大相撲 名古屋場所 5日目 横綱 照ノ富士は逸ノ城に敗れ2敗目

大相撲名古屋場所は5日目。横綱 照ノ富士は初日から勝ちっ放しの平幕の逸ノ城に敗れ、2敗目を喫しました。

中入り後の勝敗です。



▽左足首のけがのため2日目から休場していた大奄美が再出場して十両の東龍と対戦し、東龍が上手投げで勝ちました。



▽阿武咲に王鵬は王鵬が押し出し。



▽錦富士に剣翔は錦富士が突き出し。



▽妙義龍に千代丸は妙義龍が押し出し。



▽一山本に千代翔馬は千代翔馬がはたき込み。

一山本は初日からの連勝が止まり今場所初黒星です。



▽照強に豊山は照強が下手投げで勝ちました。



▽琴勝峰に宝富士は宝富士が浴びせ倒し。



▽千代大龍に翠富士は翠富士が押し出し。



▽志摩ノ海に明生は明生が寄り切り。



▽栃ノ心に錦木は栃ノ心が寄り切り。錦木は今場所初黒星です。



▽琴恵光に北勝富士は北勝富士が押し出しで勝ちました。



▽碧山に翔猿は翔猿がすくい投げ。



▽隠岐の海に佐田の海は隠岐の海が上手投げ。



▽琴ノ若に遠藤は琴ノ若が突き出し。



▽霧馬山に隆の勝は霧馬山が上手出し投げ。



▽阿炎に大栄翔は大栄翔が突き出しで勝ちました。



▽若隆景に豊昇龍は若隆景が押し出し。



▽大関 貴景勝に玉鷲は貴景勝が押し出し。



▽若元春に大関 正代は若元春が寄り切り。角番の正代は1勝4敗となりました。



▽宇良に大関 御嶽海は宇良がとったり。角番の御嶽海は3敗目です。



▽横綱 照ノ富士に逸ノ城は逸ノ城が寄り切りで勝ちました。

逸ノ城はただ1人、初日から5連勝。

照ノ富士は2敗目です。