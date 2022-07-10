大相撲名古屋場所 初日 横綱 照ノ富士が黒星スタート

大相撲名古屋場所が初日を迎え、2場所連続優勝を目指す横綱 照ノ富士は小結 阿炎に敗れて黒星スタートとなりました。

中入り後の勝敗です。



▽十両の竜電に千代丸は竜電が寄り切りで勝ちました。



▽新入幕の錦富士に大奄美は錦富士が押し出し。



▽豊山に王鵬は豊山が寄り切り。



▽阿武咲に剣翔は剣翔が引き落とし。



▽妙義龍に宝富士は妙義龍がはたき込み。



▽照強に千代翔馬は千代翔馬が送り出しで勝ちました。



▽一山本に翠富士は一山本が突き出し。



▽琴勝峰に明生は明生が突き落とし。



▽千代大龍に琴恵光は取り直しの一番となり、琴恵光が押し出し。



▽志摩ノ海に錦木は錦木が押し出し。



▽栃ノ心に北勝富士は栃ノ心がはたき込みで勝ちました。



▽隠岐の海に翔猿は翔猿が引き落とし。



▽碧山に佐田の海は碧山がはたき込み。



▽若元春に遠藤は遠藤が突き出し。



▽豊昇龍に宇良は豊昇龍が引き落とし。



▽玉鷲に大栄翔は玉鷲がはたき込みで勝ちました。



▽若隆景に逸ノ城は逸ノ城が寄り切り。



▽琴ノ若に大関 正代は琴ノ若が押し出し。角番の正代は初日黒星です。



▽隆の勝に大関 御嶽海は御嶽海が押し出し。



▽大関 貴景勝に霧馬山は霧馬山が寄り切り。



▽横綱 照ノ富士に阿炎は阿炎が送り出しで勝ちました。2場所連続優勝を目指す照ノ富士は黒星スタートです。



名古屋場所は横綱 照ノ富士と、大関の貴景勝と正代が敗れ、初日から波乱の土俵となりました。