈良間 大己選手
駒澤大学 林 琢真選手
駒澤大学 石崎 佳以選手
駒澤大学 立本 颯選手
中央大学 森下 翔太選手
中央大学 河嶋 駿太郎選手
中央大学 北村 恵吾選手
東洋大学 松澤 海渡選手
東洋大学 羽田野 温生選手
亜細亜大学 田中 幹也選手
亜細亜大学 青山 美夏人選手
亜細亜大学 松本 晴選手
亜細亜大学 重松 凱人選手
國學院大学 山崎 拳登選手
國學院大学 富山 太樹選手
日本体育大学 矢澤 宏太選手
武蔵大学 松下 豪佑選手
明治学院大学 佐藤 幹選手
城西大学 川口 堅選手
城西大学 松重 恒輝選手
城西大学 薗 雄斗選手
武蔵大学 佐藤 宗殖選手
明星大学 谷井 一郎選手
明星大学 松井 颯選手
桜美林大学 土生 翔太選手
玉川大学 杉崎 蒼太選手
成城大学 川端 啓新選手
神奈川大学 神野 竜速選手
松蔭大学 飯室 真也選手
桐蔭横浜大学 吉田 賢吾選手
横浜商科大学 鷲田 亮太選手
中部大学 日渡 柊太選手
名古屋大学 本田 健悟選手
名古屋大学 横井 文哉選手
名城大学 野口 泰司選手
中京大学 澤井 廉選手
中京大学 三浦 大輝選手
中京大学 漢人 友也選手
愛知大学 中井 大和選手
至学館大学 瀧川 優祐選手
星城大学 山本 將太選手
岐阜協立大学 村井 晴斗選手
岐阜協立大学 中塚 大輔選手
朝日大学 林 真輝斗選手
朝日大学 星山 幹佑選手
朝日大学 墳下 大輔選手
皇學館大学 大野 凌児選手
日大国際関係学部 後藤 友斗選手
中京学院大学 大島 瑠綺選手
常葉大学浜松C 遠藤 郁真選手
岐阜聖徳学園大学 牧内 大斗選手
中京学院大学 西尾 歩真選手
中京学院大学 上野 雄大選手
金沢学院大学 堀本 尚也選手
金沢学院大学 高橋 直希選手
関西学院大学 西 隼人選手
関西学院大学 佐藤 太紀選手
近畿大学 大石 晨慈選手
近畿大学 清岡 龍太郎選手
近畿大学 久保 玲司選手
京都大学 水口 創太選手
立命館大学 秋山 凌祐選手
立命館大学 宮崎 竜成選手
京都大学 愛澤 祐亮選手
大阪商業大学 犬飼 慶樹選手
大阪商業大学 伊原 陵人選手
大阪経済大学 才木 海翔選手
京都産業大学 山口 直哉選手
龍谷大学 角井 亮太選手
天理大学 友杉 篤輝選手
大阪観光大学 久保 修選手
大阪観光大学 榊原 元稀選手
大阪観光大学 佐和田 翔弥選手
大阪観光大学 尾田 剛樹選手
阪南大学 加賀見 一輝選手
神戸大学 山田 勇斗選手
神戸大学 岡崎 聡一郎選手
神戸大学 丹波 夏希選手
大阪大谷大学 泉谷 達也選手
大阪公立大学 有正 智矢選手
大阪公立大学 霜門 佑哉選手
奈良学園大学 福岡 夏貴選手
奈良学園大学 吉田 龍生選手
奈良学園大学 秀嶋 浩輝選手
佛教大学 木村 光選手
近畿大学工学部 石伊 雄太選手
東亜大学 藤田 淳平選手
周南公立大学 森 聖弥選手
香川大学 平岡 佑梧選手
四国学院大学 山上 達貴選手
高知大学 渡辺 光洋選手
西南学院大学 小中 健蔵選手
西南学院大学 辰見 鴻之介選手
福岡大学 櫻田 晃生選手
福岡大学 寺岡 丈翔選手
九州国際大学 新保 雄太郎選手
九州産業大学 中村 貴浩選手
九州産業大学 野口 恭佑選手
九州産業大学 渡辺 翔太選手
日本経済大学 羽野 紀希選手
福岡工業大学 霜出 賢伸選手
福岡教育大学 大井 竣平選手
