サッカー日本代表 ワールドカップの戦い【1998－2018】

ことし11月に開幕するサッカーワールドカップカタール大会で、7大会連続7回目の出場となる日本代表。

これまでの最高成績は2002年日韓大会、2010年南アフリカ大会、そして前回2018年ロシア大会でのベスト16で、カタール大会では初めてのベスト8以上をねらいます。

過去6大会の日本代表メンバーや結果などをまとめました。

【1998年 フランス大会】 ＜日本代表＞

▽監督：岡田武史

▽選手

1 小島伸幸(平塚)

2 名良橋晃(鹿島)

3 相馬直樹(鹿島)

4 井原正巳(横浜M)

5 小村徳男(横浜M)

6 山口素弘(横浜F)

7 伊東輝悦(清水)

8 中田英寿(平塚)

9 中山雅史(磐田)

10 名波浩(磐田)

11 小野伸二(浦和)

12 呂比須ワグナー(平塚)

13 服部年宏(磐田)

14 岡野雅行(浦和)

15 森島寛晃(C大阪)

16 齊藤俊秀(清水)

17 秋田豊(鹿島)

18 城彰二(横浜M)

19 中西永輔(市原)

20 川口能活(横浜M)

21 楢崎正剛(横浜F)

22 平野孝(名古屋)

＜日本代表の結果＞

・1次リーグ

第1戦（会場:トゥールーズ）

日本0－1アルゼンチン

（失点:28分 ガブリエル・バティストゥータ）

第2戦（会場:ナント）

日本0－1クロアチア

（失点:77分 ダボール・シューケル）

第3戦（会場:リヨン）

日本1－2ジャマイカ

（得点:74分 中山雅史）

（失点:39分54分 セオドア・ウィットモア）

▽優勝:フランス

▽準優勝:ブラジル

▽3位:クロアチア

▽4位:オランダ

【2002年 日韓大会】 ＜日本代表＞

▽監督：フィリップ・トルシエ

▽選手

1 川口能活(ポーツマス)

2 秋田豊(鹿島)

3 松田直樹(横浜FM)

4 森岡隆三(清水)

5 稲本潤一(アーセナル)

6 服部年宏(磐田)

7 中田英寿(パルマ)

8 森島寛晃(C大阪)

9 西澤明訓(C大阪)

10 中山雅史(磐田)

11 鈴木隆行(鹿島)

12 楢崎正剛(名古屋)

13 柳沢敦(鹿島)

14 三都主アレサンドロ(清水)

15 福西崇史(磐田)

16 中田浩二(鹿島)

17 宮本恒靖(G大阪)

18 小野伸二(フェイエノールト)

19 小笠原満男(鹿島)

20 明神智和(柏)

21 戸田和幸(清水)

22 市川大祐(清水)

23 曽ヶ端準(鹿島)

＜日本代表の結果＞

・1次リーグ

第1戦（会場:埼玉）

日本2－2ベルギー

（得点:59分 鈴木隆行、67分稲本潤一）

（失点:57分 マルク・ウィルモッツ、75分 ペーター・ファンデルヘイデン）

第2戦（会場:横浜）

日本1－0ロシア

（得点:51分 稲本潤一）

第3戦（会場:大阪）

日本2－0チュニジア

（得点:48分 森島寛晃、75分 中田英寿）

・決勝トーナメント1回戦（会場：宮城）

日本0－1トルコ

（失点:12分 ウミット・ダバラ）

▽優勝:ブラジル

▽準優勝:ドイツ

▽3位:トルコ

▽4位:韓国

【2006年 ドイツ大会】 ＜日本代表＞

▽監督：ジーコ

▽選手

1 楢崎正剛(名古屋)

2 茂庭照幸(F東京)

3 駒野友一(広島)

4 遠藤保仁(G大阪)

5 宮本恒靖(G大阪)

6 中田浩二(バーゼル)

7 中田英寿(ボルトン・ワンダラーズ)

8 小笠原満男(鹿島)

9 高原直泰(ハンブルガーSV)

10 中村俊輔(セルティック)

11 巻誠一郎(千葉)

12 土肥洋一(F東京)

13 柳沢敦(鹿島)

14 三都主アレサンドロ(浦和)

15 福西崇史(磐田)

16 大黒将志(グルノーブル)

17 稲本潤一(ウエスト・ブロミッチ・アルビオン)

18 小野伸二(浦和)

19 坪井慶介(浦和)

20 玉田圭司(名古屋)

21 加地亮(G大阪)

22 中澤佑二(横浜FM)

23 川口能活(磐田)

＜日本代表の結果＞

・1次リーグ

第1戦（会場:カイザースラウテルン）

日本1－3オーストラリア

（得点:26分 中村俊輔）

（失点:84分 89分 ティム・ケーヒル、92分 ジョン・アロイージ）

第2戦（会場:ニュルンベルク）

日本0－0クロアチア

第3戦（会場:ドルトムント）

日本1－4ブラジル

（得点:34分 玉田圭司）

（失点:46分＋ 81分 ロナウド、53分 ジュニーニョ・ペルナンブカーノ、59分 ジウベルト）

▽優勝:イタリア

▽準優勝:フランス

▽3位:ドイツ

▽4位:ポルトガル

【2010年 南アフリカ大会】 ＜日本代表＞

▽監督：岡田武史

▽選手

1 楢崎正剛(名古屋)

