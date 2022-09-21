近江（滋賀）エースで4番 山田陽翔投手がプロ野球志望届提出

山田投手は、気迫を前面に出しながら140キロ台後半のストレートとカットボールなど鋭く曲がる変化球で押していくピッチングが特徴で、バッターとしても長打力と勝負強さがあります。



近江では、エースで4番、キャプテンとして投打でチームを引っ張り、ことしのセンバツ高校野球で滋賀県勢初となる準優勝に大きく貢献するなど、春夏の甲子園で3大会連続でベスト4以上に入りました。

「プロ野球志望届」提出者（9月21日時点 高野連HPより）

▽苫小牧中央（北海道）斉藤 優汰選手

▽知内（北海道）坂本 拓己選手

▽知内（北海道） 田中 隆貴選手

▽白樺学園（北海道）大宮 悠真選手

▽檜山北（北海道）細川 悠哉選手

▽八戸工大一（青森）葛西 凜選手

▽東奥義塾（青森）中田 歩夢選手

▽盛岡中央（岩手）齋藤 響介選手

▽明桜（秋田）野中 天翔選手

▽秋田南（秋田）塚田 将正選手

▽酒田南（山形）田村 朋輝選手

▽東北（宮城）伊藤 千浩選手

▽いわき光洋（福島）鈴木 拓斗選手

▽東日本大昌平（福島）草野 陽斗選手

▽光南（福島）小林 貫大選手

▽聖光学院（福島）山浅 龍之介選手

▽鹿島学園（茨城）大川 塁選手

▽つくば秀英（茨城）棚井 悠斗選手

▽つくば秀英（茨城）塚越 伊織 選手

▽常総学院（茨城）バルザー ブライアン選手

▽守谷（茨城）寺嶋 祐太選手

▽宇都宮短大付（栃木）中村 拓馬選手

▽利根商（群馬）内田 湘大選手

▽健大高崎（群馬）清水 叶人選手

▽桐生第一（群馬）北村 流音選手

▽桐生第一（群馬）三塚 琉生選手

▽高崎商大付（群馬）馬場 悠吏選手

▽山村学園（埼玉）坪井 蒼汰選手

▽浦和麗明（埼玉）吉川 悠斗選手

▽浦和学院（埼玉）金田 優太選手

▽浦和学院（埼玉）高山 維月選手

▽国際学院（埼玉）田村 剛大選手

▽八潮南（埼玉）新野 諒弥選手

▽花咲徳栄（埼玉）金子 翔柾選手

▽花咲徳栄（埼玉）藤田 大清選手

▽花咲徳栄（埼玉）守田 善選手

▽山梨学院（山梨）榎谷 礼央選手

▽山梨学院（山梨）山本 和輝選手

▽駿台甲府（山梨）森本 耕志郎選手

▽市立船橋（千葉）森本 哲星選手

▽市立船橋（千葉）片野 優羽選手

▽茂原北陵（千葉）川嶋 大夢選手

▽銚子商（千葉）石毛 陽己選手

▽光丘（東京）石元 宣成選手

▽関東第一（東京）井坪 陽生選手

▽国士舘（東京）小笠原 天汰選手

▽八王子実践（東京）矢口 丈一郎選手

▽帝京（東京）小島 慎也選手

▽二松学舎大付（東京）辻 大雅選手

▽立野（神奈川）三好 大地選手

▽桐蔭学園（神奈川）相澤 白虎選手

▽横須賀工（神奈川）星野 翼選手

▽日大藤沢（神奈川）五十嵐 良太選手

▽平塚学園（神奈川）篠崎 叶多選手

▽大師（神奈川）澤田 寛太選手

▽東京都市大塩尻（長野）今野 瑠斗選手

▽日本文理（新潟）田中 晴也選手

▽帝京長岡（新潟）茨木 秀俊選手

▽富山第一（富山）小林 路春選手

▽新湊（富山）石灰 一晴選手

▽日本航空石川（石川）内藤 鵬選手

▽福井工大福井（福井）向嶋 大輔選手

▽富士宮東（静岡）勝又 琉偉選手

▽常葉大菊川（静岡）安西 叶翔選手

▽誉（愛知）イヒネ イツア選手

▽愛工大名電（愛知）伊藤 基佑選手

▽愛工大名電（愛知）山田 空暉選手

▽滋賀学園（滋賀）鈴木 蓮選手

▽近江（滋賀）山田 陽翔選手

▽京都外大西（京都）西村 瑠伊斗選手

▽京都外大西（京都）中村 友哉選手

▽塔南（京都）野原 元気選手

▽日星（京都）坂根 楓河選手

▽京都国際（京都）森下 瑠大選手

▽天理（奈良）戸井 零士選手

▽智弁和歌山（和歌山）武元 一輝選手

▽市立和歌山（和歌山）米田 天翼選手

▽信太（大阪）小櫻 康成選手

▽大阪産大付（大阪）川口 咲斗選手

▽関西大倉（大阪）門脇 直希選手

▽関西創価（大阪）高 義博選手

▽飾磨工（兵庫）岡植 純平選手

▽倉敷商（岡山）西川 恭輔選手

▽鳥取城北（鳥取）梅澤 纏選手

▽呉港（広島） 田中 多聞選手

▽並木学院（広島）黒田 優斗選手

▽下関国際（山口）古賀 康誠選手

▽高松商（香川）浅野 翔吾選手

▽四国学院大香川西（香川）浅見 翔選手

▽済美（愛媛）三上 愛介選手

▽阿南光（徳島）森山 暁生選手

▽池田（徳島）高野 光海選手

▽福岡大大濠（福岡）山下 恭吾選手

▽沖学園（福岡）竹下 優英選手

▽飯塚（福岡）白濱 快起選手

▽小倉（福岡）吉川 雅崇選手

▽佐伯鶴城（大分）古川 雄大選手

▽富島（宮崎）日高 暖己選手

▽大島（鹿児島）大野 稼頭央選手

▽未来沖縄（沖縄）大城 元選手

▽興南（沖縄）盛島 稜大選手

▽宮古（沖縄） 沖 勇作選手