福岡教育大学 山田 健太選手
東海大学九州C 平野 航選手
東海大学九州C 徳永 憲太郎選手
東海大学九州C 岡本 哲弥選手
沖縄大学 仲地 礼亜選手
鹿屋体育大学 松本 虎選手
鹿屋体育大学 古殿 聖月選手
西日本工業大学 河野 聡太選手
別府大学 中里 高郎選手
日本文理大学 古賀 俊哉選手
日本文理大学 前田 純選手
立命館アジア太平洋大学 森本 将太郎選手
以上187人
東京農業大学北海道オホーツク 中村 壮宗選手
函館大学 竹下 瑛広選手
札幌国際大学 笹森 雄大選手
東海大学札幌C 渡部 雄大選手
小樽商科大学 山保 健太郎選手
札幌学院大学 若松 尚輝選手
八戸学院大学 松山 晋也選手
青森大学 名原 典彦選手
富士大学 金村 尚真選手
富士大学 川村 怜史選手
盛岡大学 田山 雄大選手
東北福祉大学 甲斐 生海選手
東北福祉大学 坂根 佑真選手
東北福祉大学 杉澤 龍選手
東北福祉大学 入山 海斗選手
東日本国際大学 上崎 彰吾選手
石巻専修大学 庄司 魁選手
千葉商科大学 石川 颯選手
国際武道大学 原田 桂吾選手
敬愛大学 三浦 ジェスヨロボ 大颯選手
千葉経済大学 高坂 綾選手
中央学院大学 上原 諒大選手
中央学院大学 橋本 星哉選手
山梨学院大学 星野 健太選手
新潟医療福祉大学 林 悠太選手
白鴎大学 曽谷 龍平選手
山梨学院大学 宮川 隼人選手
作新学院大学 嶋田 航選手
創価大学 門脇 誠選手
創価大学 篠田 大聖選手
創価大学 内田 健太選手
創価大学 鈴木 颯人選手
東京国際大学 関野 柊人選手
東京国際大学 蒲原 尚紀選手
淑徳大学埼玉C 國弘 愛斗選手
駿河台大学 加藤 大樹選手
駿河台大学 河原崎 達哉選手
駿河台大学 大西 龍聖選手
駿河台大学 田中 裕也選手
駿河台大学 風間 球星選手
駿河台大学 武内 勇賢選手
共栄大学 熊谷 凌選手
流通経済大学 藤田 祐哉選手
早稲田大学 中川 卓也選手
早稲田大学 蛭間 拓哉選手
立教大学 荘司 康誠選手
立教大学 宮 海土選手
立教大学 山田 健太選手
立教大学 道原 慧選手
法政大学 是澤 涼輔選手
法政大学 村上 喬一朗選手
法政大学 齊藤 大輝選手
法政大学 木下 将吾選手
法政大学 野尻 幸輝選手
東京大学 井澤 駿介選手
東京大学 阿久津 怜生選手
慶應義塾大学 橋本 達弥選手
慶應義塾大学 増居 翔太選手
慶應義塾大学 朝日 晴人選手
慶應義塾大学 下山 悠介選手
慶應義塾大学 萩尾 匡也選手
慶應義塾大学 山本 晃大選手
明治大学 村松 開人選手
明治大学 蓑尾 海斗選手
明治大学 岡本 伊織選手
明治大学 明新 大地選手
早稲田大学 菅原 宗一郎選手
専修大学 菊地 吏玖選手
専修大学 荒川 亮太選手
國學院大学 田中 千晴選手
日本大学 杉本 幸基選手
東京農業大学 宮崎 颯選手
立正大学 奈良間 大己選手
駒澤大学 林 琢真選手
駒澤大学 石崎 佳以選手
駒澤大学 立本 颯選手
中央大学 森下 翔太選手
中央大学 河嶋 駿太郎選手
中央大学 北村 恵吾選手
東洋大学 松澤 海渡選手
東洋大学 羽田野 温生選手
亜細亜大学 田中 幹也選手
亜細亜大学 青山 美夏人選手
亜細亜大学 松本 晴選手
亜細亜大学 重松 凱人選手
國學院大学 山崎 拳登選手
國學院大学 富山 太樹選手
