大相撲 夏場所3日目 平幕 琴ノ若 初日から大関戦で3連勝

中入り後の勝敗

▽荒篤山に翠富士は、翠富士が「寄り切り」で勝ちました。



▽東龍に輝は、輝が「押し出し」。



▽一山本に豊山は、一山本が「押し出し」。



▽千代大龍に王鵬は、王鵬が「突き落とし」。



▽明生に佐田の海は、佐田の海が「寄り倒し」。



▽碧山に妙義龍は、碧山が「小手投げ」で勝ちました。



▽隠岐の海に千代翔馬は、千代翔馬が「下手投げ」。



▽琴勝峰に錦木は、琴勝峰が「下手投げ」。



▽栃ノ心に照強は、照強が「寄り切り」。



▽志摩ノ海に若元春は、若元春が「上手投げ」。



▽宇良に琴恵光は、宇良が「押し出し」で勝ちました。



▽宝富士に翔猿は、翔猿が「寄り切り」。



▽阿武咲に玉鷲は、玉鷲が「突き落とし」。



▽豊昇龍に北勝富士は、豊昇龍が「突き落とし」。



▽隆の勝に阿炎は、阿炎が「突き落とし」。



▽若隆景に遠藤は、若隆景が「上手出し投げ」で勝ちました。



▽大栄翔に大関 正代は、大栄翔が「押し出し」。

正代は3連敗です。



▽大関 御嶽海に琴ノ若は、琴ノ若が「突き落とし」で勝って、初日から大関戦3連勝です。



▽高安に大関 貴景勝は、高安が「押し倒し」。



▽横綱 照ノ富士に霧馬山は、照ノ富士が「切り返し」で2勝目を挙げました。



夏場所3日目は、3大関がすべて敗れました。