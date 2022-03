「隣人を助ける」ウクライナ隣国モルドバの駐日大使に聞く

モルドバに寄付をしたい

モルドバ政府・駐日モルドバ大使館では、ウクライナから避難した人たちの人道支援に充てるための寄付を募っています。



▽駐日モルドバ大使館

電話番号:03-5225-1622

Email:tokyo@mfa.gov.md



支援金の振込先

銀行名:三菱UFJ銀行

支店名:田町支店

口座種類:普通口座

口座番号:0994166

口座名義:Embassy of the Republic of Moldova to Japan



また、東京オリンピックでモルドバのホストタウンをつとめた山形県鶴岡市と長野県東御市でも募金の受付をしているということです。

募金は5月31日までです。



▽山形県鶴岡市(募金箱を設置)

・鶴岡市役所本所1階市民ロビー

・各地域庁舎

・小真木原総合体育館

・中央公民館

・出羽庄内国際村

問い合わせ先:0235-35-1252(鶴岡市福祉課)



▽長野県東御市(募金箱を設置)

・東御市役所本庁1階

・東御市総合福祉センター1階

・道の駅雷電くるみの里

問い合わせ先:0268-64-5893(東御市企画振興課)