日本体育大学 矢澤 宏太選手
武蔵大学 松下 豪佑選手
明治学院大学 佐藤 幹選手
城西大学 川口 堅選手
城西大学 松重 恒輝選手
城西大学 薗 雄斗選手
武蔵大学 佐藤 宗殖選手
明星大学 谷井 一郎選手
明星大学 松井 颯選手
桜美林大学 土生 翔太選手
玉川大学 杉崎 蒼太選手
成城大学 川端 啓新選手
神奈川大学 神野 竜速選手
松蔭大学 飯室 真也選手
桐蔭横浜大学 吉田 賢吾選手
横浜商科大学 鷲田 亮太選手
中部大学 日渡 柊太選手
名古屋大学 本田 健悟選手
名古屋大学 横井 文哉選手
名城大学 野口 泰司選手
中京大学 澤井 廉選手
中京大学 三浦 大輝選手
中京大学 漢人 友也選手
愛知大学 中井 大和選手
至学館大学 瀧川 優祐選手
星城大学 山本 將太選手
岐阜協立大学 村井 晴斗選手
岐阜協立大学 中塚 大輔選手
朝日大学 林 真輝斗選手
朝日大学 星山 幹佑選手
朝日大学 墳下 大輔選手
皇學館大学 大野 凌児選手
日大国際関係学部 後藤 友斗選手
中京学院大学 大島 瑠綺選手
常葉大学浜松C 遠藤 郁真選手
岐阜聖徳学園大学 牧内 大斗選手
中京学院大学 西尾 歩真選手
中京学院大学 上野 雄大選手
金沢学院大学 堀本 尚也選手
金沢学院大学 高橋 直希選手
関西学院大学 西 隼人選手
関西学院大学 佐藤 太紀選手
近畿大学 大石 晨慈選手
近畿大学 清岡 龍太郎選手
近畿大学 久保 玲司選手
京都大学 水口 創太選手
立命館大学 秋山 凌祐選手
立命館大学 宮崎 竜成選手
京都大学 愛澤 祐亮選手
大阪商業大学 犬飼 慶樹選手
大阪商業大学 伊原 陵人選手
大阪経済大学 才木 海翔選手
京都産業大学 山口 直哉選手
龍谷大学 角井 亮太選手
天理大学 友杉 篤輝選手
大阪観光大学 久保 修選手
大阪観光大学 榊原 元稀選手
大阪観光大学 佐和田 翔弥選手
大阪観光大学 尾田 剛樹選手
阪南大学 加賀見 一輝選手
神戸大学 山田 勇斗選手
神戸大学 岡崎 聡一郎選手
神戸大学 丹波 夏希選手
大阪大谷大学 泉谷 達也選手
大阪公立大学 有正 智矢選手
大阪公立大学 霜門 佑哉選手
奈良学園大学 福岡 夏貴選手
奈良学園大学 吉田 龍生選手
奈良学園大学 秀嶋 浩輝選手
佛教大学 木村 光選手
近畿大学工学部 石伊 雄太選手
東亜大学 藤田 淳平選手
周南公立大学 森 聖弥選手
香川大学 平岡 佑梧選手
四国学院大学 山上 達貴選手
高知大学 渡辺 光洋選手
西南学院大学 小中 健蔵選手
西南学院大学 辰見 鴻之介選手
福岡大学 櫻田 晃生選手
福岡大学 寺岡 丈翔選手
九州国際大学 新保 雄太郎選手
九州産業大学 中村 貴浩選手
九州産業大学 野口 恭佑選手
九州産業大学 渡辺 翔太選手
日本経済大学 羽野 紀希選手
福岡工業大学 霜出 賢伸選手
福岡教育大学 大井 竣平選手
福岡教育大学 山田 健太選手
東海大学九州C 平野 航選手
東海大学九州C 徳永 憲太郎選手
東海大学九州C 岡本 哲弥選手
沖縄大学 仲地 礼亜選手
鹿屋体育大学 松本 虎選手
鹿屋体育大学 古殿 聖月選手
西日本工業大学 河野 聡太選手
別府大学 中里 高郎選手
日本文理大学 古賀 俊哉選手
日本文理大学 前田 純選手
立命館アジア太平洋大学 森本 将太郎選手
以上187人