北京パラリンピック 日本代表【全結果】7個のメダル獲得

北京 冬季オリンピック・パラリンピック

北京パラリンピックは13日、閉幕しました。
日本はアルペンスキーの村岡桃佳選手が3個、クロスカントリースキーの川除大輝選手が1個の金メダルを獲得しました。
今大会の日本代表の成績をまとめました。

【メダルは7個】

▼金メダル「4」
　村岡桃佳（アルペンスキー女子滑降 座位）
　村岡桃佳（アルペンスキー女子スーパー大回転 座位）
　村岡桃佳（アルペンスキー女子大回転 座位）
　川除大輝（クロスカントリースキー男子20kmクラシカル 立位）

▼銀メダル「1」
　村岡桃佳（アルペンスキー女子スーパー複合 座位）
　
▼銅メダル「2」
　森井大輝（アルペンスキー男子滑降 座位）
　森井大輝（アルペンスキー男子スーパー大回転 座位）

【競技別 成績】

＜アルペンスキー＞

【男子】
▼滑降 立位
　三澤拓 14位
　小池岳太 21位
▼滑降 座位
　森井大輝 銅メダル
　狩野亮 7位
　鈴木猛史 8位
▼スーパー大回転 立位
　小池岳太 24位
　三澤拓 途中棄権
　東海将彦 失格
▼スーパー大回転 座位
　森井大輝 銅メダル
　鈴木猛史 11位
　狩野亮 途中棄権
　藤原哲 途中棄権
▼スーパー複合 立位
　三澤拓 11位
　東海将彦 20位
　小池岳太 途中棄権
▼スーパー複合 座位
　鈴木猛史 5位
　森井大輝 途中棄権
　狩野亮 途中棄権
　藤原哲 途中棄権
▼大回転 立位
　小池岳太 14位
　青木大和 30位
　東海将彦 31位
▼大回転 座位
　鈴木猛史 5位
　森井大輝 8位
　藤原哲 23位
　狩野亮 途中棄権
▼回転 立位
　高橋幸平 12位
　小池岳太 18位
　東海将彦 25位
　青木大和 26位
　三澤拓 途中棄権
▼回転 座位
　森井大輝 5位
　狩野亮 途中棄権
　鈴木猛史 途中棄権
　藤原哲 途中棄権
【女子】
▼滑降 立位
　本堂杏実 6位
　神山則子 8位
▼滑降 座位
　村岡桃佳 金メダル
▼スーパー大回転 立位
　本堂杏実 8位
　神山則子 10位
▼スーパー大回転 座位
　村岡桃佳 金メダル
　田中佳子 5位
▼スーパー複合 立位
　本堂杏実 6位
　神山則子 失格
▼スーパー複合 座位
　村岡桃佳 銀メダル
　田中佳子 4位
▼大回転 立位
　本堂杏実 7位
　神山則子 13位
▼大回転 座位
　村岡桃佳 金メダル
　田中佳子 途中棄権
　原田紀香 途中棄権
▼回転 立位
　本堂杏実 6位
　神山則子 8位
▼回転 座位
　村岡桃佳 5位
　田中佳子 6位
　原田紀香 8位

＜バイアスロン＞

【男子】
▼6km 立位
　佐藤圭一 11位
▼10km 立位
　佐藤圭一 9位
▼12.5km 立位
　佐藤圭一 7位
【女子】
▼6km 立位
　出来島桃子 14位
　阿部友里香 16位
▼10km 立位
　出来島桃子 10位
▼12.5km 立位
　出来島桃子 12位
　阿部友里香 13位

＜クロスカントリースキー＞

【男子】
▼20kmクラシカル 立位
　川除大輝 金メダル
　新田佳浩 7位
　岩本啓吾 13位
▼20kmクラシカル 視覚障害
　有安諒平 7位
▼900mスプリント 座位　
　森宏明 31位
▼1.3kmスプリントフリー 立位
　川除大輝 7位
　新田佳浩 8位
　岩本啓吾 22位
▼1.3kmスプリントフリー 視覚障害
　有安諒平 16位
▼12.5kmフリー 視覚障害
　有安諒平 16位
▼12.5kmフリー 立位
　川除大輝 8位
　佐藤圭一 12位
　岩本啓吾 15位
▼10km 座位
　森宏明 30位
【女子】
▼15kmクラシカル 立位
　阿部友里香 8位
▼1.3kmスプリントフリー 立位
　阿部友里香 12位
　岩本美歌 15位
▼10kmフリー 立位
　出来島桃子 14位
　岩本美歌 15位

【リレー】
▼男女混合リレー
　日本 7位（阿部友香里・出来島桃子・岩本啓吾・森宏明）
▼リレー（性別制限なし）
　日本 7位（川除大輝・新田佳浩）

＜スノーボード＞

【男子】
▼スノーボードクロス UL…上肢に障害があるクラス
　大岩根正隆 8位
▼スノーボードクロス LL1…足に重い障害があるクラス
　小栗大地 5位
　小須田潤太 7位
▼スノーボードクロス LL2…足に障害があるクラス
　市川貴仁 5位
　岡本圭司 8位
　田渕伸司 12位
▼バンクドスラローム UL…上肢に障害があるクラス
　大岩根正隆 13位
▼バンクドスラローム LL1…足に重い障害があるクラス
　小栗大地 7位
　小須田潤太 10位
▼バンクドスラローム LL2…足に障害があるクラス
　市川貴仁 8位
　岡本圭司 13位
　田渕伸司 18位