2 阿部勇樹(浦和)

3 駒野友一(磐田)

4 田中マルクス闘莉王(名古屋)

5 長友佑都(F東京)

6 内田篤人(鹿島)

7 遠藤保仁(G大阪)

8 松井大輔(グルノーブル)

9 岡崎慎司(清水)

10 中村俊輔(横浜FM)

11 玉田圭司(名古屋)

12 矢野貴章(新潟)

13 岩政大樹(鹿島)

14 中村憲剛(川崎F)

15 今野泰幸(F東京)

16 大久保嘉人(神戸)

17 長谷部誠(VfLヴォルフスブルク)

18 本田圭佑(CSKAモスクワ)

19 森本貴幸(カターニャ)

20 稲本潤一(川崎F)

21 川島永嗣(川崎F)

22 中澤佑二(横浜FM)

23 川口能活(磐田)

＜日本代表の結果＞

・1次リーグ

第1戦（会場:ブルームフォンテーン）

日本1－0カメルーン

（得点:39分 本田圭佑）

第2戦（会場:ダーバン）

日本0－1オランダ

（失点:53分 ウェズリー・スナイデル）

第3戦（会場:ルステンブルク）

日本3－1デンマーク

（得点:17分 本田圭佑、30分 遠藤保仁、87分 岡崎慎司）

（失点:81分 ヨンダール・トマソン）

・決勝トーナメント1回戦（会場:プレトリア）

日本0－0（PK3－5）パラグアイ

▽優勝:スペイン

▽準優勝:オランダ

▽3位:ドイツ

▽4位:ウルグアイ

【2014年 ブラジル大会】 ＜日本代表＞

▽監督：アルベルト・ザッケローニ

▽選手

1 川島永嗣(スタンダール・リエージュ)

2 内田篤人(FCシャルケ04)

3 酒井高徳(VfBシュツットガルト)

4 本田圭佑(ACミラン)

5 長友佑都(インテル・ミラノ)

6 森重真人(F東京)

7 遠藤保仁(G大阪)

8 清武弘嗣(1.FCニュルンベルク)

9 岡崎慎司(1.FSVマインツ05)

10 香川真司(マンチェスター・ユナイテッド)

11 柿谷曜一朗(C大阪)

12 西川周作(浦和)

13 大久保嘉人(川崎F)

14 青山敏弘(広島)

15 今野泰幸(G大阪)

16 山口蛍(C大阪)

17 長谷部誠(アイントラハト・フランクフルト)

18 大迫勇也(1.FCケルン)

19 伊野波雅彦(磐田)

20 齋藤学(横浜FM)

21 酒井宏樹(ハノーファー96)

22 吉田麻也(サウサンプトン)

23 権田修一(F東京)

＜日本代表の結果＞

・1次リーグ

第1戦（会場:レシフェ）

日本1－2コートジボワール

（得点:16分 本田圭佑）

（失点:64分 ウィルフィード・ボニー、66分 ジェルビーニョ）

第2戦（会場:ナタル）

日本0－0ギリシャ

第3戦（会場:クイアバ）

日本1－4コロンビア

（得点:45＋1 岡崎慎司）

（失点:17分 フアン・クアドラド、55分 82分 ジャクソン・マルティネス、90分 ハメス・ロドリゲス）

▽優勝:ドイツ

▽準優勝:アルゼンチン

▽3位:オランダ

▽4位:ブラジル

【2018年 ロシア大会】 ＜日本代表＞

▽監督：西野 朗

▽選手

1 川島永嗣（FCメス）

2 植田直通（鹿島）

3 昌子源（鹿島）

4 本田圭佑（CFパチューカ）

5 長友佑都（ガラタサライSK）

6 遠藤航（浦和）

7 柴崎岳（ヘタフェCF）

8 原口元気（フォルトゥナ・デュッセルドルフ）

9 岡崎慎司（レスター・シティー）

10 香川真司（ボルシア・ドルトムント）

11 宇佐美貴史（フォルトゥナ・デュッセルドルフ）

12 東口順昭（Ｇ大阪）

13 武藤嘉紀（1.FSVマインツ05）

14 乾貴士（レアル・ベティス）

15 大迫勇也（ベルダー・ブレーメン）

16 山口蛍（Ｃ大阪）

17 長谷部誠（アイントラハト・フランクフルト）

18 大島僚太（川崎）

19 酒井宏樹（オリンピック・マルセイユ）

20 槙野智章（浦和）

21 酒井高徳（ハンブルガーSV）

22 吉田麻也（サウサンプトン）

23 中村航輔（柏）

＜日本代表の結果＞

・1次リーグ

第1戦（会場:サランスク）

日本2－1コロンビア

（得点:6分 香川真司、75分 大迫勇也）

（失点:39分 フアン・キンテロ）

第2戦（会場:エカテリンブルク）

日本2－2セネガル

（得点:34分 乾貴士、78分 本田圭佑）

（失点:11分 サディオ・マネ、71分 ムッサ・ヴァゲ）

第3戦（会場:ボルゴグラード）

日本0－1ポーランド

（失点:59分 ヤン・ベドナレク）

・決勝トーナメント1回戦（会場:ロストフ・ナ・ドヌー）

日本2－3ベルギー

（得点:48分 原口元気、52分 乾貴士）

（失点:69分 ヤン・フェルトゲン、74分 マルアン・フェライニ、90＋4分 ナセル・シャドリ）