横綱 照ノ富士が初白星 大関2人が敗れる 大相撲夏場所2日目

大相撲夏場所は2日目、横綱 照ノ富士は、平幕の高安に勝って今場所初白星を挙げました。

中入り後の勝敗です。



▽翠富士に輝は、翠富士が肩透かしで勝ちました。



▽一山本に荒篤山は、一山本が押し出し。



▽東龍に王鵬は、王鵬が寄り切り。



▽明生に豊山は、豊山が押し出し。



▽千代大龍に妙義龍は、妙義龍が押し出し。



▽千代翔馬に佐田の海は、千代翔馬が下手投げで勝ちました。



▽碧山に隠岐の海は、碧山が押し出し。



▽栃ノ心に錦木は、錦木が押し倒し。



▽琴勝峰に志摩ノ海は、琴勝峰が突き出し。



▽琴恵光に照強は、琴恵光がはたき込み。



▽宝富士に宇良は、宇良が押し出しで勝ちました。



▽翔猿に若元春は、翔猿が引き落とし。



▽阿武咲に遠藤は、阿武咲が押し出し。



▽大栄翔に隆の勝は、隆の勝が突き落とし。



▽玉鷲に若隆景は、玉鷲が引き落とし。



▽阿炎に北勝富士は、阿炎が突き出しで勝ちました。



▽豊昇龍に大関 御嶽海は、豊昇龍が押し出し。



▽大関 貴景勝に霧馬山は、貴景勝が寄り切り。



▽大関 正代に琴ノ若は、琴ノ若が突き落とし。



▽高安に横綱 照ノ富士は、照ノ富士が小手投げで勝って、今場所初白星です。



夏場所は、初日に横綱と大関2人が敗れましたが、2日目も御嶽海、正代の大関2人が敗れました。