【詳細】JR「輸送密度」1000人未満の路線一覧

JR東日本

JR東日本の管内では、次の29の路線の合わせて50の区間です。



▽「中央本線」の長野県の辰野～塩尻。

▽「越後線」の新潟県の柏崎～吉田。

▽「上越線」の新潟県の越後湯沢～ガーラ湯沢。

▽「左沢線」の山形県の寒河江～左沢。

▽「奥羽本線」の山形県の新庄～秋田県の湯沢。

▽「大糸線」の長野県の信濃大町～白馬、白馬～南小谷。

▽「弥彦線」の新潟県の弥彦～吉田。

▽「吾妻線」の群馬県の長野原草津口～大前。

▽「羽越本線」の山形県の酒田～秋田県の羽後本荘。

▽「水郡線」の茨城県の常陸大宮～常陸大子、茨城県の常陸大子～福島県の磐城塙、それに福島県の磐城塙～安積永盛。

▽「磐越西線」の福島県の喜多方～野沢、福島県の野沢～新潟県の津川、それに新潟県の津川～五泉。

▽「磐越東線」の福島県のいわき～小野新町。

▽「小海線」の山梨県の小淵沢～長野県の小海。

▽「久留里線」の千葉県の久留里～上総亀山。

▽「八戸線」の青森県の鮫～岩手県の久慈。

▽「陸羽東線」の宮城県の古川～鳴子温泉、宮城県の鳴子温泉～山形県の最上、それに山形県の最上～新庄。

▽「大船渡線」の岩手県の一ノ関～宮城県の気仙沼。

▽「飯山線」の長野駅の飯山～戸狩野沢温泉、長野県の戸狩野沢温泉～新潟県の津南、それに新潟県の津南～越後川口。

▽「釜石線」の岩手県の花巻～遠野、岩手県の遠野～釜石。

▽「五能線」の秋田県の東能代～能代、秋田県の能代～青森県の深浦、それに青森県の深浦～五所川原。

▽「津軽線」の青森県の青森～中小国、青森県の中小国～三厩。

▽「花輪線」の岩手県の好摩～荒屋新町、岩手県の荒屋新町～秋田県の鹿角花輪、それに秋田県の鹿角花輪～大館。

▽「米坂線」の山形県の米沢～今泉、山形県の今泉～小国、それに山形県の小国～新潟県の坂町。

▽「大湊線」の青森県の野辺地～大湊。

▽「只見線」の福島県の会津坂下～会津川口、福島県の会津川口～只見、それに福島県の只見～新潟県の小出。

▽「北上線」の岩手県の北上～「ほっとゆだ」、岩手県の「ほっとゆだ」～秋田県の横手。

▽「気仙沼線」の宮城県の前谷地～柳津。

▽「陸羽西線」の山形県の新庄～余目。

▽「山田線」の岩手県の盛岡～上米内、上米内～宮古。