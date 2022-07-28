「津軽線」の青森県の中小国と三厩の間は、営業係数が7744円、赤字額が7億1100万円。 青森県の青森と中小国の間は、営業係数が2326円、赤字額が21億6400万円。 「大湊線」の青森県の野辺地と大湊の間は、営業係数が912円、赤字額が12億6600万円。 「五能線」の青森県の五所川原と川部の間は、営業係数が677円、赤字額が6億8200万円。 青森県の深浦と五所川原の間は、営業係数が1253円、赤字額が13億8200万円。 秋田県の能代と青森県の深浦の間は、営業係数が2256円、赤字額が15億8600万円。 秋田県の東能代と能代の間は、営業係数が1316円、赤字額が1億7700万円。 「奥羽本線」の山形県の新庄と秋田県の湯沢の間は、営業係数が1962円、赤字額が17億5900万円。 秋田県の湯沢と大曲の間は、営業係数が887円、赤字額が17億9400万円。 秋田県の東能代と大館の間は、営業係数が1282円、赤字額が32億4200万円。 秋田県の大館と青森県の弘前の間は、営業係数が1277円、赤字額が24億3700万円。 「花輪線」の秋田県の鹿角花輪と大館の間は、営業係数が1687円、赤字額が8億3000万円。 岩手県の荒屋新町と秋田県の鹿角花輪の間は、営業係数が1万196円、赤字額が7億4900万円。 岩手県の好摩と荒屋新町の間は、営業係数が1725円、赤字額が8億5500万円。 「八戸線」の青森県の鮫と岩手県の久慈の間は、営業係数が1682円、赤字額が14億6000万円。 「男鹿線」の秋田県の追分と男鹿の間は、営業係数が885円、赤字額が10億8600万円。 「山田線」の岩手県の盛岡と上米内の間は、営業係数が1146円、赤字額が1億9200万円。 上米内と宮古の間は、営業係数が2662円、赤字額が18億9500万円。 「釜石線」の岩手県の花巻と遠野の間は、営業係数が759円、赤字額が12億700万円。 岩手県の遠野と釜石の間は、営業係数が1209円、赤字額が12億6900万円。 「大船渡線」の岩手県の一ノ関と宮城県の気仙沼の間は、営業係数が1009円、赤字額が15億7500万円。 「北上線」の岩手県の北上と「ほっとゆだ」の間は、営業係数が2283円、赤字額が10億8700万円。 岩手県の「ほっとゆだ」と秋田県の横手の間は、営業係数が3466円、赤字額が5億9700万円。 「羽越本線」の新潟県の新津と新発田の間は、営業係数が1000円、赤字額が8億6200万円。 新潟県の村上と山形県の鶴岡の間は、営業係数が815円赤字額が49億900万円。 山形県の酒田と秋田県の羽後本荘の間は、営業係数が1204円、赤字額が27億1100万円。 「陸羽西線」の山形県の新庄と余目の間は、営業係数が1127円、赤字額が6億9300万円。 「陸羽東線」の宮城県の古川と鳴子温泉の間は、営業係数が1043円、赤字額が11億100万円。 宮城県の鳴子温泉と山形県の最上の間は、営業係数が8760円、赤字額が4億4300万円。 山形県の最上と新庄の間は、営業係数が1933円、赤字額が5億4100万円。 「気仙沼線」の宮城県の前谷地と柳津の間は、営業係数が2448円、赤字額が2億2800万円。 「石巻線」宮城県の小牛田と女川の間は、営業係数が840円、赤字額が13億700万円。 「左沢線」の山形県の寒河江と左沢の間は、営業係数が1347円、赤字額が2億8900万円。 「米坂線」の山形県の米沢と今泉の間は、営業係数が1241円、赤字額が5億6100万円。 山形県の今泉と小国の間は、営業係数が2659円、赤字額が8億1700万円。 小国と新潟県の坂町の間は、営業係数が2575円、赤字額が4億6600万円。

「磐越西線」の福島県の会津若松と喜多方の間は、営業係数が608円、赤字額が6億3100万円。



福島県の喜多方と野沢の間は、営業係数が1817円、赤字額が7億9800万円。



福島県の野沢と新潟県の津川の間は、営業係数が7806円、赤字額が9億5600万円。



新潟県の津川と五泉の間は、営業係数が2415円、赤字額が10億6000万円。



「弥彦線」の新潟県の弥彦と吉田の間は、営業係数が1664円、赤字額が1億4700万円。



「越後線」の新潟県の柏崎と吉田の間は、営業係数が1349円、赤字額が12億6400万円。



只見線の福島県の会津若松と会津坂下の間は、営業係数が573円、赤字額が4億2500万円。



福島県の会津坂下と会津川口の間は、営業係数が3053円、赤字額が7億6700万円。



福島県の只見と新潟県の小出の間は、営業係数が4317円、赤字額が6億8800万円。



「磐越東線」の福島県の「いわき」と小野新町の間は、営業係数が2351円、赤字額が7億3700万円。