北京パラリンピック 日本代表【全結果】7個のメダル獲得

北京パラリンピックは13日、閉幕しました。

日本はアルペンスキーの村岡桃佳選手が3個、クロスカントリースキーの川除大輝選手が1個の金メダルを獲得しました。

今大会の日本代表の成績をまとめました。

【メダルは7個】 ▼金メダル「4」

村岡桃佳（アルペンスキー女子滑降 座位）

村岡桃佳（アルペンスキー女子スーパー大回転 座位）

村岡桃佳（アルペンスキー女子大回転 座位）

川除大輝（クロスカントリースキー男子20kmクラシカル 立位）



▼銀メダル「1」

村岡桃佳（アルペンスキー女子スーパー複合 座位）



▼銅メダル「2」

森井大輝（アルペンスキー男子滑降 座位）

森井大輝（アルペンスキー男子スーパー大回転 座位）

【競技別 成績】

＜アルペンスキー＞

【男子】

▼滑降 立位

三澤拓 14位

小池岳太 21位

▼滑降 座位

森井大輝 銅メダル

狩野亮 7位

鈴木猛史 8位

▼スーパー大回転 立位

小池岳太 24位

三澤拓 途中棄権

東海将彦 失格

▼スーパー大回転 座位

森井大輝 銅メダル

鈴木猛史 11位

狩野亮 途中棄権

藤原哲 途中棄権

▼スーパー複合 立位

三澤拓 11位

東海将彦 20位

小池岳太 途中棄権

▼スーパー複合 座位

鈴木猛史 5位

森井大輝 途中棄権

狩野亮 途中棄権

藤原哲 途中棄権

▼大回転 立位

小池岳太 14位

青木大和 30位

東海将彦 31位

▼大回転 座位

鈴木猛史 5位

森井大輝 8位

藤原哲 23位

狩野亮 途中棄権

▼回転 立位

高橋幸平 12位

小池岳太 18位

東海将彦 25位

青木大和 26位

三澤拓 途中棄権

▼回転 座位

森井大輝 5位

狩野亮 途中棄権

鈴木猛史 途中棄権

藤原哲 途中棄権

【女子】

▼滑降 立位

本堂杏実 6位

神山則子 8位

▼滑降 座位

村岡桃佳 金メダル

▼スーパー大回転 立位

本堂杏実 8位

神山則子 10位

▼スーパー大回転 座位

村岡桃佳 金メダル

田中佳子 5位

▼スーパー複合 立位

本堂杏実 6位

神山則子 失格

▼スーパー複合 座位

村岡桃佳 銀メダル

田中佳子 4位

▼大回転 立位

本堂杏実 7位

神山則子 13位

▼大回転 座位

村岡桃佳 金メダル

田中佳子 途中棄権

原田紀香 途中棄権

▼回転 立位

本堂杏実 6位

神山則子 8位

▼回転 座位

村岡桃佳 5位

田中佳子 6位

原田紀香 8位

＜バイアスロン＞ 【男子】

▼6km 立位

佐藤圭一 11位

▼10km 立位

佐藤圭一 9位

▼12.5km 立位

佐藤圭一 7位

【女子】

▼6km 立位

出来島桃子 14位

阿部友里香 16位

▼10km 立位

出来島桃子 10位

▼12.5km 立位

出来島桃子 12位

阿部友里香 13位

＜クロスカントリースキー＞ 【男子】

▼20kmクラシカル 立位

川除大輝 金メダル

新田佳浩 7位

岩本啓吾 13位

▼20kmクラシカル 視覚障害

有安諒平 7位

▼900mスプリント 座位

森宏明 31位

▼1.3kmスプリントフリー 立位

川除大輝 7位

新田佳浩 8位

岩本啓吾 22位

▼1.3kmスプリントフリー 視覚障害

有安諒平 16位

▼12.5kmフリー 視覚障害

有安諒平 16位

▼12.5kmフリー 立位

川除大輝 8位

佐藤圭一 12位

岩本啓吾 15位

▼10km 座位

森宏明 30位

【女子】

▼15kmクラシカル 立位

阿部友里香 8位

▼1.3kmスプリントフリー 立位

阿部友里香 12位

岩本美歌 15位

▼10kmフリー 立位

出来島桃子 14位

岩本美歌 15位



【リレー】

▼男女混合リレー

日本 7位（阿部友香里・出来島桃子・岩本啓吾・森宏明）

▼リレー（性別制限なし）

日本 7位（川除大輝・新田佳浩）