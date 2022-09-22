大相撲秋場所12日目 玉鷲が2敗目 3敗で4人が追う

中入り後の勝敗

▽豊山に隠岐の海は、隠岐の海が「寄り切り」。



▽水戸龍に琴勝峰は、琴勝峰が「寄り切り」。

水戸龍は負け越しました。



▽隆の勝に千代翔馬は、千代翔馬につき手があって、隆の勝が勝ちました。

隆の勝は勝ち越しです。



▽王鵬に妙義龍は、妙義龍が「押し出し」。



▽琴恵光に竜電は、竜電が「寄り切り」で勝ち越し。



▽平戸海に栃ノ心は、平戸海が「寄り切り」。

栃ノ心は負け越しが決まりました。



▽千代大龍に碧山は、千代大龍が「突き落とし」。



▽阿武咲に照強は、阿武咲が「押し出し」。



▽遠藤に一山本は、遠藤が「押し出し」。



▽剣翔に宝富士は、剣翔が「突き落とし」で勝ちました。



▽若元春に玉鷲は、若元春が「寄り切り」。

玉鷲は2敗となりました。



▽錦富士に翔猿は、翔猿が「押し出し」。



▽翠富士に宇良は、宇良が「きめ出し」。



▽逸ノ城に明生は、明生が「寄り切り」。

先場所優勝の逸ノ城は負け越しました。



▽霧馬山に琴ノ若は、霧馬山が「寄り切り」。



▽高安に若隆景の3敗どうしの一番は、高安が「引き落とし」で勝ちました。



▽佐田の海に大栄翔は、大栄翔が「突き出し」。



▽大関 正代に豊昇龍は、豊昇龍が「首投げ」。



▽北勝富士に大関 貴景勝は、貴景勝が「はたき込み」で勝ち越しました。



▽大関 御嶽海に錦木は、御嶽海が取り直しの一番で「突き落とし」で勝ちました。



秋場所は12日目を終えて、

▼2敗は玉鷲ただ1人、

▼3敗で翔猿、高安、北勝富士、錦富士の4人が追う展開です。