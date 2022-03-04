センバツ高校野球【速報】1回戦の組み合わせが決定

今月18日に甲子園球場で開幕するセンバツ高校野球の組み合わせ抽せんが行われ、出場する32校の1回戦の対戦相手が決まりました。

ことしで94回目を迎えるセンバツ高校野球の組み合わせ抽せんは、4日午後3時から始まり、新型コロナウイルスの感染防止対策として、オンライン形式で行われました。



そして、出場する32校のキャプテンなどがリモートで参加してくじを引き、1回戦の対戦相手が決まりました。



大会1日目、開会式直後の第1試合では、埼玉の浦和学院と21世紀枠で春夏通じて初出場の大分舞鶴高校が対戦します。



大会2日目の第1試合は、いずれもセンバツで優勝経験のある広島の広陵高校と福井の敦賀気比高校が対戦する1回戦屈指の好カードとなりました。



大会4日目の第3試合では、21世紀枠で春夏通じて初出場となる福島の只見高校と岐阜の大垣日大高校が対戦します。



大会5日目の第1試合では、高校通算で50本のホームランを打っている注目の強打者、佐々木麟太郎選手を擁する岩手の花巻東高校と市立和歌山高校が対戦します。



そして、大会6日目の第1試合、徳島の鳴門高校と去年秋の明治神宮大会で優勝した大阪桐蔭高校の対戦で、出場する32校が出そろいます。



選手宣誓は、大会1日目に出場する6校のキャプテンによる抽せんの結果、岡山の倉敷工業の福島貫太選手が務めることになりました。



ことしのセンバツ高校野球は、甲子園球場がある兵庫県にまん延防止等重点措置が出されている間は、観客の上限を2万人とするほか、チーム関係者に大会前と大会期間中に最大3回のPCR検査を行うなど感染対策をとるなかで開催されます。



大会は今月18日に開幕し、2日の休養日を含む13日間の日程で行われ、日程が順調に進めば、決勝は今月30日に行われます。

1回戦の組み合わせ 【大会1日目 18日】

第1試合 浦和学院（埼玉） 対 大分舞鶴（大分）

第2試合 和歌山東（和歌山） 対 倉敷工（岡山）

第3試合 クラーク国際（北海道） 対 九州国際大付（福岡）



【大会2日目 19日】

第1試合 広陵（広島） 対 敦賀気比（福井）

第2試合 長崎日大高（長崎） 対 京都国際（京都）

第3試合 二松学舎大付（東京） 対 聖光学院（福島）



【大会3日目 20日】

第1試合 山梨学院（山梨） 対 木更津総合（千葉）

第2試合 日大三島（静岡） 対 金光大阪（大阪）

第3試合 高知（高知） 対 東洋大姫路（兵庫）



【大会4日目 21日】

第1試合 国学院久我山（東京） 対 有田工（佐賀）

第2試合 星稜（石川） 対 天理（奈良）

第3試合 只見（福島） 対 大垣日大高（岐阜）



【大会5日目 22日】

第1試合 花巻東（岩手） 対 市和歌山（和歌山）

第2試合 大島（鹿児島） 対 明秀日立（茨城）

第3試合 丹生（福井） 対 広島商（広島）



【大会6日目 23日】

第1試合 鳴門（徳島） 対 大阪桐蔭（大阪）

（6日目 第2試合からは2回戦）