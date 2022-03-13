▼金メダル「4」
村岡桃佳（アルペンスキー女子滑降 座位）
村岡桃佳（アルペンスキー女子スーパー大回転 座位）
村岡桃佳（アルペンスキー女子大回転 座位）
川除大輝（クロスカントリースキー男子20kmクラシカル 立位）
▼銀メダル「1」
村岡桃佳（アルペンスキー女子スーパー複合 座位）
▼銅メダル「2」
森井大輝（アルペンスキー男子滑降 座位）
森井大輝（アルペンスキー男子スーパー大回転 座位）
北京パラリンピック 日本代表【全結果】7個のメダル獲得
北京パラリンピックは13日、閉幕しました。
日本はアルペンスキーの村岡桃佳選手が3個、クロスカントリースキーの川除大輝選手が1個の金メダルを獲得しました。
今大会の日本代表の成績をまとめました。
【メダルは7個】
【競技別 成績】
＜アルペンスキー＞
【男子】
▼滑降 立位
三澤拓 14位
小池岳太 21位
▼滑降 座位
森井大輝 銅メダル
狩野亮 7位
鈴木猛史 8位
▼スーパー大回転 立位
小池岳太 24位
三澤拓 途中棄権
東海将彦 失格
▼スーパー大回転 座位
森井大輝 銅メダル
鈴木猛史 11位
狩野亮 途中棄権
藤原哲 途中棄権
▼スーパー複合 立位
三澤拓 11位
東海将彦 20位
小池岳太 途中棄権
▼スーパー複合 座位
鈴木猛史 5位
森井大輝 途中棄権
狩野亮 途中棄権
藤原哲 途中棄権
▼大回転 立位
小池岳太 14位
青木大和 30位
東海将彦 31位
▼大回転 座位
鈴木猛史 5位
森井大輝 8位
藤原哲 23位
狩野亮 途中棄権
▼回転 立位
高橋幸平 12位
小池岳太 18位
東海将彦 25位
青木大和 26位
三澤拓 途中棄権
▼回転 座位
森井大輝 5位
狩野亮 途中棄権
鈴木猛史 途中棄権
藤原哲 途中棄権
▼滑降 立位
三澤拓 14位
小池岳太 21位
▼滑降 座位
森井大輝 銅メダル
狩野亮 7位
鈴木猛史 8位
▼スーパー大回転 立位
小池岳太 24位
三澤拓 途中棄権
東海将彦 失格
▼スーパー大回転 座位
森井大輝 銅メダル
鈴木猛史 11位
狩野亮 途中棄権
藤原哲 途中棄権
▼スーパー複合 立位
三澤拓 11位
東海将彦 20位
小池岳太 途中棄権
▼スーパー複合 座位
鈴木猛史 5位
森井大輝 途中棄権
狩野亮 途中棄権
藤原哲 途中棄権
▼大回転 立位
小池岳太 14位
青木大和 30位
東海将彦 31位
▼大回転 座位
鈴木猛史 5位
森井大輝 8位
藤原哲 23位
狩野亮 途中棄権
▼回転 立位
高橋幸平 12位
小池岳太 18位
東海将彦 25位
青木大和 26位
三澤拓 途中棄権
▼回転 座位
森井大輝 5位
狩野亮 途中棄権
鈴木猛史 途中棄権
藤原哲 途中棄権
【女子】
▼滑降 立位
本堂杏実 6位
神山則子 8位
▼滑降 座位
村岡桃佳 金メダル
▼スーパー大回転 立位
本堂杏実 8位
神山則子 10位
▼スーパー大回転 座位
村岡桃佳 金メダル
田中佳子 5位
▼スーパー複合 立位
本堂杏実 6位
神山則子 失格
▼スーパー複合 座位
村岡桃佳 銀メダル
田中佳子 4位
▼大回転 立位
本堂杏実 7位
神山則子 13位
▼大回転 座位
村岡桃佳 金メダル
田中佳子 途中棄権
原田紀香 途中棄権
▼回転 立位
本堂杏実 6位
神山則子 8位
▼回転 座位
村岡桃佳 5位
田中佳子 6位
原田紀香 8位
▼滑降 立位
本堂杏実 6位
神山則子 8位
▼滑降 座位
村岡桃佳 金メダル
▼スーパー大回転 立位
本堂杏実 8位
神山則子 10位
▼スーパー大回転 座位
村岡桃佳 金メダル
田中佳子 5位
▼スーパー複合 立位
本堂杏実 6位
神山則子 失格
▼スーパー複合 座位
村岡桃佳 銀メダル
田中佳子 4位
▼大回転 立位
本堂杏実 7位
神山則子 13位
▼大回転 座位
村岡桃佳 金メダル
