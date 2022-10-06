ドラフト会議へ 高校生154人大学生187人プロ志望届 【全名簿】

今月20日に行われるプロ野球ドラフト会議に向けて、プロ野球志望届の提出が6日、締め切られ、高校生では、ことし夏の全国高校野球で3本のホームランを打った香川の高松商業の浅野翔吾選手など154人が提出しました。



また大学生では、投打の二刀流で注目を集める日本体育大学の矢澤宏太選手など、187人が提出しました。



【高校生154人 大学生187人 志望届提出 全名簿あり】

プロ入りを希望する高校生と大学生に義務づけられている「プロ野球志望届」の提出は6日、締め切られました。



高野連＝日本高校野球連盟によりますと、高校生は去年より5人少ない154人が提出しました。



このうち、香川の高松商業の浅野翔吾選手は、ことし夏の全国高校野球で3本のホームランを打った力強いバッティングが持ち味で、巨人が1位指名する方針を固めています。



また、大阪桐蔭高校のキャッチャー、松尾汐恩選手は、ことしのセンバツ高校野球で中心打者としてチームを優勝に導き、春夏の甲子園で通算5本のホームランを打っています。

滋賀の近江高校の山田陽翔投手は、エースで4番、キャプテンとして活躍し、甲子園ではことしのセンバツで準優勝、夏はベスト4の成績を残しました。



18歳以下の日本代表でもキャプテンを務め、プロ野球のスカウトから高く評価されています。



このほか、熊本の九州学院の村上慶太選手はプロ野球で今シーズン、日本選手のシーズン最多記録を更新する56本のホームランを打ち、史上最年少で三冠王に輝いたヤクルトの村上宗隆選手の弟で、ことし夏の全国高校野球に出場しました。

大学生は187人がプロ志望届提出 一方、全日本大学野球連盟によりますと、大学生は6日午後5時の時点で提出が確認できたのは合わせて187人です。



このうち投打の二刀流で注目を集め、1位指名が予想される日本体育大学の矢澤選手が提出しています。

矢澤選手は投手としては最速152キロのストレートと切れのあるスライダーを使って三振を奪うほか、打者としては、俊足と鋭いスイングで力のある打撃を見せ、リーグのベストナインを2回受賞するなど、投打ともにレベルの高いプレーを見せる二刀流として、プロのスカウトから注目されています。



このほか、東京六大学野球で6日までに通算12本のホームランを打っている早稲田大学の蛭間拓哉選手や、左投げでしなやかな腕の振りから最速151キロのストレートを投げる白鴎大学の曽谷龍平投手など、ことしの大学日本代表に選ばれた注目選手も提出しています。



