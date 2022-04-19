茨城県で震度5弱 津波の心配なし（午前8時16分ごろ）

午前8時16分ごろ、茨城県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

各地の震度は次の通りです。



▼震度5弱が茨城県城里町。



▼震度4が福島県いわき市 白河市 田村市 泉崎村 中島村 矢祭町 玉川村 浅川町 古殿町 楢葉町 大熊町 浪江町 水戸市 茨城県日立市 土浦市 常陸太田市 北茨城市 笠間市 ひたちなか市 常陸大宮市 東海村 大子町 宇都宮市 栃木県下野市 埼玉県久喜市。



▼震度3が宮城県白石市 角田市 岩沼市 大崎市 蔵王町 大河原町 村田町 丸森町 福島市 福島県郡山市 須賀川市 相馬市 二本松市 南相馬市 伊達市 本宮市 桑折町 国見町 川俣町 鏡石町 天栄村 猪苗代町 西郷村 矢吹町 棚倉町 塙町 鮫川村 石川町 平田村 三春町 小野町 広野町 富岡町 川内村 双葉町 葛尾村 新地町 飯舘村 茨城県古河市 石岡市 高萩市 取手市 つくば市 鹿嶋市 那珂市 筑西市 坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 行方市 鉾田市 小美玉市 茨城町 大洗町 美浦村 阿見町 五霞町 境町 栃木県足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 那須烏山市 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町 塩谷町 高根沢町 那須町 那珂川町 前橋市 群馬県桐生市 太田市 館林市 渋川市 板倉町 千代田町 邑楽町 埼玉県熊谷市 加須市 東松山市 上尾市 北本市 滑川町 川島町 千葉県成田市 鎌ケ谷市 白井市。



このほか、東北地方から関東地方などの広い地域で震度2や震度1の揺れを観測しました。



気象庁の観測によりますと震源地は福島県中通りで震源の深さは90キロ。



地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されています。