田中佳子 途中棄権
原田紀香 途中棄権
▼回転 立位
本堂杏実 6位
神山則子 8位
▼回転 座位
村岡桃佳 5位
田中佳子 6位
原田紀香 8位
＜バイアスロン＞
【男子】
▼6km 立位
佐藤圭一 11位
▼10km 立位
佐藤圭一 9位
▼12.5km 立位
佐藤圭一 7位
▼6km 立位
佐藤圭一 11位
▼10km 立位
佐藤圭一 9位
▼12.5km 立位
佐藤圭一 7位
【女子】
▼6km 立位
出来島桃子 14位
阿部友里香 16位
▼10km 立位
出来島桃子 10位
▼12.5km 立位
出来島桃子 12位
阿部友里香 13位
▼6km 立位
出来島桃子 14位
阿部友里香 16位
▼10km 立位
出来島桃子 10位
▼12.5km 立位
出来島桃子 12位
阿部友里香 13位
＜クロスカントリースキー＞
【男子】
▼20kmクラシカル 立位
川除大輝 金メダル
新田佳浩 7位
岩本啓吾 13位
▼20kmクラシカル 視覚障害
有安諒平 7位
▼900mスプリント 座位
森宏明 31位
▼1.3kmスプリントフリー 立位
川除大輝 7位
新田佳浩 8位
岩本啓吾 22位
▼1.3kmスプリントフリー 視覚障害
有安諒平 16位
▼12.5kmフリー 視覚障害
有安諒平 16位
▼12.5kmフリー 立位
川除大輝 8位
佐藤圭一 12位
岩本啓吾 15位
▼10km 座位
森宏明 30位
▼20kmクラシカル 立位
川除大輝 金メダル
新田佳浩 7位
岩本啓吾 13位
▼20kmクラシカル 視覚障害
有安諒平 7位
▼900mスプリント 座位
森宏明 31位
▼1.3kmスプリントフリー 立位
川除大輝 7位
新田佳浩 8位
岩本啓吾 22位
▼1.3kmスプリントフリー 視覚障害
有安諒平 16位
▼12.5kmフリー 視覚障害
有安諒平 16位
▼12.5kmフリー 立位
川除大輝 8位
佐藤圭一 12位
岩本啓吾 15位
▼10km 座位
森宏明 30位
【女子】
▼15kmクラシカル 立位
阿部友里香 8位
▼1.3kmスプリントフリー 立位
阿部友里香 12位
岩本美歌 15位
▼10kmフリー 立位
出来島桃子 14位
岩本美歌 15位
【リレー】
▼男女混合リレー
日本 7位（阿部友香里・出来島桃子・岩本啓吾・森宏明）
▼リレー（性別制限なし）
日本 7位（川除大輝・新田佳浩）
▼15kmクラシカル 立位
阿部友里香 8位
▼1.3kmスプリントフリー 立位
阿部友里香 12位
岩本美歌 15位
▼10kmフリー 立位
出来島桃子 14位
岩本美歌 15位
【リレー】
▼男女混合リレー
日本 7位（阿部友香里・出来島桃子・岩本啓吾・森宏明）
▼リレー（性別制限なし）
日本 7位（川除大輝・新田佳浩）
＜スノーボード＞
【男子】
▼スノーボードクロス UL…上肢に障害があるクラス
大岩根正隆 8位
▼スノーボードクロス LL1…足に重い障害があるクラス
小栗大地 5位
小須田潤太 7位
▼スノーボードクロス LL2…足に障害があるクラス
市川貴仁 5位
岡本圭司 8位
田渕伸司 12位
▼バンクドスラローム UL…上肢に障害があるクラス
大岩根正隆 13位
▼バンクドスラローム LL1…足に重い障害があるクラス
小栗大地 7位
小須田潤太 10位
▼バンクドスラローム LL2…足に障害があるクラス
市川貴仁 8位
岡本圭司 13位
田渕伸司 18位
▼スノーボードクロス UL…上肢に障害があるクラス
大岩根正隆 8位
▼スノーボードクロス LL1…足に重い障害があるクラス
小栗大地 5位
小須田潤太 7位
▼スノーボードクロス LL2…足に障害があるクラス
市川貴仁 5位
岡本圭司 8位
田渕伸司 12位
▼バンクドスラローム UL…上肢に障害があるクラス
大岩根正隆 13位
▼バンクドスラローム LL1…足に重い障害があるクラス
小栗大地 7位
小須田潤太 10位
▼バンクドスラローム LL2…足に障害があるクラス
市川貴仁 8位
岡本圭司 13位
田渕伸司 18位