プロ野球のドラフト会議は今月20日に都内で行われます。

高校生154人の全名簿（高野連のHPより） ▽苫小牧中央（北海道）斉藤 優汰選手

▽知内（北海道）坂本 拓己選手

▽知内（北海道）田中 隆貴選手

▽白樺学園（北海道）大宮 悠真選手

▽檜山北（北海道）細川 悠哉選手

▽東海大札幌（北海道）門別 啓人選手

▽東海大札幌（北海道）唐川 侑大選手

▽八戸工大一（青森）葛西 凜選手

▽東奥義塾（青森）中田 歩夢選手

▽八戸学院光星（青森）佐藤 航太選手

▽盛岡中央（岩手）齋藤 響介選手

▽明桜（秋田）野中 天翔選手

▽秋田南（秋田）塚田 将正選手

▽湯沢翔北（秋田）武藤 栄昇選手

▽酒田南（山形）田村 朋輝選手

▽東海大山形（山形）松本 龍之介選手

▽東北（宮城）伊藤 千浩選手

▽いわき光洋（福島）鈴木 拓斗選手

▽東日本大昌平（福島）草野 陽斗選手

▽光南（福島）小林 貫大選手

▽聖光学院（福島）山浅 龍之介選手

▽学法石川（福島）黒川 凱星選手

▽学法福島（福島）佐々木 明都選手

▽鹿島学園（茨城）大川 塁選手

▽つくば秀英（茨城）棚井 悠斗選手

▽つくば秀英（茨城）塚越 伊織選手

▽常総学院（茨城）バルザー ブライアン選手

▽守谷（茨城）寺嶋 祐太選手

▽霞ケ浦（茨城）日渡 騰輝選手

▽霞ケ浦（茨城）赤羽 蓮選手

▽宇都宮短大付（栃木）中村 拓馬選手

▽利根商（群馬）内田 湘大選手

▽健大高崎（群馬）清水 叶人選手

▽桐生第一（群馬）北村 流音選手

▽桐生第一（群馬）三塚 琉生選手

▽高崎商大付（群馬）馬場 悠吏選手

▽山村学園（埼玉）坪井 蒼汰選手

▽浦和麗明（埼玉）吉川 悠斗選手

▽浦和学院（埼玉）金田 優太選手

▽浦和学院（埼玉）高山 維月選手

▽国際学院（埼玉）田村 剛大選手

▽八潮南（埼玉）新野 諒弥選手

▽花咲徳栄（埼玉）金子 翔柾選手

▽花咲徳栄（埼玉）藤田 大清選手

▽花咲徳栄（埼玉）守田 善選手

▽花咲徳栄（埼玉）熊倉 柚選手

▽富士見（埼玉）吉田 空虎選手

▽宮代（埼玉）田中 義貴選手

▽山梨学院（山梨）榎谷 礼央選手

▽山梨学院（山梨）山本 和輝選手

▽駿台甲府（山梨）森本 耕志郎選手

▽市立船橋（千葉）森本 哲星選手

▽市立船橋（千葉）片野 優羽選手

▽茂原北陵（千葉）川嶋 大夢選手

▽銚子商（千葉）石毛 陽己選手

▽光丘（東京）石元 宣成選手

▽関東第一（東京）井坪 陽生選手

▽国士舘（東京）小笠原 天汰選手

▽八王子実践（東京）矢口 丈一郎選手

▽帝京（東京）小島 慎也選手

▽二松学舎大付（東京）辻 大雅選手

▽駿台学園（東京）桑島 天選手

▽国士舘（東京）澤村 英二選手

▽大東大一（東京）菅原 凌選手

▽日大鶴ヶ丘（東京）水野 雄仁選手

▽足立新田（東京）大脇 颯太選手

▽豊多摩（東京）藤曲 眞平選手

▽立野（神奈川）三好 大地選手

▽桐蔭学園（神奈川）相澤 白虎選手

▽横須賀工（神奈川）星野 翼選手

▽日大藤沢（神奈川）五十嵐 良太選手

▽平塚学園（神奈川）篠崎 叶多選手

▽大師（神奈川）澤田 寛太選手

▽上矢部（神奈川）清水 泰貴選手

▽寒川（神奈川）小松 羅加選手

▽寒川（神奈川）佐々木 一成選手

▽金沢（神奈川）飛田 悠成選手

▽東京都市大塩尻（長野）今野 瑠斗選手

▽松商学園（長野）石田 憲成選手

▽日本文理（新潟）田中 晴也選手

▽帝京長岡（新潟）茨木 秀俊選手

▽富山第一（富山）小林 路春選手

▽新湊（富山）石灰 一晴選手

▽未来富山（富山）笠井 遵和選手

▽未来富山（富山）山岡 孔明選手

▽日本航空石川（石川）内藤 鵬選手

▽日本航空石川（石川）殿田 大和選手

▽金沢龍谷（石川）大角 隼士選手

▽福井工大福井（福井）向嶋 大輔選手

▽富士宮東（静岡）勝又 琉偉選手

▽常葉大菊川（静岡）安西 叶翔選手

▽誉（愛知）イヒネ イツア選手

▽愛工大名電（愛知）伊藤 基佑選手

▽愛工大名電（愛知）山田 空暉選手

▽滋賀学園（滋賀）鈴木 蓮選手

▽近江（滋賀）山田 陽翔選手

▽京都外大西（京都）西村 瑠伊斗選手

▽京都外大西（京都）中村 友哉選手

▽塔南（京都）野原 元気選手

▽日星（京都）坂根 楓河選手

▽京都国際（京都）森下 瑠大選手

▽京都翔英（京都）小崎 雅斗選手

▽天理（奈良）戸井 零士選手

▽智弁和歌山（和歌山）武元 一輝選手

▽市立和歌山（和歌山）米田 天翼選手

▽和歌山東（和歌山）麻田 一誠選手

▽信太（大阪）小櫻 康成選手

▽大阪産大付（大阪）川口 咲斗選手

▽関西大倉（大阪）門脇 直希選手

▽関西創価（大阪）高 義博選手

▽大阪桐蔭（大阪）川原 嗣貴選手

▽大阪桐蔭（大阪）松尾 汐恩選手

▽大阪桐蔭（大阪）海老根 優大選手

▽大阪偕星（大阪）久保 雄亮選手

▽飾磨工（兵庫）岡植 純平選手

▽芦屋学園（兵庫）花田 拓斗選手

▽倉敷商（岡山）西川 恭輔選手

▽関西（岡山）高橋 佑輔選手

▽鳥取城北（鳥取）梅澤 纏選手

▽呉港（広島）田中 多聞選手

▽並木学院（広島）黒田 優斗選手

▽広陵（広島）谷口 朝陽選手

▽盈進（広島）佐々木 大和選手

▽武田（広島）内野 海斗選手

▽下関国際（山口）古賀 康誠選手

▽高水（山口）三分一 天斗選手

▽高水（山口）藤嶋 康介選手

▽高水（山口）中川 悠希選手

▽高松商（香川）浅野 翔吾選手

▽四国学院大香川西（香川）浅見 翔選手

▽済美（愛媛）三上 愛介選手

▽松山工（愛媛）宇都宮 葵星選手

▽阿南光（徳島）森山 暁生選手

▽池田（徳島）高野 光海選手

▽鳴門（徳島）前田 一輝選手

▽海部（徳島）川添 大輝選手

▽明徳義塾（高知）吉村 優聖歩選手

▽明徳義塾（高知）本田 凪汐選手

▽福岡大大濠（福岡）山下 恭吾選手

▽沖学園（福岡）竹下 優英選手

▽飯塚（福岡）白濱 快起選手

▽小倉（福岡）吉川 雅崇選手

▽九州国際大付（福岡）野田 海人選手

▽九州国際大付（福岡）黒田 義信選手

▽九州学院（熊本）村上 慶太選手

▽佐伯鶴城（大分）古川 雄大選手

▽富島（宮崎）日高 暖己選手

▽宮崎日大（宮崎）日高響太選手

▽大島（鹿児島）大野 稼頭央選手

▽川内商工（鹿児島）岩田 羽瑠選手

▽未来沖縄（沖縄）大城 元選手

▽興南（沖縄）盛島 稜大選手

▽宮古（沖縄）沖 勇作選手

▽北山（沖縄）知念 夢翔選手



以上154人