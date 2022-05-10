▽荒篤山に翠富士は、翠富士が「寄り切り」で勝ちました。
▽東龍に輝は、輝が「押し出し」。
▽一山本に豊山は、一山本が「押し出し」。
▽千代大龍に王鵬は、王鵬が「突き落とし」。
▽明生に佐田の海は、佐田の海が「寄り倒し」。
▽碧山に妙義龍は、碧山が「小手投げ」で勝ちました。
▽隠岐の海に千代翔馬は、千代翔馬が「下手投げ」。
▽琴勝峰に錦木は、琴勝峰が「下手投げ」。
▽栃ノ心に照強は、照強が「寄り切り」。
▽志摩ノ海に若元春は、若元春が「上手投げ」。
▽宇良に琴恵光は、宇良が「押し出し」で勝ちました。
▽宝富士に翔猿は、翔猿が「寄り切り」。
▽阿武咲に玉鷲は、玉鷲が「突き落とし」。
▽豊昇龍に北勝富士は、豊昇龍が「突き落とし」。
▽隆の勝に阿炎は、阿炎が「突き落とし」。
▽若隆景に遠藤は、若隆景が「上手出し投げ」で勝ちました。
▽大栄翔に大関 正代は、大栄翔が「押し出し」。
正代は3連敗です。
▽大関 御嶽海に琴ノ若は、琴ノ若が「突き落とし」で勝って、初日から大関戦3連勝です。
▽高安に大関 貴景勝は、高安が「押し倒し」。
▽横綱 照ノ富士に霧馬山は、照ノ富士が「切り返し」で2勝目を挙げました。
夏場所3日目は、3大関がすべて敗れました。
大相撲 夏場所3日目 平幕 琴ノ若 初日から大関戦で3連勝
大相撲夏場所は3日目、平幕の琴ノ若が大関 御嶽海に勝って、琴ノ若は初日から3日続けて大関に勝ちました。