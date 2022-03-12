【アルペンスキー】
09:30ー
女子回転1回目 視覚障害
女子回転1回目 立位（神山則子/本堂杏実）
女子回転1回目 座位（田中佳子/原田紀香/村岡桃佳）
12:45ー
女子回転2回目 視覚障害
女子回転2回目 立位
女子回転2回目 座位
【クロスカントリースキー】
11:00ー男子12.5km 視覚障害（有安諒平）
11:15－男子12.5km 立位（岩本啓吾/川除大輝/佐藤圭一）
12:20－女子10km 視覚障害
12:35ー女子10km 立位（岩本美歌/出来島桃子）
13:30－男子10km 座位（森宏明）
13:50ー女子7.5km 座位
【車いすカーリング】
15:35ー
決勝（中国×スウェーデン）
【アイスホッケー】
21:05ー
3位決定戦
パラリンピック【随時更新】12日の予定と結果
北京パラリンピックは12日が大会9日目です。
アルペンスキーは女子回転が行われ、村岡桃佳選手などが出場します。村岡選手はこれまで出場4種目で金メダル3個と銀メダル1個を獲得しており、出場5種目すべてでメダル獲得なるか注目です。
クロスカントリースキー男子12.5キロ、立って滑るクラスには川除大輝選手などが出場。川除選手が2個目のメダルを狙います。
車いすカーリングは決勝が行われ、前回大会金メダルの中国とスウェーデンが対戦します。